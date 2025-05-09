Как должен быть организован мониторинг перемирия в Украине

ОБСЕ может оказаться не самым лучшим кандидатом на роль будущей площадки, на базе которой можно было бы организовать такой мониторинг — прежде всего в силу критического отношения Украины к предыдущей миссии ОБСЕ. Keystone

Швейцарский эксперт в области мирного урегулирования подчёркивает: для успеха возможного перемирия в Украине необходимы чёткие договорённости и надёжная система мониторинга.

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Каору Уда

Я репортёр, специализируюсь на внешней политике Швейцарии, японо-швейцарских отношениях и теме ассистированного суицида. Я также работаю редактором в японоязычной редакции. В течение 10 лет работала в японской прессе, освещая самые разные темы, включая преступность, политику и спорт. С 2017 года пишу для SWI swissinfo.ch, уделяя особое внимание социальным вопросам, в частности теме ассистированного суицида. Доступно на 2 других языках English en No peace without oversight: monitoring Ukraine’s ceasefire Оригинал Читать далее No peace without oversight: monitoring Ukraine’s ceasefire

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По мере того как продолжаются консультации и дебаты на тему условий прекращения огня в Украине вновь на первый план выходит вопрос: кто и как будет обеспечивать соблюдение такого соглашения? Швейцарский специалист по разрешению конфликтов подчёркивает: без согласованной архитектуры контроля перемирие останется пустой декларацией.

Накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне президент России Владимир Путин объявилВнешняя ссылка о трёхдневном одностороннем прекращении огня на территории Украины. Согласно заявлению Кремля от 28 апреля 2025 года, перемирие должно было действовать с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая 2025 года и было обусловлено «гуманитарными соображениями».

Кремль призвал УкраинуВнешняя ссылка последовать примеру России, однако предупредил, что в случае нарушений со стороны Киева российские вооружённые силы дадут «адекватный и эффективный ответ». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что «инициатива о перемирии на праздничные дни остаётся в силе», но в случае атак со стороны Украины Россия оставляет за собой право на ответные действия.

Александр Хуг, Первый заместитель Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, на пресс-конференции в Донецке 28 июля 2014 года. Keystone

Украинская сторона отвергла предложение о трёхдневном перемирии. Президент Украины Владимир Зеленский назвал его «театральной постановкой» и подчеркнул, что «за три, пять, семь дней невозможно ни о чём договориться». Он предложил поддержанную Соединёнными Штатами альтернативу — безусловное прекращение огня сроком на 30 дней. Несмотря на объявленное перемирие, Украина обвинила Россию в его нарушенииВнешняя ссылка.

По данным украинского Министерства обороны, в первые 12 часов после вступления перемирия в силу было зафиксировано 734 нарушения режима прекращения огня, включая артиллерийские и авиационные удары по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре. Одновременно массированная атака дронов ВСУ на регионы РоссииВнешняя ссылка накануне Дня победы парализовалаВнешняя ссылка воздушное сообщение и обернулась ограничениями работы мобильной связи более чем в 30 российских городах.

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В апреле 2025 года президент России Владимир Путин также объявлял о 30-часовом одностороннем «пасхальном перемирии» в Украине, ссылаясь на гуманитарные соображения. Обе стороны тогда тоже обвиняли друг друга в нарушении перемирия и ясно одно: с тех пор как в 2022 году прекратила работу Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ — Россия наложила вето на продление её мандата — в Украине не существует международного механизма по контролю за выполнением любого перемирия.

Уроки прошлого: миссия без полномочий

Напомним, что в период с 2014 по 2022 год выполнение Минских соглашений отслеживала невооружённая гражданская миссия ОБСЕ. Её задача, по сути, сводилась лишь к регистрации нарушений и к докладам о них, а таких ежедневно насчитывались тысячи. Хотя это обеспечивало определённую прозрачность, на поведение сторон это влияло слабо. Ключевая проблема заключалась в отсутствии чёткого мандата и согласованного механизма обеспечения соблюдения перемирия, что во многом объяснялось необходимостью консенсуса между всеми 57 государствами-участниками ОБСЕ, включая Россию.

