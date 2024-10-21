Доля украинских мужчин, ищущих убежища в Швейцарии, увеличилась
Число беженцев из Украины, ищущих защиты в Швейцарии, сокращается, но доля мужчин увеличивается: об этом сообщает швейцарская воскресная газета SonntagsZeitung. В 2024 г. соотношение полов в гендерной структуре авторов ходатайств о предоставлении им в Швейцарии особого миграционного «защитного» статуса S, фактически выровнялось.
На данный момент 52% таких заявок подали женщины и 48% — мужчины. Таковы новые данные Государственного секретариата по делам миграции (SEM, автономное подразделение Федерального департамента / министерства юстиции и полиции Швейцарии, EJPD), приведенные воскресной газетой SonntagsZeitung.
Это изменение может быть результатом увеличение числа тех, кто хочет избежать службы в украинской армии. «Увеличение числа просителей убежища мужского пола может быть связано с тем, что Украина начала с весны 2024 года усиленно проводить мобилизацию». Об этом указанной газете, выходящей в Цюрихе, сообщили в SEM.
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Напомним, что с марта 2022 года Швейцария предоставляет лицам, бежавшим от агрессии России, особый миграционный статус S. Швейцария проводит тем самым ту же политику, что и страны Европейского союза. Швейцария не является членом ЕС, но она постоянно синхронизирует свой курс в миграционной сфере с курсом Евросоюза.
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