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Внешняя политика

Конференция по Украине стремится к «справедливому миру»

Президент Украины Владимир Зеленский: «Мы собрались здесь сегодня, чтобы способствовать справедливому миру. Международное сообщество должно положить конец войне России против Украины. Я убежден, что здесь, на этом саммите, мы пишем историю».
Президент Украины Владимир Зеленский: «Мы собрались здесь сегодня, чтобы способствовать справедливому миру. Международное сообщество должно положить конец войне России против Украины. Я убежден, что здесь, на этом саммите, мы пишем историю». Keystone / Eda / Pool / Urs Flueeler

Первый день конференции на Бюргенштоке завершился «общим семейным фото» участников саммита, ставшим символом давления на Москву с целью мотивировать ее присоединиться к мирному процессу.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

В субботу 15 июня 2024 года Президент Швейцарии Виола Амхерд обратилась ко всем присутствующим участникам саммита с призывом «работать над достижением прочного мира». При этом она не питала иллюзий, что саммит будет способен достигнуть какого-то окончательного соглашения к вечеру воскресенья.

Первый день конференции на Бюргенштоке завершился «общим семейным фото» участников саммита.
Первый день конференции на Бюргенштоке завершился «общим семейным фото» участников саммита. Keystone Pool / Michael Buholzer

«Но здесь, на Бюргенштоке, мы все вместе сделаем первый решительный шаг (к этому решению). Даже если до достижения полного консенсуса по всем пунктам повестки дня саммита еще далеко, важно двигаться вперед слово за словом, предложение за предложением, шаг за шагом».

Владимир Зеленский оценивает саммит в качестве «исторического» события

Президент Украины Владимир Зеленский в своей вступительной речи подчеркнул эту же цель. «Мы собрались здесь сегодня, чтобы способствовать справедливому миру. Международное сообщество должно положить конец войне России против Украины. Я убежден, что здесь, на этом саммите, мы пишем историю».

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Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и Федеральный президент Швейцарии Виола Амхерд (справа) перед совместной пресс-конференцией на Саммите по вопросам мира в Украине, Швейцария, суббота, 15 июня 2024 г

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Путин и его «мирный план» подвергнут критике

Вице-президент США Камала Харрис подвергла Путина резкой критике. Она указала, что до сих пор он всегда отказывался от честных мирных переговоров. Тем не менее рано или поздно Россия должна быть включена в мирный процесс. Об этом заявила Камала Харрис в субботу вечером. Тогда же поздно вечером в субботу она снова покинула Швейцарию.

: «Мы собрались здесь сегодня, чтобы способствовать справедливому миру. Международное сообщество должно положить конец войне России против Украины. Я убежден, что здесь, на этом саммите, мы пишем историю».
«Я убежден, что здесь, на этом саммите, мы пишем историю». Keystone Pool / Michael Buholzer

Непосредственно перед началом саммита Путин, напомним, потребовал от Украины полного отказа от территорий Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей и полуострова Крым в качестве условия прекращения боевых действий. Министерство иностранных дел Украины отвергло это предложение как «абсурдное и манипулятивное».

По сообщению российского государственного информационного агентства ТАСС МИД России назвал конференцию «дорогой в никуда». С точки зрения Москвы, Запад не хочет вступать в честные переговоры. Председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен обратилась к участникам конференции с призывом восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что прекращение огня без «дорожной карты» (направленной в сторону следующих саммитов по миру в Украине) будет опасно для долгосрочных перспектив Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул следующее: «Мир не будет достигнут путем капитуляции Украины». Участники саммита сошлись во мнении, что Россия обязана будет принять участие в мирном процессе.

Министр обороны Швейцарии и ее президент в 2024 году Виола Амхерд (слева) с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсой бин Фарханом Аль Саудом (в центре) и президентом Украины Владимиром Зеленским (справа) во время саммита по вопросам мира в Украине.
Министр обороны Швейцарии и ее президент в 2024 году Виола Амхерд (слева) с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсой бин Фарханом Аль Саудом (в центре) и президентом Украины Владимиром Зеленским (справа) во время саммита по вопросам мира в Украине. Keystone Pool / Alessandro Della Valle

Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, выразил принципиальную готовность к тому, чтобы Россия присутствовала на следующей мирной конференции. Однако сначала необходимо обсудить принципы и условия для этого. «Все стороны должны признать, что именно мы являемся жертвами агрессора», — сказал Андрей Ермак в субботу 15 июня 2024 года.

Воскресная кульминация

В воскресенье 16 июня конференция продолжит свою работу. Сегодня же в воскресенье на Бюргеншток прибыла глава правительства Италии Джорджия Мелони. Будет ли принята окончательная декларация всеми государствами? Пока неясно. На Бюргенштоке также должно быть объявлено место проведения следующей мирной конференции. В качестве возможной страны-хозяйки последующего саммита неоднократно упоминалась Саудовская Аравия. Однако министр иностранных дел Саудовской Аравии Принц Фейсал покинул Швейцарию уже в субботу вечером.

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