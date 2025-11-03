Молодые украинцы массово просят убежища в Швейцарии

В Швейцарии резко увеличилось количество ходатайств от молодых украинцев с просьбой о предоставлении им временной миграционной защиты (ВНЖ категории S). Keystone-SDA/Ukrainian 24Th Mechanized Brigade

С начала сентября 2025 года в Швейцарии наблюдается резкий рост числа ходатайств от молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет о предоставлении им временной миграционной защиты (ВНЖ категории S). По последним данным на середину октября, соответствующие заявления подали около одной тысячи человек из этой возрастной группы.

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Как отмечает швейцарская газета SonntagsZeitung, вероятной причиной стало снятие украинскими властями запрета на выезд за границу для мужчин этой возрастной категории. Издание проанализировало статистику Государственного секретариата по вопросам миграции Швейцарии (Staatssekretariat für Migration, SEM — подразделение Министерства юстиции страны).

Как подтвердили в ведомстве в ответ на запрос швейцарского информационного агентства Keystone-SDA, уже через несколько дней после вступления в силу новых украинских правил выезда за рубеж для мужчин 18–22 лет, принятых в августе, количество таких заявлений от граждан Украины этой возрастной категории увеличилось по всей Европе, включая Швейцарию.

Этот тренд стал заметен уже с начала сентября: если в последнюю неделю августа 2025 года (35-я календарная неделя) было зарегистрировано всего три заявления, то в последующие недели их число увеличилось сначала до 33, затем до 77, а к середине октября достигло (предварительного) максимума в 185.

Треть всех подобных заявлений в Швейцарии приходится на граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет. По данным SEM, общее увеличение числа ходатайств о предоставлении ВНЖ категории S, зарегистрированных с сентября, главным образом связано именно с этой возрастной группой. Сейчас на неё приходится около 30 % всех обращений за так называемым «защитным миграционным статусом S».

В последние недели, по информации SEM, наметились признаки стабилизации: число новых заявлений сокращается. Ведомство миграции отмечает, что в течение последних нескольких дней всё отчётливее проявляются признаки того, что пик обращений от украинцев этой возрастной категории уже пройден. Как подчёркивают в SEM, пока невозможно сделать однозначные выводы относительно причин происходящего. Однако отмечается, что мужчины этого возраста в Украине не подлежат мобилизации, поскольку минимальный возраст призыва установлен на уровне 25 лет.

По данным SonntagsZeitung, за последние два месяца границу с Польшей пересекли около 100 000 граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет. В Германии, по информации немецких властей, среднее количество новых прибывших украинцев этой возрастной группы составляет около 1 800 человек в месяц. Швейцарский Государственный секретариат по вопросам миграции ситуацию в других странах комментировать отказался.

