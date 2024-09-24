В Швейцарии базируется дочерняя компания «Росатома»

Гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв (в центре) и Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, Калининград, Россия, сентябрь 2024 года. Keystone-SDA

Санкций в отношении «Росатома» в Европе введено не было, и эта структура продолжает процветать, в том числе и в Швейцарии: некоторые АЭС Конфедерации работают на её уране, а одна из дочерних компаний «Росатома» зарегистрирована в кантоне Цуг.

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Матильда Саламин (Mathilde Salamin) в сотрудничестве с Димитрием Зуффери (Dimitri Zufferey), телеканал RTS / портал SWI Доступно на 1 другом языке English en Russian nuclear giant Rosatom’s subsidiary thrives in Switzerland Оригинал Читать далее Russian nuclear giant Rosatom’s subsidiary thrives in Switzerland

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорация «Росатом» или State Atomic Energy Corporation «Rosatom» / ROSATOM) — один из мировых лидеров на мировом рынке атомных энергетических технологий. На неё приходятся 36% мирового рынка, в Европе почти четверть потребляемого природного урана приходится на долю сырья, поставленного «Росатомом».

Таковы оценки Тевы Мейера (Teva Meyer), эксперта в области гражданской ядерной энергетики из французского Университета Верхнего Эльзаса (L’université de Haute-Alsace / UHA). «Российская государственная корпорация по атомной энергии является стратегическим партнером для европейского континента. Альтернативные источники поставок урана пока особого веса и значения не имеют», — добавляет он.

Дочерняя компания, зарегистрированная в Цуге

В ситуации такой зависимости Европы от российской атомной энергетики вокруг «Росатома» вырос по всему миру целый конгломерат дочерних компаний. Всего у «Росатома» по миру есть более 450 таких фирм, среди них — компания Internexco Sàrl, которая вот уже девять лет как базируется в кантоне Цуг. Она специализируется на маркетинге продукции нефтяной, ядерной и газовой промышленности. Весной 2024 года она внесла изменения в устав, добавив в своё портфолио удобрения и зерновые. Через полгода после начала войны (России против Украины), примерно в августе 2022 года, компания Internexco выиграла тендер на поставку урана на атомную электростанцию «Ангра»* в Бразилии.

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Эксперта по ядерным вопросам из швейцарского отделения НКО Greenpeace Флориана Кассера (Florian Kasser) такая ситуация возмущает до глубины души. «Росатом напрямую причастен к вторжению в Украину. Его инженеры отвечают сегодня за Запорожскую АЭС. Вести бизнес с „Росатомом“ или размещать у себя филиал „Росатома“ в конечном итоге означает поддерживать нападение России на Украину». В прошлом году газета The Washington Post также выяснила, что «Росатом» поставлял оборудование и сырье российскому Минобороны.

Не единственная фирма

Анализ торгово-коммерческих реестров показывает, что дочерняя компания «Росатома» в Цуге — не единственная такая фирма. Расположенная в г. Мендризио (кантон Тичино, Швейцария) дочерняя компания «Росатома», прекратившая деятельность в конце августа 2024 года, специализировалась, как говорит Флориан Кассер, на торговле продукцией отрасли крупного машиностроения. Еще одна такая компания, Universum Metal Cart, которая сейчас находится на стадии ликвидации, была зарегистрирована в Цуге и работала там в течение девяти последних лет.

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За эти годы компания несколько раз меняла свои названия, побывав, в том числе, под вывеской Uranium One Trading, будучи, тем самым, отделением Uranium One, канадской горнодобывающей компании, с 2009 года находящейся в руках России и в настоящее время активно работающей в регионе стран Сахеля в Африке. Члены совета директоров компании Internexco также занимали аналогичные должности в компании Universum Metal Cart. Эти связи иллюстрируют, насколько запутанными являются сети дочерних фирм «Росатома», доказывая, при этом, насколько все эти организации переплетены между собой.

Окно возможностей

Начиная с февраля 2022 года Россия находится под все более усиливающимся санкционным давлением, но атомная отрасль пока под санкции особо не попала. В мае прошлого 2023 года Соединенные Штаты ввели, правда, эмбарго на импорт российского обогащенного урана, но Европа и Швейцария по тому же пути не пошли и своих санкций пока не вводят. «Теоретически Швейцария могла бы ввести односторонние санкции в отношении российской атомной промышленности», — говорит Роберт Бахманн (Robert Bachmann), эксперт по сырьевым товарам из Public Eye, швейцарской неправительственной организации.

«Но маловероятно, что Федеральный совет (кабмин страны) пойдет на такие меры. Причина? Она проста: зависимость атомных электростанций Швейцарии от сырья из России. В Швейцарии весь уран, используемый в двух реакторах АЭС „Бецнау“, поставлен из России, уран в АЭС „Ляйбштадт“ — российский частично». По мнению «Гринпис», путь Европы к избавлению от зависимости от российской атомной энергетики лежит через санкции, направленные на филиалы «Росатома». «Именно здесь мы могли бы начать применять санкции против „Росатома“, не затрагивая напрямую его поставки урана. С помощью этой стратегии Швейцария могла бы усилить дипломатическое давление на Москву».

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«Есть два способа уничтожить нашу зависимость от „Росатома“. Либо мы прекращаем вообще использовать атомную энергию, либо мы пытаемся развивать свои собственные промышленные мощности в Европе, США или Японии […] Это решение, которое нужно принимать уже сейчас. Иначе через десять лет мы окажемся опять в той же ситуации, что и сейчас. Момент для дебатов на эту тему в настоящее время наиболее удобен, так как у нас есть окно возможностей, открывшееся в результате войны в Украине», — резюмирует Тева Мейер.

*АЭС Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, CNAAA — единственная атомная электростанция в Бразилии. Расположена в муниципалитете Ангра-дус-Рейс в штате Рио-де-Жанейро, имеет два водо-водяных реактора: «Ангра-I» мощностью 657 МВт (заработал в 1985 году) и «Ангра-II» мощностью 1 350 МВт.

Перевод и адаптация с французскогоВнешняя ссылка выполнена русскоязычной редакцией SWI / нк / ап.

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