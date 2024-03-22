МИД Швейцарии «потрясен» терактом в Москве

Швейцария выражает свои глубочайшие соболезнования семьям погибших, говорится в заявлении МИД Швейцарии. KEYSTONE

Швейцария выражает свои глубочайшие соболезнования семьям погибших, говорится в заявлении МИД Швейцарии.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии (EDA) с «потрясением» отреагировал на террористический акт в Москве, в результате которого погибли десятки людей.

Швейцария «потрясена» терактом, жертвами которого стало так много людей, говорится в заявлении на сервисе коротких сообщений X. Швейцария выражает свои глубочайшие соболезнования семьям погибших, говорится в заявлении МИД Швейцарии.

Внешний контент #MoskauВнешняя ссылка | Die #SchweizВнешняя ссылка ist entsetzt über den Anschlag, der viele Opfer gefordert hat und spricht den Angehörigen ihr tief empfundenes Beileid aus.



Das EDA verfolgt die weitere Entwicklung aufmerksam. — EDA – DFAE (@EDA_DFAE) March 22, 2024 Внешняя ссылка