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Давосский Форум: межгосударственные конфликты — главный риск!

По результатам опроса около 900 бизнес-лидеров, рисковых аналитиков и политических деятелей в этом году рейтинг глобальных рисков возглавляют межгосударственные конфликты с особенно значительным кризисным потенциалом.
По результатам опроса около 900 бизнес-лидеров, рисковых аналитиков и политических деятелей в этом году рейтинг глобальных рисков возглавляют межгосударственные конфликты с особенно значительным кризисным потенциалом. Keystone-SDA

По результатам опроса около девяти сотен бизнес-лидеров, рисковых аналитиков и политических и общественных деятелей в этом году рейтинговый список глобальных рисков возглавляют межгосударственные конфликты с особенно значительным кризисным потенциалом.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Об этом накануне своей очередной ежегодной сессии сообщил Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе. Основным риском, получившим около 25% упоминаний, является непосредственная угроза возникновения еще одного межгосударственного конфликта. Затем следуют экстремальные погодные условия (14 процентов), торговые войны (8 процентов) и дезинформация (7 процентов).

На более отдаленном временном горизонте в качестве рисков также были названы кибершпионаж, неправомерное использование искусственного интеллекта и утрата биоразнообразия. Опрошенные также выразили свою обеспокоенность тем, что межгосударственное сотрудничество на международной арене становится все менее востребованным форматом, многие страны предпочитают прилагать усилия для достижения своих партикулярных целей в одиночку.

Ниже: только факты о Давосском форуме:

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По мнению ВЭФ, такой подход угрожает мировой стабильности и превращается в препятствие на пути поиска решений актуальных проблем и задач. Управляющий директор ВЭФ Мирек Душек (Mirek Dušek) призывает глав государств и правительств уделять межгосударственной кооперации больше внимания, чем раньше.

По его словам, «в мире, характеризующемся углубляющимися разногласиями и каскадными рисками, у мировых лидеров есть выбор: способствовать сотрудничеству и устойчивости или столкнуться с растущей нестабильностью. Ставки как никогда высоки». Очередной Давосский форум (ВЭФ) начнется 20 января 2025 года и продлится четыре дня. Ожидается, что в нём примут участие почти 3 000 человек, в том числе 60 глав государств и правительств и большое количество отраслевых министров.

В списке участников: канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский. Дональд Трамп, который в следующий понедельник будет приведен к присяге на второй срок в качестве президента США, будет подключен к диалогу с участниками в цифровом формате три дня спустя.

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