В совместном аналитическом докладе Али Верджи (Ali Verjee, Университет Гётеборга) и Валери Стичер (Valérie SticherВнешняя ссылка, Центр исследований проблем безопасности при ETH Zürich) подчёркивается: любой будущий механизм мониторинга должен учитывать недостатки прошлых инициатив и строиться на более прочной и гибкой основе. По их мнению, успех возможен лишь при соблюдении трёх ключевых условий: наличие чёткой стратегии перемирия, возможности устанавливать столь же четкую ответственность за нарушения и сбалансированное использование современных технологий.

Валери Стичер (Valerie Sticher). Valerie Sticher

Все эти элементы должны быть адаптированы к реалиям — как на местах, так и на международном уровне. Валери Стичер подчёркивает, что для соблюдения перемирия необходима не просто стратегия, а согласованный обеими сторонами документ, в котором были бы точно определены цели соглашения, критерии нарушений и механизм реагирования на эти нарушения. «Такие рамки должны быть действительно приняты обеими сторонами», — заявила она в интервью SWI swissinfo.ch.

По её словам, несмотря на весь свой опыт и на весь масштаб своей прошлой работы в Украине, ОБСЕ может оказаться не самым лучшим кандидатом на роль будущей площадки, на базе которой можно было бы организовать такой мониторинг — прежде всего в силу критического отношения Украины к предыдущей миссии ОБСЕ. «Я затрудняюсь назвать существующую организацию, которая могла бы безусловно взять на себя такую работу. Вероятно, потребуется новая институциональная структура или какая-то „коалиция политической воли“. В конечном счёте должно быть принято прагматичное решение, причем обе стороны должны были бы быть готовы признать его», — говорит она.

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Али Верджи и Валери Стичер подчёркивают: мониторинг не должен ограничиваться подсчётом числа нарушений, необходим механизм, который способствует восстановлению соблюдения договорённостей и позволяет привлекать нарушителей к ответственности. Миссия ОБСЕ таких полномочий не имела, что существенно ограничивало её влияние. Но даже самый совершенный механизм будет бессмысленным, если стороны не проявят реальной политической воли.

Регулярные нарушения Россией международного права и провалы предыдущих соглашений о перемирии демонстрируют: без искреннего стремления к прекращению огня контроль и верификация останутся формальностью. По мнению Валери Стичер, основа успеха — это согласие сторон. Совместная комиссия с участием обеих сторон могла бы также помогать урегулировать незначительные инциденты и предотвращать эскалацию.

Швейцария: опыт и нейтралитет

Миссия ОБСЕ была в свое время пионером в сфере использования технологий мониторинга в зонах конфликта — начиная от дронов вплоть до акустических сенсоров. Это позволяло получать информацию из недоступных или самых опасных районов. Но, по мнению авторов отчёта, технологии должны применяться не ради всеобъемлющего контроля, а выборочно — для фиксации серьёзных нарушений, угрожающих устойчивости перемирия.

Председатель ОБСЕ, тогдашний министр иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер (Didier Burkhalter, слева) и посол Швейцарии при ОБСЕ Томас Гремингер (Thomas Greminger, справа), на пресс-конференции в Берне 10 июня 2014 года KEYSTONE/Lukas Lehmann

Будучи членом ОБСЕ, Швейцария все это время вносила свой вклад в работу наблюдательной миссии как в кадровом, так и в финансовом формате. Будучи нейтральной страной, она имеет давнюю традицию участия в мирных инициативах — в том числе в наблюдательной миссии на Корейском полуострове, начавшейся ещё в 1953 году. В 2024 году Швейцария у себя на горе Бюргеншток Мирный саммит по Украине, продемонстрировав свою готовность к посреднической роли, дав понять, что она считает поддержку общей европейской архитектуры безопасности своим внешнеполитическим приоритетом.

«Швейцария находится в исключительно выгодной позиции, — говорит Валери Стичер. — У неё есть опыт в области организации процесса прекращения огня и его мониторинга как с гражданской, так и с военной стороны. Это именно тот тип участия в миротворческих процессах, который исторически соответствует её традиционной роли посредника и миротворца».

А между тем президент США Дональд Трамп призвалВнешняя ссылка к безусловному 30-дневному перемирию между Россией и Украиной. В заявлении, опубликованном на платформе Truth Social, он подчеркнул: если соглашение не будет соблюдено, США совместно с партнёрами введут дополнительные санкции против России. По его словам, перемирие должно стать первым шагом к мирному соглашению. Таким образом, Трамп поддержал соответствующее требование, ранее выдвинутое Киевом. США уже в марте выступали с инициативой по прекращению огня.

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