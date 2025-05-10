Как Женева стала ареной торгового диалога США и Китая

США и Китай проводят в Женеве торгово-экономические консультации: Швейцария снова превращается в центр мировой дипломатии? SWI

Торгово-экономические консультации между Китаем и США, которые состоятся в Женеве 10 мая 2025 года, рассматриваются в качестве дипломатической победы Швейцарии, страны, которая в последние годы играет в международных делах скорее роль второго плана.

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Инг Цанг Я пишу о международных отношениях и о возможном их влиянии на швейцарскую/китайскую политику, экономику и общество: от китайско-тайваньских политических и экономических связей, противостояния между США и Китаем, жизни Китая и его политических структур до вопросов адаптивного развития и инноваций в области технологий. Раньше я работала журналисткой в Пекине. Меня интересует Китай и его политические структуры, вопросы адаптивного развития и технологических инноваций. Изучала журналистику и коммуникации в Китае и в Швейцарии. После прихода в SWI swissinfo.ch в 2015 году увлеклась проблемами международных отношений с упором на отношения Китая с другими странами/блоками и позицию Швейцарии. Доступно на 3 других языках English en China–US tariff talks place Swiss diplomacy on centre stage Оригинал Читать далее China–US tariff talks place Swiss diplomacy on centre stage

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В субботу представители Китая и Соединённых Штатов встретятся в Швейцарии, чтобы обсудить тарифную политику и возможные шаги по деэскалации продолжающейся торговой войны. Как сообщает агентство Reuters, переговорные группы во главе с министром финансов США Скоттом Бессентом (Scott Bessent) и вторым вице-премьером Государственного совета КНР Хэ Лифэном (He LifengВнешняя ссылка) обсудят, в частности, самый широкий пакет новых американских таможенных тарифовВнешняя ссылка и наметят перспективы урегулирования создавшегося положения.

Ожидается, что на консультациях будут затронуты вопросы пошлин на отдельные конкретные категории товаров, проблемы экспортного контроля, а также решение президента США Дональда Трампа об отмене «пороговых льгот для недорогого импорта» (de minimis exemptions). Например, в США этот порог составляет 800 долларов: если товар стоит меньше — он может ввозиться без уплаты пошлины, что сильно упрощает и удешевляет онлайн-покупкиВнешняя ссылка из-за рубежа.

С момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом его администрация начала агрессивную таможенно-тарифную кампанию против своего основного экономического конкурента, установив импортные пошлины на китайские товары в размере до 145%. В ответ Китай ввёл на некоторые товары из США ответные тарифы на уровне до 125%. По мнению аналитиков, предстоящая встреча может стать отправной точкой как для общей деэскалации, так и для длительного переговорного процесса по снижению степени интенсивности торгового противостояния двух стран.

Это будет первая официальная встреча между двумя крупнейшими экономиками мира. Решение сторон о взаимном повышении таможенных тарифов, принятых вскоре после инаугурации Трампа в январе 2025 года, вызвало на глобальных рынках всплеск паники. Консультации в Женеве одновременно воспринимаются и как успех швейцарской дипломатии, которая сознательно придерживалась нейтральной позиции — ни проамериканской, ни прокитайской, при том, что США и Китай занимают второе и третье места в рейтинге торговых партнёров Швейцарии.

Швейцарская дипломатия за кулисами переговоров

Федеральный департамент / Министерство иностранных дел Швейцарии (ФДИД / EDA) подтвердил, что он заранее инициировал контакты с властями США и Китая с целью убедить обе стороны провести переговоры именно в Женеве — в городе с устоявшейся традицией международного посредничества и организации диалога между конфликтующими сторонами. Около двух недель назад сразу три члена Федерального совета (кабинета министров Швейцарии) специально изменили расписания своих зарубежных командировок и направились с визитами в Китай и США.

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Министр иностранных дел Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) сделал неожиданную остановку в Китае по пути из Японии — хотя этот визит изначально был запланирован на конец 2025 года, а 8 апреля министр экономики Ги Пармелен (Guy Parmelin) совместно с министром финансов и президентом Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) посетил Соединённые Штаты. При этом поездка Ги Пармелена вообще не значилась в его официальном списке запланированных вояжей за рубеж.

Швейцария при этом также надеется добиться отмены американских таможенных тарифов на швейцарские товары. Эти тарифы в настоящее время достигают показателя в 31%, что выше, чем тарифы, введенные в отношении товаров из большинства соседних со Швейцарией стран Европейского союза. Пока остаётся неясным, окажутся ли визит Ги Пармелена и проведение консультаций в Женеве достаточными для того, чтобы повлиять на позицию Дональда Трампа.

Чья инициатива?

В последние недели США и Китай настаивали, что инициатива проведения женевских консультаций исходила от соответствующей противоположной стороны — при этом обе стороны публично это отрицают. Пекин подчёркивает, что предстоящие торговые переговоры были организованы по запросу американской стороны, а 7 мая 2025 года представитель Министерства торговли Китая заявил, что высокопоставленные представители США «через различные каналы проактивно передали информацию Китаю о своей готовности скорректировать тарифные меры».

«После всестороннего анализа глобальных ожиданий, национальных интересов и обращений со стороны американской промышленности и потребителей Китай принял решение вступить в диалог с США», — добавил китайский чиновник. За несколько дней до этого государственный секретарь США (глава МИД) Марко Рубио (Marco Rubio) заявил в интервью телеканалу Fox NewsВнешняя ссылка, что Китай активно добивается начала переговоров: «Китайцы выходят на контакт. Они хотят встретиться. Они хотят говорить».

