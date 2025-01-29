Исполняется 75 лет дипотношениям между Швейцарией и Китаем

Семьдесят пять лет назад Швейцария стала одной из первых западных стран, признавших только что основанную Китайскую Народную Республику. Министр иностранных дел Китая Чоу Энь Лай (слева) с министром иностранных дел Швейцарии Максом Петипьером (Max Petitpierre; 1899–1994) во время своего визита в Швейцарию в 1954 г. Getty Images Getty Images

Ровно 75 лет назад Швейцария стала одной из первых западных стран, признавших только что основанную Китайскую Народную Республику. Цель Берна состояла в том, чтобы первым получить привилегированный доступ к потенциально огромному рынку.

14 минут

Недавно Китай был назван бывшим генеральным секретарем НАТО лидером «оси автократийВнешняя ссылка». Швейцария, будучи малым демократическим государством в центре Европы, всегда придерживалась принципов политики нейтралитета. Дипломатические отношения между Берном и Пекином на протяжении всех последних 75 лет в основном оставались дружескими, хотя после побоища на площади Тяньаньмэнь в 1989 году их отношения пережили стадию временного охлаждения.

В 1999 году Швейцария публично раскритиковала положение с правами человека в Китае, но в 2013 году стала первой европейской страной, подписавшей с Китаем соглашение о свободной торговле (ССТ), стремясь тем самым заполучить привилегированный доступ к его огромному рынку. В 2021 году Швейцария впервые выработала всеобъемлющую внешеполитическую стратегию отношений с Китаем, поставив под сомнение свой прежний ориентированный исключительно на экономическое сотрудничество подход к кооперации с Поднебесной.

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Признав факт «ухудшающейся ситуации с правами человека в Китае», Берн, тем не менее, до сих пор воздерживается от присоединения к санкциям, введенным странами ЕС в отношении Китая в ответ на репрессии Пекина против уйгурского меньшинства на западе страны.

Часть 1. Дружественные отношения во время холодной войны

17 января 1950 года: Швейцария официально признает КНР

История дипломатических отношений между Швейцарией и Китаем началась… с дипломатической телеграммы: 17 января 1950 года тогдашний президент Швейцарии Макс Петтипьер написал своему китайскому коллеге Мао Цзэдуну официальное письмо, выразив готовность Швейцарии установить дипломатические отношения.

В письме, текст которого был передан по дипломатическим каналам, сообщалось, что «швейцарское правительство сегодня де-юре признало центральное правительство Китайской Народной Республики, с которым оно вскоре установит дипломатические отношения». Таким образом, Швейцария стала одной из первых некоммунистических европейских стран, признавших режим Мао.

Телеграмма президента Швейцарии и главы МИД страны Макса Петипьера своему китайскому коллеге Мао Цзэдуну от 17 января 1950 года. dodis dodis

Это произошло вскоре после того, как Китай был признан Великобританией и скандинавскими странами. Этот шаг был очень смелым решением. Напомним, что 1 октября 1949 года Мао объявил о создании Китайской Народной Республики, подведя черту под восьмилетней гражданской войной.

Националистическое правительство (партия Гоминьдан) во главе с Чан Кайши бежало на остров Тайвань, где была основана Китайская Республика. Обе стороны претендовали на звание единственного законного Китая, стремясь заполучить официальное международное признание.

Швейцарская историк и политолог Регула Штемпфли (Regula Stämpfli) объясняет относительно раннее признание Берном КНР осознанием огромного экономического потенциала материкового Китая и его ключевого геополитического значения. «С уходом американцев из Китая швейцарская экономика могла ожидать куда меньшей конкуренции на китайском рынке, и этот шанс нужно было использовать как можно быстрее.

Признание красного Китая позволило Швейцарии проводить последовательную внешнюю и нейтральную политику, обеспечив себе дополнительное пространство для проведения самостоятельного курса», — пишет Регула Штемпфли в своей монографии Schweiz und China, 1945–1950 («Швейцария и Китай, 1945–1950»).

