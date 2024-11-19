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«Крыша дипмиссии России в Женеве уставлена шпионскими антеннами»

Российская дипломатическая миссия в Женеве устанавливает на своей крыше все больше и больше «шпионских» спутниковых антенн.
Российская дипломатическая миссия в Женеве устанавливает на своей крыше все больше и больше «шпионских» спутниковых антенн. Hynek Moravec/Wikimedia Commons

Российская дипломатическая миссия в Женеве устанавливает на своей крыше все больше и больше «шпионских» спутниковых антенн. К такому выводу пришел швейцарский общественный телеканал на французском языке RTS. А это значит, что «Россия увеличивает свое разведывательное присутствие в Женеве».

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Телеканал RTS / портал SWI Swissinfo

Как утверждает далее телеканал RTS, новые спутниковые антенны на своих дипломатических зданиях россияне устанавливают, не получая на то соответствующие разрешения властей кантона Женева. Напомним, что огромное по размеру постоянное представительство Российской Федерации при отделении ООН и других международных организациях в Женеве расположено прямо напротив здания ООН (Дворца Наций).

Дипломатический комплекс России надёжно отгорожен от внешнего мира по всему периметру высокой стеной, оборудованной камерами наблюдения. Присутствует и вооруженная охрана. Официально миссия является дипломатическим учреждением, но, как сообщает телеканал RTS, россияне установили у себя многочисленные шпионские спутниковые антенны и подслушивающие устройства, которые с улицы практически незаметны.

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Как заявил телеканалу историк Адриан Хенни (Adrian HänniВнешняя ссылка), эксперт в области истории спецслужб из Университета города Грац, Австрия, это явно антенны, используемые для шпионажа. Для классических дипломатических «телеграмм» такие устройства не нужны. «Эти антенны используются для шпионажа за электронными коммуникациями, а также за спутниковой связью». Сравнив современные и архивные снимки, телеканал РТС установил, что все эти спутниковые антенны — новые устройства, установленные совсем недавно. По словам А. Хенни, Россия, похоже, активно расширяет свою разведывательную деятельность на территории Швейцарии.

Тыловая база русских шпионов

«В последние годы Россия стала гораздо более наступательной в плане шпионажа. Швейцария — это „горячая“ точка, тыловая база для русских шпионов, действующих по всей Европе». Отвечающее в Женеве за политику в области окружающей среды, природы, сельского хозяйства, транспорта и мобильности Министерство под названием Département du territoire / DT подтвердило журналистам телеканала RTS, что российская дипмиссия в Женеве пользуется всеми привилегиями, иммунитетами и возможностями, положенными ей в соответствии с международным правом. Тем не менее нормы и правила, действующие в кантоне в плане получения допусков и разрешений на производство заметно меняющих ландшафт строительно-монтажных работ, действуют и для неё.

Федеральная прокуратура Швейцарии (BA) ведет следствие в отношении возможного российского агента и еще двух человек.
На фото: посольство России в Берне, Швейцария. Keystone / Peter Schneider

Это значит, что любая спутниковая антенна диаметром более 90 см подлежит в Женеве установке только при наличии специального разрешения властей. «С 2006 года на наш адрес российская миссия подала в этом отношении всего одно ходатайство», — отмечают в DT. Как указывает далее телеканал RTS, на спутниковых снимках видно, что в период с 2006 по 2007 год была установлена она легальная спутниковая антенна. Затем в период с 2006 по 2009 год была установлена еще одна антенна, затем одна в 2012 году, а потом еще две антенны в период до 2024 года. И все они имеют диаметр более 90 см. В общей сложности на крышах российских дипломатических зданий в Женеве установлены четыре антенны, смонтированные без разрешения кантона.

Треть российских дипломатов — шпионы

Как сообщил телекомпании RTS кантон Женева, о каких-либо исключениях, сделанных для россиян федеральными властями, ему не известно, и поэтому «лишние» четыре антенны, скорее всего, носят незаконный характер. Российская сторона заявила со своей стороны, что она «решительно не согласна» со всеми этими выводами и считает подобные заявления «очередной попыткой произвольно демонизировать Россию и русских». Как говорится в сообщении её пресс-службы, «дипломатический персонал … сосредоточен исключительно на задаче поддержания конструктивного сотрудничества с властями страны пребывания в сложившихся непростых обстоятельствах».

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Российские шпионы представляют все большую угрозу для Женевы

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В своих официальных сообщениях Федеральная разведывательная служба Швейцарии (Nachrichtendienst des Bundes NDB) утверждает, что треть российских дипломатов, аккредитованных в Швейцарии, являются сотрудниками спецслужб, то есть в общей сложности на швейцарской территории численность таких лиц может достигать 80 человек. В последние годы в СМИ Швейцарии появилось несколько материалов-расследований, в которых речь идет о работе в Конфедерации российских агентов. Вспомним «шпионский скандал» 2018 года, когда россияне взяли под свой прицел Федеральную лабораторию радиологического и биохимического анализа в городе Шпиц, кантон Берн (Labor Spiez).

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По данным французской газеты Le Monde, российские агенты, базирующиеся где-то между Женевой в Швейцарии и городом Анси во Франции, были замешаны в громком деле Скрипалей. Уже в этом году был арестован «фальшивый» российский дипломат, работавший в торгпредстве России в Берне, который был взят с поличным при попытке получить в свое распоряжение особые снайперские боеприпасы и лабораторное оборудование, способное производить химическое или биологическое оружие.

Небезграничные ресурсы

С начала войны России в Украине в 2022 года многие европейские страны выслали со своей территории в совокупности более 600 российских дипломатов, обвиненных в шпионаже. Швейцария так не поступает, предпочитая не высылать дипломатов, нарушивших положения Венской конвенции о дипломатических сношениях, или шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием. Как объяснил в октябре 2024 года директор NDB Кристиан Дюсси, европейцы приняли широковещательные меры политического характера, мы же больше работаем как бы за кулисами. «Но мы отнюдь не бездействуем. Наоборот, мы в последнее время активизировали свои действия, Швейцария теперь стала более агрессивна в плане контрразведки».

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Однако потенциал NDB небезграничен, и в своих планах и действиях это ведомство должно расставлять приоритеты. Всего в ней сейчас работает более 420 сотрудников, из которых только около 60 занимаются конкретно контрразведкой. А ведь, чтобы проследить за передвижением только одного шпиона по территории Швейцарии, требуется от 10 до 15 агентов. В своем отчете за 2024 год NDB заявила, что Швейцария остается основным центром мирового шпионажа и других видов разведывательной деятельности. «Определенную роль играет и тот факт, что Швейцария предпринимает в области противодействия шпионажу усилия куда более скромные, особенно по сравнению с другими европейскими странами».

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