«Администрация Трампа просчиталась, начав торговую войну, рассчитывая, что китайцы окажутся столь же уступчивыми, как в период „Трампа 1.0“», — считает Ланксин Сян (Lanxin Xiang), эксперт по отношениям между Китаем, США и Европой, почётный профессор истории и международных отношений Женевского института международных отношений (Graduate Institute Geneva). В период первого срока Трампа его администрация повысила таможенные пошлины на китайские товары с 10% до 25% (200 миллиардов долларов в стоимостном выражении).

Хотя Женеву порой карикатурно представляют как сонное гнездо с затянутыми обедами и раздутыми расходами, её жители подчёркивают: город продолжает играть ключевую роль в формировании нынешнего миропорядка. Keystone / Salvatore Di Nolfi

В ответ Пекин установил свои таможенные тарифы (от 5% до 25%) на американский импорт объёмом 60 миллиардов долларов. Однако в рамках соглашения «первой фазы», подписанного в начале 2020 года, Китай пошёл на ряд уступок, обязавшись в течение двух лет закупить товары и услуги из США на сумму до 200 миллиардов долларов. Это соглашение, тем не менее, не затронуло основную часть пакета американских таможенных тарифов на китайский импорт на сумму в 360 миллиардов. Сегодня, по словам Ланксина Сяна, Китай находится в принципиально иной — и значительно более сильной — экономической и геополитической позиции.

Китай усилил своё геополитическое влияние

Хотя номинальный ВВП Китая по-прежнему отстаёт от американского, за последнее десятилетие страна значительно усилила своё геополитическое влияние прежде всего благодаря масштабным инвестициям в инициативу «Пояс и путь». Китай также стремится позиционировать себя в качестве защитника принципов свободной торговли и многостороннего подхода к дипломатии, а также лидера так называемого глобального юга — в противовес протекционистской политике Дональда Трампа.

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«Американская сторона, особенно президент Трамп, проявила заметную большую заинтересованность в женевских переговорах из-за внутреннего политического давления и ясно дала понять, что готова к диалогу, в то время как китайские лидеры намеренно вели себя сдержанно, демонстрируя внешнюю неприступность», — говорит Чживу Чен (Zhiwu Chen), профессор Гонконгского университета и бывший профессор Йеля. «Ни одна из сторон не хотела, чтобы их собственная аудитория восприняла это как уступку или проявление слабости, поэтому они решили встретиться в третьей, нейтральной стране», — указал Чживу Чен в интервью SWI swissinfo.ch.

По его словам, предстоящие переговоры имеют значение и для самой Швейцарии, которая стремится сохранить статус одного из ключевых игроков на международной арене. У Швейцарии в активе долгая история организации встреч на высоком и высшем уровне между мировыми лидерами, последней такой встречей стал женевский саммит 2021 года между тогдашним президентом США Джо Байденом и нынешним президентом России Владимиром Путиным. Однако российское полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году и растущая степень раскола и поляризации международной политики поставили под вопрос как нейтралитет Швейцарии, так и её способность выступать посредником в глобальных конфликтах.

В июне прошлого 2024 года Россию исключили из Мирного саммита по Украине, организованного Швейцарией на горе Бюргеншток после того, как Москва назвала саммит «бессмысленным». Китай также отказался в нем участвовать. Отсутствие двух ключевых держав стало причиной для громких упрёков в адрес швейцарской дипломатии. В марте 2025 года Швейцария отменила конференцию, посвящённую международному гуманитарному праву на Ближнем Востоке, это произошло из-за недостаточного числа подтверждённых участников этой встречи — многие из них заранее выразили недовольство проектом итогового заявления конференции. Это, в свою очередь, вызвало дискуссию среди швейцарских политиков и аналитиков о том, остаётся ли ещё за страной роль ведущей площадки для переговоров между государствами, находящимися в состоянии войны или конфликта, или об этом уже можно забыть.

Фундаментальные различия

По мнению Ланксина Сяна (Lanxin Xiang), Швейцария играет в глобальном миротворчестве по-прежнему незаменимую роль и такую роль она будет играть и в будущем, при условии, что страна «сумеет сохранить свой нейтралитет». «Пока ни одна другая страна не способна выполнять схожие функции», — подчёркивает эксперт, добавляя, что Швейцария может лишь предоставить площадку для диалога в качестве принимающей стороны, а договариваться стороны должны уже будут сами, что будет очень непросто, с учетом того, что в лице Пекина и Вашингтона мы имеем дело с двумя сверхдержавами с глубоко укоренившимися противоречиями. В такой ситуации шансы на успех остаются крайне ограниченными — особенно если иметь в виду такие сложные геополитические вопросы, как положение Тайваня или ситуация в Южно-Китайском море.

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«Различия в ценностях и приоритетах между США и Китаем настолько фундаментальны, что никакая третья страна сама по себе не сможет их преодолеть», — поясняет Чживу Чен. На момент публикации этого материала ожидания от этих переговоров оставались крайне скромными: консультации рассматривались скорее как способ возобновить диалог и восстановить минимальный уровень доверия, нежели как платформа для конкретных договорённостей по снижению торгово-таможенных тарифов.

«Не думаю, что эта первая встреча приведёт к каким-либо конкретным результатам — особенно учитывая полное отсутствие взаимного доверия между двумя странами. Главное сейчас — чтобы каждая сторона чётко изложила свою позицию и обозначила требования к другой стороне», — отмечает Чживу Чен. В четверг 8 мая 2025 года американское издание The New York Post, ссылаясь на источники, близкие к переговорам, сообщило, что США могут объявить о предложении снизить пошлины на китайские товары до уровня 50–54%.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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