14 сентября 1950 года: начало дипломатических отношений Швейцарии и Китая

Китай и Швейцария официально установили дипломатические отношения, обменялись посланниками и открыли в столицах друг у друга «миссии». В январе 1956 года и апреле 1957 года обе страны повысили статус своих дипломатических представительств с миссий до уровня посольств и обменялись Чрезвычайными и полномочными послами.

Китайская делегация на Женевской конференции по индокитайскому вопросу —проходила с 26 апреля по 21 июля 1954 года при участии министров иностранных дел СССР, КНР, Великобритании, США и Франции. Министр иностранных дел Китая Чжоу Эньлай (второй слева) и министры кабмина Швейцарии Родольф Рюбаттель (Rodolphe Rubattel, 1896–1961, слева) и Макс Петипьер (третий слева) на приеме 18 июня 1954 года в Берне. Второй справа — заместитель министра иностранных дел Китая Чан Вэнь Тянь, крайний справа — посол Швейцарии в Пекине Фернан Бернулли (Fernand Bernoulli). Keystone/Photopress Archive/Str Keystone/Photopress Archive/Str

1960е годы до 1974 года: развивая контакты с изолированной страной

В 1960-х годах Китай находился в политической изоляции, вызванной экономическими санкциями, введенными США. Кроме того, Китай вступил в ряд пограничных конфликтов с Советским Союзом, что охладило отношения между двумя странами.

В 1961 году китайский вице-премьер Чэнь И посетил Женеву и Берн, а в 1973 году премьер-министр Чжоу Эньлай принял в Пекине бывшего федерального советника (министра кабмина) Макса Петипьера. Ранее, в 1968 году, в Пекине уже проходила Швейцарская выставка часов и точной механики.

1974 год: начало изучения неизвестного рынка

Внешнеэкономические миссии, особенно под руководством федеральных министров, уже давно являются важным инструментом швейцарской внешнеэкономической деятельности.

Первая швейцарская экономическая миссия в Китай состоялась в 1974 году под руководством министра иностранных дел Пьера Грабера. В то время Китай оставался для западного мира практически неизвестным рынком. Экономические отношения между странами были укреплены 20 декабря 1974 года подписанием Соглашения о торговле.

Ключевая статья соглашения гарантировала взаимный режим наибольшего благоприятствования, обеспечивая все торговые льготы, которые обе стороны уже предоставили другим государствам

Федеральный советник Вилли Ричард (Willi Ritschard, 1918 – 1983, в центре, со шляпой в руках) перед Великой Китайской стеной во время своего визита в Китай по случаю первого рейса авиакомпании Swissair между Цюрихом и Пекином 14-го апреля 1975 года. Keystone / Str

Поздние 1970-е и 1980-е годы: углубление политических и экономических связей

Экономические отношения между двумя странами значительно укрепились после 1978 года в ходе экономических реформ, инициированных преемником Мао Дэн Сяопином. Эти реформы привели к отказу Китая от политики экономической автаркии. Особые отношения между двумя странами позволили ряду швейцарских компаний закрепиться на китайском рынке значительно раньше своих конкурентов.

Так, швейцарский производитель часов Rado вписал свое имя в историю Китая в 1979 году, став первой зарубежной часовой маркой, которая рекламировалась на китайском телевидении. В 1980 году швейцарская компания по производству лифтов Schindler создала первое западное промышленное совместное предприятие с китайским партнером.

Фото 1982 года: эскалаторы, собранные на первом совместном швейцарско-китайском предприятии с участием компании Schindler Elevator Co., Ltd. Bulletin of the Swiss-Chinese Chamber of Commerce, no. 2: p. 30–57.

