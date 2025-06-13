Блокировка швейцарских счетов, связанных с Януковичем, остаётся в силе

Эти меры были приняты в 2022 и 2023 годах. Федеральный суд в Лозанне отклонил три жалобы, поданные против соответствующих решений. Keystone-SDA

Блокировка швейцарских банковских счетов лиц из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича, введённая Федеральным советом Швейцарии, остаётся в силе. Эти меры были приняты в 2022 и 2023 годах. Федеральный суд в Лозанне отклонил три жалобы, поданные против соответствующих решений.

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Правовая основа для блокировки — Федеральный закон Швейцарии «О замораживании и возврате незаконно приобретённых активов иностранных политически значимых лиц» (Bundesgesetz über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, SRVG). Как указано в опубликованных в пятницу, 13 июня 2025 года, постановлениях, Федеральный суд подтвердил законность применённых мер.

Ранее, в 2024 году, жалобы на блокировку были отклонены Федеральным административным судом Швейцарии. Теперь апеллянты потерпели неудачу и в высшей судебной инстанции. В частности, Федеральный суд пришёл к выводу, что все условия для блокировки выполнены, а само решение было принято в рамках действующего законодательства.

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Кроме того, суд отметил, что в рассматриваемых случаях украинские органы не в состоянии выполнить требования, предъявляемые к процедурам международной правовой помощи по уголовным делам. Это, как указано в решении, препятствует применению стандартных механизмов правового сотрудничества.

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