В Швейцарии шли консультации украинцев, американцев и россиян

В последние месяцы в Швейцарии была разработана концепция, которая, вероятно, сыграет важную роль в мирном процессе в Украине. Его инициатором стал Томас Гремингер, директор Женевского центра политики безопасности. Keystone / Martial Trezzini

В последние месяцы в Швейцарии была разработана концепция, которая, вероятно, сыграет важную роль в мирном процессе в Украине. Его инициатором стал Томас Гремингер, директор Женевского центра политики безопасности.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / газета SonntagsZeitung / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss institute hosted informal talks between Russians, Ukrainians and Americans Оригинал Читать далее Swiss institute hosted informal talks between Russians, Ukrainians and Americans

Как сообщает газета SonntagsZeitung, Женевский центр политики безопасности (Geneva Centre for Security Policy, GCSPВнешняя ссылка) с начала российской агрессии организовал десять неформальных встреч между представителями российской и украинской сторон. Итогом этих консультаций стала разработка документа под названием Ceasefire Toolkit («Набор инструментов по прекращению огня»).

Его инициатором стал Томас Гремингер, директор Женевского центра политики безопасности. Ранее он занимал высокие дипломатические должности в Швейцарии, затем в течение трех лет до 2020 года был генеральным секретарем ОБСЕ. «Документ разрабатывался в течение последних двух лет в Женеве в сотрудничестве с ведущими международными экспертами», — заявил Томас Гремингер в интервью газете SonntagsZeitung. На прошлой неделе документ был представлен на неформальной встрече всех ключевых игроков.

Формат встреч и дипломатия второго трека

За столом переговоров находились украинцы, русские, американцы и европейцы. По данным газеты, Томас Гремингер регулярно организует подобные встречи в Женеве. В пятницу, 21 февраля 2025 года, они оказались в центре внимания прессы после того, как агентство Reuters сообщило о них, не указав, правда, что инициатором этих консультаций выступил именно Женевский центр политики безопасности. Отличительная черта подобных встреч заключается в том, что их участники не являются официальными представителями своих правительств. Это политические эксперты, которые, тем не менее, находятся в тесном контакте с правительственными кругами конфликтующих сторон.

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«Большинство из них бывшие члены правительства или представители аналитических центров», — поясняет Томас Гремингер. Такой формат неофициальных переговоров известен как Track-II-Diplomatie или «дипломатия второго трека». Главное преимущество этого подхода перед официальной дипломатией (или «первым треком») заключается в том, что его участники могут более свободно и независимо обсуждать даже самые сложные вопросы.

Содержание документа и его распространение

По этой же причине имена участников консультаций не раскрываются. «Конфиденциальность критически важна для успешной работы в рамках этого формата», — подчеркивает Томас Гремингер. Целью встреч на прошлой неделе было гарантировать, что документ попадет к ключевым адресатам. Среди них — ответственные лица прежде всего в США и России. «Я предполагаю, что Кит Келлогг, специальный посланник США по Украине, а также ответственные лица с украинской, российской и европейской сторон, уже его получили», — отмечает Томас Гремингер.

Сам себя Томас Гремингер рассматривает в качестве «человека дела», отрытого для всего нового и с пытливым любопытством смотрящего на происходящее вокруг. OSCE/Micky Kroell

Документ представляет собой руководство по обеспечению прекращения огня. Он основан на опыте урегулирования других вооруженных конфликтов, включая боевые действия на Донбассе в период с 2014 по 2021 год. Некоторые выводы, изложенные в документе, кажутся очевидными, например необходимость создания демилитаризованных зон вдоль четко обозначенной линии прекращения огня с обеих сторон. Однако, как показывает практика, даже такие базовые меры нельзя воспринимать как само собой разумеющееся, особенно когда речь идет об урегулировании вооруженного конфликта, отмечает Томас Гремингер. В документе также представлены возможные механизмы контроля за соблюдением режима прекращения огня.

Перспективы прекращения огня и роль США

Томас Гремингер, который в 2014 году в ранге посла Швейцарии вел переговоры о мандате Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, воздерживается от прогнозов относительно того, стало ли теперь прекращение огня более вероятным в ближайшем будущем. Однако, по его мнению, риторика Дональда Трампа, прозвучавшая на этой неделе после встречи ведущих держав в Эр-Рияде, не является обнадеживающим сигналом. «Для достижения устойчивого результата важно, чтобы Украина могла вести переговоры о прекращении огня с позиции силы», — считает Томас Гремингер.

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Тем не менее Дональд Трамп своими заявлениями, в которых он называл Владимира Зеленского диктатором и возлагал на Украину часть ответственности за войну, подрывает позиции Киева на возможных будущих переговорах. «Трамп также фальсифицирует историю», — заявляет бывший высокопоставленный дипломат. По словам Томаса Гремингера, неофициальные переговоры в Швейцарии не имели никакого влияния на официальную встречу в Эр-Рияде между представителями правительств России и США.

Возможное участие Швейцарии в миротворческой миссии

Тем временем глава швейцарской армии Томас Зюссли (Thomas Süssli) заявил в интервью воскресной газете SonntagsBlick, что в течение ближайших девяти-двенадцати месяцев Швейцария могла бы направить около двух сотен военнослужащих для участия в миротворческой миссии на украинско-российской границе. При этом он подчеркнул, что такой шаг возможен только при строгом соблюдении швейцарского нейтралитета. Томас Зюссли пояснил, что важно различать миссии по принуждению к миру и миротворческие операции.

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Операции по принуждению к миру предполагают применение военной силы для обеспечения безопасности, что для Швейцарии неприемлемо. Миротворческая миссия, напротив, возможна только при условии предварительного прекращения огня и согласия России и Украины на размещение миротворческих сил. «Если бы нам дали мандат на участие в такой миссии, мы бы разработали учебную концепцию, чтобы подготовить наших военнослужащих к возможному развертыванию. Затем начался бы набор и обучение соответствующего контингента», — пояснил Томас Зюссли. Он также подчеркнул, что применение оружия в рамках такой миссии будет разрешено исключительно в целях самообороны. «Решение о подобном мандате принимают Федеральный совет и парламент», — добавил он.

Роль Швейцарии в международных миссиях и прогнозы

По словам Томаса Зюссли, Швейцария обладает значительным опытом в сфере логистики и медицинской помощи. «В рамках миротворческой миссии мы могли бы взять на себя различные задачи — все зависит от требований ООН и решений, принятых Федеральным советом (кабинетом министров) и парламентом», — отметил он. Томас Зюссли напомнил, что швейцарская армия уже имеет опыт участия в международных миссиях, в частности в Косово.

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При этом он предупредил, что Россия может планировать дальнейшую дестабилизацию Европы и быть готовой к новому витку конфликта уже к 2027 году. Этот горизонт планирования, по его словам, особенно важен для Швейцарии, поскольку поставки в страну зенитно-ракетного комплекса Patriot и американских истребителей F-35 запланированы только на период после 2027 года.

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