Часть 2. Китай, Швейцария и проблема прав человека

1989 год: изменение подходов Швейцарии к отношениям с Китаем

Политически мотивированное подавление протестов на площади Тяньаньмэнь и в других китайских городах 4 июня 1989 года, в ходе которого погибли тысячи демонстрантов, шокировало многие иностранные правительства, включая Швейцарию. Впервые Швейцария открыто раскритиковала внутреннюю политику Китая, обвинив его в нарушении прав человека. Сразу после этих событий Берн ввел запрет на экспорт вооружений в Китай и заморозил ранее уже согласованные поставки вооружений. При этом швейцарская сторона сразу заявила, что вариант введения экономических санкций в отношении Китая Берном не рассматривается.

1991: права человека в качестве предмета диалога

С 1991 года между Китаем и Швейцарией ежегодно проводится «двусторонний диалог» по вопросам прав человека. Основное внимание в рамках этого диалога уделяется уголовному праву, уголовно-процессуальным вопросам, вопросам порядка исполнения наказаний, правам меньшинств и свободе вероисповедания, защите интересов юристов со специализацией на правах человека, а также международным аспектам правочеловеческой проблематики.

1999: первый Государственный визит в Швейцарию председателя КНР

Первый государственный визит высокого представителя Китая в Швейцарию, начавшийся вполне мирно, перерос в настоящий дипломатический кризис: 25 марта 1999 года китайского президента Цзян Цзэминя по прибытии к зданию Федерального парламента в Берне встретили демонстранты, выступавшие в поддержку Тибета.

Протестующие выражали свое несогласие, в том числе с аннексией Тибета Китаем в 1949 году. Хозяйка визита, тогдашняя президент Швейцарии Рут Дрейфус, позже подняла вопрос о правах человека в разговоре с Цзяном, что вызвало недовольство китайского лидера. В своем выступлении перед парламентом он раскритиковал швейцарские власти, обвинив их в неспособности обеспечить порядок, и заявил: «Сегодня вы потеряли большого друга».

Цзян Цзэминь огорошил президента Конфедерации Рут Дрейфус заявлением, что, мол, она «не контролирует свой народ», в ответ Р. Дрейфус твердо парировала, что Швейцария устроена иначе и предложила обсудить ситуацию с правами человека в Китае. Keystone / Str Team

Часть 3. Время торговли

2007 год: признание Китая в качестве страны с рыночной экономикой

Очередную экономическую делегацию в Китай возглавила Дорис Лойтхард, занимавшая тогда должность министра экономики Швейцарии. Во время этой поездки она объявила, что Швейцария в рамках ВТО официально признала Китай рыночной экономикой. Именно тогда Китай и Швейцария начали изучать возможность заключения Соглашения о свободной торговле.

Это решение Берна имело большое значение для Китая, так как оно позволило тому избегать обвинений в демпинге в рамках ВТО. Европейский Союз и США до сих пор не признают Китай страной с рыночной экономикой в соответствии с определением ВТО.

2013 год: заключение соглашения о свободной торговле

Двустороннее соглашение о свободной торговле (ССТ) между Швейцарией и Китаем, подписанное в июле 2013 года в Пекине и вступившее в силу 1 июля 2014 года, стало первым подобным соглашением между Китаем и страной континентальной Европы.

В Швейцарии сторонники соглашения подчеркивали его преимущества для швейцарских компаний, получивших упрощенный доступ на китайский рынок раньше своих европейских конкурентов. Соглашение открывает швейцарским предприятиям доступ на рынок Китая, а также предоставляет защиту инвестиций и интеллектуальной собственности.

Левые партии Швейцарии и неправительственные организации (НПО) раскритиковали соглашение и потребовали его пересмотра, настаивая на включении в текст договора четких положений о правах человека и защите труда.

Внешний контент

Часть 4. Между двумя странами существуют явные различия в области ценностей

2019 год: начало паузы, затянувшейся на четыре года

Ежегодный диалог по вопросам прав человека между Швейцарией и Китаем был приостановлен после того, как Пекин отклонил письмо, подписанное Швейцарией и направленное в Организацию Объединенных Наций.

