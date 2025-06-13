Компания Kaspersky была не единственным партнером NDB

Сотрудники швейцарской разведки (NDB) на протяжении многих лет сотрудничали с российскими контактными лицами. SRF

В период с 2015 по 2020 год компания Kaspersky вовсе не была единственным партнёром кибер-подразделения Федеральной разведывательной службы Швейцарии (NDB). Согласно расследованию SRF Investigativ, сомнительные связи с NDB поддерживали также две провайдерские компании.

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Как следует из внутреннего доклада NDB, опубликованного по итогам служебной проверки, и с которым ознакомились журналисты редакции SRF InvestigativВнешняя ссылка, кибер-подразделение спецслужба имела целый ряд «регулярных контактов» с профильными фирмами сферы IT. На первом месте находится компания Kaspersky, о чем уже упоминалось и о чем подробнее можно прочесть по ссылке ниже. Но далее следуют ещё две компании, обозначенные в документах под кодовыми названиями Blau и Violett. Компания Blau, несмотря на свою регистрацию в Цюрихе, была основана двумя гражданами России и одним гражданином Швейцарии. Кроме того, как показывают специализированные онлайн-форумы, эта фирма активно фирма искала сотрудников именно в России.

Согласно внутреннему докладу NDB контакт с Blau был установлен также в России: «Начало отношений (…) имеет место в 2016 или 2017 году в Москве». Что такое провайдерские компании и почему они важны? Они управляют серверами, которые могут арендоваться — в том числе состоящими на госслужбе хакерами, особенно из России, Китая, Ирана. Через такие серверы, расположенные на базе дата-центров в Швейцарии, и проводятся кибератаки на учреждения по всей Европе. Поэтому для NDB, отвечающей за предотвращение подобных атак, сотрудничество с провайдерами представляло особый оперативный интерес.

Имея доступ к данным с этих серверов, разведка могла установить, какая группа хакеров стояла за данным конкретным хакерским нападением. В 2015–2020 годах киберподразделение NDB в ряде случаев получало такую информацию без необходимых разрешений — то есть незаконно. Эта практика получила огласку как «кибер-афера» и в 2021 году стала предметом нескольких расследований как внутри самого ведомства, так и вне его. Сотрудничество с компанией Blau, как указано в отчёте NDB, было особенно тесным: она по меньшей мере дюжину раз передавала разведке Швейцарии данные со своих серверов, а NDB, по имеющимся сведениям, имела прямой технический доступ к инфраструктуре этой фирмы — хотя, как именно это было реализовано, остаётся неясным.

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В ответе на запрос редакции SRF Investigativ компания Blau отвергла какие-либо связи с NDB или с Россией. В её заявлении подчёркивается, что компания всегда строго соблюдала швейцарские законы, международные правовые стандарты и принципы сетевой нейтральности. Физический доступ к дата-центру, как настойчиво утверждает компания, предоставляется только уполномоченным представителям правоохранительных органов по действующему законному постановлению суда, и всегда в сопровождении инженера, гражданина Швейцарии. В её письме также сказано: «Компания не поддерживает никаких контактов с Федеральной разведывательной службой (NDB), ни руководство компании, ни действующий персонал не имеют с ней связей».

«Ни офисов, ни партнеров»

Компания Blau отказалась комментировать деятельность NDB и вопросы национальной безопасности, но подчеркнула, что всегда действовала добросовестно и в интересах Швейцарии. У компании также нет физического присутствия в России: «Нет ни офисов, ни партнёров, ни банковских счетов, ни сделок, ни рекламы, ни ориентированности на российский рынок. Доля российских клиентов всегда оставалась минимальной». Помимо Kaspersky и Blau, в числе ключевых партнёров кибер-подразделения фигурирует и компания Violett. Она также управляет серверами в Швейцарии и, согласно отчёту, была «важнейшим источником информации» для NDB.

Упоминаются «встречи в кантоне Тичино» и «ужины с фондю в Берне». По данным отчёта NDB, серверы компании Violett использовались «сомнительными клиентами», особенно российскими хакерами, что делало данные с этих серверов особо ценными для NDB. Как выяснилось, спецслужба установила финансовую схему, в которую была вовлечена компания Kaspersky: деньги фирме Violett переводились через этого партнёра. Осталось неясным, шла ли речь об оплате доступа к серверным данным или об иных услугах. Компания Violett на запрос SRF Investigativ не ответила.

Что означают эти контакты кибер-подразделения с упомянутыми компаниями? В ответ на запрос журналистов SRF Федеральная разведывательная служба заявила, что «не комментирует секретные отчёты в СМИ» и добавила, что данное «подразделение уже реорганизовано». После публикации всех этих расследований федеральный советник (министр обороны Швейцарии) Мартин Пфистер (Martin Pfister) инициировал внешнюю служебную проверку. Кроме того, по информации телеканала SRF, сейчас ведётся уголовное расследование: надзорный орган за деятельностью разведки (AB-ND) направил соответствующее исковое заявление в федеральную прокуратуру (BA).

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