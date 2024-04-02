Швейцарская разведка переживает кадровые сложности

Директор NDB Кристиан Дюсси (Christian Dussey) провел кардинальную реорганизацию этой структуры. KEYSTONE/©KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

По мнению надзорного органа, осуществляющего контроль деятельности спецслужб, степень эффективности швейцарской разведки NDB была снижена кадровыми проблемами, из-за чего пришлось провести реорганизацию всего этого ведомства.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss intelligence agency ‘hobbled by staff disputes’ Оригинал Читать далее Swiss intelligence agency ‘hobbled by staff disputes’

В частности, надзорный орган выявил ряд серьезных недостатков в кадровом менеджменте. В результате в последние годы NDB «не всегда могла в полной мере демонстрировать свою эффективность. У меня сложилось впечатление, что разведке было очень трудно было соответствовать всем требованиям (предъявляемым к такого рода структурам)». Таково мнение Приски Фишер (Prisca Fischer), главы независимого надзорного органа, осуществляющего контроль деятельности спецслужб (Unabhängige Aufsichtsbehörde des Nachrichtendienstes AB-ND).

По ее словам, директор NDB Кристиан Дюсси (Christian Dussey) провел кардинальную реорганизацию этой структуры: функционал был перераспределен заново, заново сформированы команды и отделы, руководящим сотрудникам всех уровней пришлось заново подавать заявления о приеме на работу и проходить процесс рекрутинга. Однако при этом именно кадровая служба и оказалась недостаточно обеспечена ресурсами, а ведь «если кадровая служба не тянет, то и сотрудники начинают волноваться и тревожиться», — говорит Приска Фишер.

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В настоящее время эти недостатки выявлены, «идет работа по их устранению и в целом ситуация сейчас выглядит не слишком-то и плохо». Однако в последние месяцы из разведки уволились многие опытные сотрудники, возросли и внутренние риски: неуверенные в своем будущем люди в большей степени склонны поддаваться попыткам вербовки со стороны иностранных спецслужб и к выдаче служебных секретов. Не говоря уже о том, что все эти проблемы отвлекают их от выполнения их непосредственных задач в сфере распознавания угроз в области безопасности и противодействия им. «Проблема заключается в том, что сотрудники не уверены, что им разрешено делать, а что нет, а в итоге они часто предпочитали вообще ничего не делать, даже если эти действия вполне могли бы оказаться законными и нужными для пользы дела», — уточняет Приска Фишер.

В целом, по ее мнению, люди вполне мотивированы и они стараются выполнять свою работу наилучшим образом, но при этом существует и серая зона неопределенности. Они не всегда знают, какие методы, например, могут использовать спецслужбы с целью поиска и анализа информации, находящейся в свободном доступе — в интернете и в социальных сетях, таких как Telegram и Instagram. В связи с этим возникает вопрос, а не проспала спецслужба ли из-за всего этого нападение 15-летнего подростка тунисского происхождения на члена ортодоксальной еврейской общины Цюриха?

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Однако Приска Фишер в данном случае уверена, что «в стране, где нет массовой полицейской слежки, всегда нужно исходить из того, что какой-то деликт не удастся раскрыть и предотвратить заранее». Сама спецслужба в ответ на запрос телеканала SRF указывает, что ей во многих случаях удавалось эффективно и на ранней стадии обнаруживать такие источники исламистской радикализации именно как раз благодаря мониторингу интернет-контента. «Однако требования законодательства не позволяют осуществлять всесторонний мониторинг интернета, а так как охват сети не является полным, то поэтому и существует риск проглядеть отдельных правонарушителей».

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По мнению NDB разведка в состоянии выполнять все возложенные на нее задачи даже несмотря на уход ряда сотрудников и на внутреннюю реструктуризацию. С начала марта 2024 года разведывательная служба работает на базе новой внутренней структуры. Но каковы основные задачи, которая решает швейцарская разведка?

Ниже — перечень основных базовых задач и обязанностей.

Федеральная разведывательная служба (Nachrichtendienst des Bundes NDB) — это инструмент швейцарской политики безопасности с четко определенным юридическим мандатом. Ее основными задачами являются предотвращение рисков и оценка текущей ситуации с целью предоставления релевантной информации в распоряжение лиц, принимающих политические решения.

— это инструмент швейцарской политики безопасности с четко определенным юридическим мандатом. Ее основными задачами являются предотвращение рисков и оценка текущей ситуации с целью предоставления релевантной информации в распоряжение лиц, принимающих политические решения. Федеральная разведывательная служба занимается ранним обнаружением признаков возможных угроз национальной безопасности, противодействием терроризму, насильственному экстремизму, шпионажу, распространению оружия массового поражения и его носителей, а также отражением кибератак на критически важную инфраструктуру. Кроме того, NDB добывает и анализирует информацию, в целом важную для реализации целей политики безопасности Швейцарии, внося решающий вклад в процесс всесторонней оценки ситуации в области вызовов и угроз, с которыми сталкивается страна.

занимается ранним обнаружением признаков возможных угроз национальной безопасности, противодействием терроризму, насильственному экстремизму, шпионажу, распространению оружия массового поражения и его носителей, а также отражением кибератак на критически важную инфраструктуру. Кроме того, NDB добывает и анализирует информацию, в целом важную для реализации целей политики безопасности Швейцарии, внося решающий вклад в процесс всесторонней оценки ситуации в области вызовов и угроз, с которыми сталкивается страна. Федеральная разведывательная служба поддерживает в первую очередь правительство (Федеральный совет), федеральные министерства и в целом военно-политическое руководство. Но она также оказывает поддержку кантонам (субъектам федерации) в том, что касается обеспечения внутренней безопасности. Превентивную деятельность разведки следует четко отличать от репрессивной деятельности правоохранительных органов. Разведка не является правоохранительным органом (источник: МО Швейцарии).

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