В письме содержался призыв к закрытию «лагерей перевоспитания» уйгурского меньшинства в Синьцзяне, автономном регионе Китая. Кроме того, Швейцария совместно с 21 западным государством обратилась к Китаю с требованием предоставить экспертам Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) право посетить данный регион.

2021 года: первая системная внешнеполитическая стратегия в области отношений с Китаем

Швейцарское правительство утвердило первую системную внешнеполитическую стратегиюВнешняя ссылка в отношении Китая на период с 2021 по 2024 год с целью более согласованного выстраивания отношений с Пекином. В документе Китай признается важным партнером Швейцарии в области внешней политики и третьим по значимости торговым партнером.

«Однако между двумя странами существуют значительные различия в ценностях. Поэтому важно, чтобы политика в отношении Китая была четкой и согласованной», — говорится в стратегии. Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, комментируя публикацию стратегии, отметил, что «готовность Китая к диалогу по вопросам прав человека сократилась, в то время как сама ситуация с правами человека в стране ухудшилась». Он подчеркнул далее, что права человека должны учитываться во всех будущих двусторонних соглашениях, подписываемых Швейцарией.

2022 год: Швейцария не присоединяется к антикитайским санкциям ЕС

В марте 2021 года Европейский союз ввел санкции против ряда китайских граждан и компаний в связи с нарушениями прав человека в отношении уйгурского меньшинства. К этим санкциям присоединились все государства ЕС, а также большинство западных стран, включая Великобританию, США, Канаду, Исландию и Норвегию.

Затем, 31 августа 2022 года тогдашняя Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет опубликовала отчет, в котором указала на существование сопровождаемой «дискриминационным компонентом» модели серьезных и недопустимых ограничений широкого спектра прав человека в отношении уйгуров и других преимущественно мусульманских сообществ.

В документе подчеркивалось, что эти действия могут представлять собой «международные преступления, включая преступления против человечности». Пекин категорически отверг выводы отчета, заявив, что они «основаны на дезинформации и лжи», и назвал документ «умышленной» клеветой. Несмотря на давление со стороны ЕС и США, Швейцария в декабре 2022 года решила не вводить санкции против Китая.

Показать больше

Показать больше Как Швейцария стала центром китайского шпионажа Этот контент был опубликован на В 1960-х годах Берн стал весьма привлекательным местом для китайских шпионов, а швейцарская контрразведка мало что могла им противопоставить. Читать далее Как Швейцария стала центром китайского шпионажа

2023 год: возобновление диалога по правам человека

В 2023 году после четырехлетнего перерыва двусторонние диалоги по вопросам прав человека возобновились. В ходе консультаций затрагивался ряд ключевых тем, включая свободу мнений, права национальных, этнических, религиозных и языковых меньшинств, в частности, уйгурского и тибетского населения, а также права женщин, представителей LGBTQ±сообщества и ситуацию в Гонконге.

Министерство иностранных дел Швейцарии (EDA) пригласило к участию в диалогах пять неправительственных организаций, включая Уйгурскую ассоциацию Швейцарии, Общество швейцарско-тибетской дружбы, Международную службу по правам человека и Amnesty International. Однако Китай наложил на их участие вето.

Часть 5. Как найти баланс между доступом к рынку и вопросами прав человека

2024 год: актуализация ССТ с Китаем

В сентябре 2024 года Швейцария и Китай официально начали переговоры об актуализации их соглашения о свободной торговле. Швейцария стремится пересмотреть основные условия ССТ, в частности касающиеся экспорта своих товаров, который по-прежнему облагается в Китае значительными пошлинами. Кроме того, Швейцария заявила, что частью этих переговоров станет обязательство уважать фундаментальные ценности и принципы международных отношений и международного права, включая демократию, свободу, социальный прогресс, справедливость и верховенство права.

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика