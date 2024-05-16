Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Внешняя политика

Накануне конференции по Украине Виола Амхерд посетила Берлин 

Виола Амхерд высоко оценила готовность и желание Германии активно участвовать в подготовке мирной конференции по Украине.
Виола Амхерд высоко оценила готовность и желание Германии активно участвовать в подготовке мирной конференции по Украине. KEYSTONE

Во время своего визита в Берлин на этой неделе Президент Швейцарии Виола Амхерд высоко оценила готовность и желание Германии активно участвовать в подготовке мирной конференции по Украине, которая должна пройти в Швейцарии меньше чем через месяц. 

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Виола Амхерд провела в среду 15 мая 2024 года в Берлине консультации с канцлером Германии Олафом Шольцем. Они прошли накануне конференции высокого уровня по Украине, запланированной на середину июня на курорте Бюргеншток рядом с городом Люцерн.

Как сообщило в среду Министерство обороны Швейцарии в центре переговоров двух политиков находилась война России против Украины. Также обсуждался процесс подготовки следующей конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Берлине, также в июне 2024 года. Что касается двусторонних швейцарско-германских отношений, то В. Амхерд и о. Шольц особо подчеркнули высокую степень важности Рейнско-Альпийского транспортного коридора для обеих стран.

Показать больше
История отеля Bürgenstock на одноимённой горе насчитывает вот уже более 150 лет.

Показать больше

Мирная конференция по Украине: «Для кантона Нидвальден это большая честь»

Этот контент был опубликован на К удовлетворению от того, что регион получит право провести такой саммит, примешивается еще и понятное волнение.

Читать далее Мирная конференция по Украине: «Для кантона Нидвальден это большая честь»

Также обсуждалось сотрудничество Берна и Берлина по таким вопросам, как энергетика и защита климата. Что касается миграционной политики, то Виола Амхерд приветствовал достигнутое в феврале 2024 года Евросоюзом общее согласие по Новому пакту Европейского союза (ЕС) о миграции и убежище. Будучи членом Шенгенской зоны и участником Дублинского соглашения, Швейцария согласна со всеми центральными элементами этой реформы.

Показать больше

Также обсуждался ход переговоров между Швейцарией и ЕС относительно подписания рамочного основополагающего документа, закрепляющего на долгосрочную перспективу базовые модальности кооперации ЕС и Швейцарии. Виола Амхерд подробно обрисовала вопросы, по которым делегации двух стран ищут сейчас какого-то решения с целью стабилизации и дальнейшего укрепления отношений между Швейцарией и ЕС.

Показать больше
История отеля Bürgenstock на одноимённой горе насчитывает вот уже более 150 лет.

Показать больше

Саммит по Украине в Швейцарии не принесет быстрого мира

Этот контент был опубликован на Ровно через четыре недели на горе Бюргеншток в Швейцарии должен открыться Саммит высокого уровня по Украине. Подводим промежуточные итоги.

Читать далее Саммит по Украине в Швейцарии не принесет быстрого мира

В четверг В. Амхерд провела консультации с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. На повестке дня находились вопросы сотрудничества Швейцарии и Германии в рамках Организации Объединенных Наций (ООН) и проблематика, связанная с работой Швейцарии в Совете Безопасности ООН в статусе непостоянного члена СБ ООН.

Новости

В швейцарском городе Цофинген неизвестный человек применил холодное оружие в отношении случайных прохожих.

Показать больше

Неизвестный напал на прохожих в швейцарском Цофингене с ножом

Этот контент был опубликован на В швейцарском городе Цофинген неизвестный человек применил холодное оружие в отношении случайных прохожих.

Читать далее Неизвестный напал на прохожих в швейцарском Цофингене с ножом
Федеральному совету (правительству Швейцарии) может быть предоставлена большая свобода действий в области в плане лицензионных разрешений на заключение военно-экспортных сделок.

Показать больше

Швейцария может смягчить военно-экспортное законодательство

Этот контент был опубликован на Федеральному совету (кабмин Швейцарии) может быть предоставлена большая свобода действий в области экспорта вооружений.

Читать далее Швейцария может смягчить военно-экспортное законодательство
Михаэль Шумахер был страстным коллекционером часов.

Показать больше

Часы Михаэля Шумахера принесли на аукционе миллионы

Этот контент был опубликован на Продав на аукционе восемь часов из коллекции Михаэля Шумахера, его семья заработала более трех миллионов евро.

Читать далее Часы Михаэля Шумахера принесли на аукционе миллионы
История отеля Bürgenstock на одноимённой горе насчитывает вот уже более 150 лет.

Показать больше

Саммит по Украине в Швейцарии не принесет быстрого мира

Этот контент был опубликован на Ровно через четыре недели на горе Бюргеншток в Швейцарии должен открыться Саммит высокого уровня по Украине. Подводим промежуточные итоги.

Читать далее Саммит по Украине в Швейцарии не принесет быстрого мира
Рано утром 14 мая 2024 полиция вмешалась в ход сидячей пропалестинской демонстрации в Женевском университете.

Показать больше

Полиция вмешалась в демонстрацию в Женевском университете

Этот контент был опубликован на Рано утром 14 мая 2024 полиция вмешалась в ход сидячей пропалестинской демонстрации в Женевском университете.

Читать далее Полиция вмешалась в демонстрацию в Женевском университете
Президент Франции Эммануэль Макрон (в центре слева) с супругой Брижит Макрон (слева) и тогдашний президент Швейцарии Ален Берсе (в центре справа) с супругой Мюриэль Зендер Берсе (справа) Федеральным дворцом, зданием швейцарского парламента, в Берне, Швейцария, в среду, 15 ноября 2023 года.

Показать больше

Владимир Зеленский: Макрон посетит саммит по Украине в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в конференции по Украине на швейцарском курорте Бюргеншток.

Читать далее Владимир Зеленский: Макрон посетит саммит по Украине в Швейцарии
Каким образом постоянно проживающие в Швейцарии лица с паспортами стран Евросоюза могли бы принять участие в голосовании?

Показать больше

Выборы в ЕС: четверть населения Швейцарии имеет право голоса

Этот контент был опубликован на Каким образом постоянно проживающие в Швейцарии лица с паспортами стран Евросоюза могли бы принять участие в голосовании?

Читать далее Выборы в ЕС: четверть населения Швейцарии имеет право голоса
«Положительный момент заключается в том, что такой конкурс как Евровидение обладает невероятной внешней притягательностью»

Показать больше

Какую выгоду надеется получить Швейцария от Евровидения?

Этот контент был опубликован на Европейский песенный конкурс возвращается в Швейцарию, с ним связаны большие расходы, но он же обещает и значительные выгоды.

Читать далее Какую выгоду надеется получить Швейцария от Евровидения?
Проект удвоил производственные мощности концерна, было создано двенадцать дополнительных рабочих мест.

Показать больше

Концерн Lindt & Sprüngli расширяет завод по переработке какао  

Этот контент был опубликован на Новая производственная площадка расположена в городе Ольтен, кантон Золотурн. Стоимость: 100 млн франков (111 млн долларов).

Читать далее Концерн Lindt & Sprüngli расширяет завод по переработке какао  
Cаммит по Украине пройдет с 15 по 16 июня 2024 года на горе Бюргеншток в кантоне Нидвальден над городом Люцерн. При необходимости этот комплекс может стать неприступной крепостью.

Показать больше

«Конференция по Украине восстановит потускневший имидж Бюргенштока»

Этот контент был опубликован на Жареная колбаса и VIP-ужин: когда-то на Бюргенштоке можно было получить и то, и другое, но сегодня сверхроскошный курорт для широкой публики ничего не предлагает.

Читать далее «Конференция по Украине восстановит потускневший имидж Бюргенштока»

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Последствия обстрела Киева Россией, 22 марта 2024 года.

Показать больше

«Мирная конференция по Украине на «зондирующей» стадии»

Этот контент был опубликован на Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис: мирная конференция по Украине все еще находится на «предварительной» зондирующей стадии.

Читать далее «Мирная конференция по Украине на «зондирующей» стадии»
Швейцария совместно с Украиной планирует провести «мирную конференцию высокого уровня». В центре внимания её участников будет будущее Украины и так называемая «формула мира»

Показать больше

Китай будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии?

Этот контент был опубликован на Пекин не исключает возможность своего участия в мирной конференции по Украине в Швейцарии.

Читать далее Китай будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии?
Харьков

Показать больше

Посол Китая: В конференции по Украине должна участвовать Россия

Этот контент был опубликован на Китай поддерживает проведение мирной конференции по Украине, но такой, в которой на равных участвовали бы все стороны конфликта.

Читать далее Посол Китая: В конференции по Украине должна участвовать Россия
Ukrainian soldier firing a mortar

Показать больше

Способен ли мирный саммит в Швейцарии завершить войну в Украине?

Этот контент был опубликован на Швейцария хочет провести международную конференцию по урегулированию в Украине. Насколько велики шансы на успех?

Читать далее Способен ли мирный саммит в Швейцарии завершить войну в Украине?
Концерт, запланированный на 1 июня 2024 года в Центре культуры и конгрессов KKL был отменен по требованию правительства Люцерна.

Показать больше

Анна Нетребко: Люцерн отменяет концерт оперной звезды

Этот контент был опубликован на Концерт, запланированный на 1 июня 2024 года в Центре культуры и конгрессов KKL был отменен по требованию правительства Люцерна.

Читать далее Анна Нетребко: Люцерн отменяет концерт оперной звезды

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR