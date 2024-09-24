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Внешняя политика

В Швейцарии базируется дочерняя компания «Росатома»

Гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв (в центре) и Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, Калининград, Россия, сентябрь 2024 года.
Гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв (в центре) и Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, Калининград, Россия, сентябрь 2024 года. Keystone-SDA

Санкций в отношении «Росатома» в Европе введено не было, и эта структура продолжает процветать, в том числе и в Швейцарии: некоторые АЭС Конфедерации работают на её уране, а одна из дочерних компаний «Росатома» зарегистрирована в кантоне Цуг.

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Матильда Саламин (Mathilde Salamin) в сотрудничестве с Димитрием Зуффери (Dimitri Zufferey), телеканал RTS / портал SWI

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорация «Росатом» или State Atomic Energy Corporation «Rosatom» / ROSATOM) — один из мировых лидеров на мировом рынке атомных энергетических технологий. На неё приходятся 36% мирового рынка, в Европе почти четверть потребляемого природного урана приходится на долю сырья, поставленного «Росатомом».

Таковы оценки Тевы Мейера (Teva Meyer), эксперта в области гражданской ядерной энергетики из французского Университета Верхнего Эльзаса (L’université de Haute-Alsace / UHA). «Российская государственная корпорация по атомной энергии является стратегическим партнером для европейского континента. Альтернативные источники поставок урана пока особого веса и значения не имеют», — добавляет он.

Дочерняя компания, зарегистрированная в Цуге

В ситуации такой зависимости Европы от российской атомной энергетики вокруг «Росатома» вырос по всему миру целый конгломерат дочерних компаний. Всего у «Росатома» по миру есть более 450 таких фирм, среди них — компания Internexco Sàrl, которая вот уже девять лет как базируется в кантоне Цуг. Она специализируется на маркетинге продукции нефтяной, ядерной и газовой промышленности. Весной 2024 года она внесла изменения в устав, добавив в своё портфолио удобрения и зерновые. Через полгода после начала войны (России против Украины), примерно в августе 2022 года, компания Internexco выиграла тендер на поставку урана на атомную электростанцию «Ангра»* в Бразилии.

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Эксперта по ядерным вопросам из швейцарского отделения НКО Greenpeace Флориана Кассера (Florian Kasser) такая ситуация возмущает до глубины души. «Росатом напрямую причастен к вторжению в Украину. Его инженеры отвечают сегодня за Запорожскую АЭС. Вести бизнес с „Росатомом“ или размещать у себя филиал „Росатома“ в конечном итоге означает поддерживать нападение России на Украину». В прошлом году газета The Washington Post также выяснила, что «Росатом» поставлял оборудование и сырье российскому Минобороны.

Не единственная фирма

Анализ торгово-коммерческих реестров показывает, что дочерняя компания «Росатома» в Цуге — не единственная такая фирма. Расположенная в г. Мендризио (кантон Тичино, Швейцария) дочерняя компания «Росатома», прекратившая деятельность в конце августа 2024 года, специализировалась, как говорит Флориан Кассер, на торговле продукцией отрасли крупного машиностроения. Еще одна такая компания, Universum Metal Cart, которая сейчас находится на стадии ликвидации, была зарегистрирована в Цуге и работала там в течение девяти последних лет.

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За эти годы компания несколько раз меняла свои названия, побывав, в том числе, под вывеской Uranium One Trading, будучи, тем самым, отделением Uranium One, канадской горнодобывающей компании, с 2009 года находящейся в руках России и в настоящее время активно работающей в регионе стран Сахеля в Африке. Члены совета директоров компании Internexco также занимали аналогичные должности в компании Universum Metal Cart. Эти связи иллюстрируют, насколько запутанными являются сети дочерних фирм «Росатома», доказывая, при этом, насколько все эти организации переплетены между собой.

Окно возможностей

Начиная с февраля 2022 года Россия находится под все более усиливающимся санкционным давлением, но атомная отрасль пока под санкции особо не попала. В мае прошлого 2023 года Соединенные Штаты ввели, правда, эмбарго на импорт российского обогащенного урана, но Европа и Швейцария по тому же пути не пошли и своих санкций пока не вводят. «Теоретически Швейцария могла бы ввести односторонние санкции в отношении российской атомной промышленности», — говорит Роберт Бахманн (Robert Bachmann), эксперт по сырьевым товарам из Public Eye, швейцарской неправительственной организации.

«Но маловероятно, что Федеральный совет (кабмин страны) пойдет на такие меры. Причина? Она проста: зависимость атомных электростанций Швейцарии от сырья из России. В Швейцарии весь уран, используемый в двух реакторах АЭС „Бецнау“, поставлен из России, уран в АЭС „Ляйбштадт“ — российский частично». По мнению «Гринпис», путь Европы к избавлению от зависимости от российской атомной энергетики лежит через санкции, направленные на филиалы «Росатома». «Именно здесь мы могли бы начать применять санкции против „Росатома“, не затрагивая напрямую его поставки урана. С помощью этой стратегии Швейцария могла бы усилить дипломатическое давление на Москву».

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«Есть два способа уничтожить нашу зависимость от „Росатома“. Либо мы прекращаем вообще использовать атомную энергию, либо мы пытаемся развивать свои собственные промышленные мощности в Европе, США или Японии […] Это решение, которое нужно принимать уже сейчас. Иначе через десять лет мы окажемся опять в той же ситуации, что и сейчас. Момент для дебатов на эту тему в настоящее время наиболее удобен, так как у нас есть окно возможностей, открывшееся в результате войны в Украине», — резюмирует Тева Мейер.

*АЭС Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, CNAAA — единственная атомная электростанция в Бразилии. Расположена в муниципалитете Ангра-дус-Рейс в штате Рио-де-Жанейро, имеет два водо-водяных реактора: «Ангра-I» мощностью 657 МВт (заработал в 1985 году) и «Ангра-II» мощностью 1 350 МВт.

Перевод и адаптация с французскогоВнешняя ссылка выполнена русскоязычной редакцией SWI / нк / ап.

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