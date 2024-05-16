Накануне конференции по Украине Виола Амхерд посетила Берлин
Во время своего визита в Берлин на этой неделе Президент Швейцарии Виола Амхерд высоко оценила готовность и желание Германии активно участвовать в подготовке мирной конференции по Украине, которая должна пройти в Швейцарии меньше чем через месяц.
Виола Амхерд провела в среду 15 мая 2024 года в Берлине консультации с канцлером Германии Олафом Шольцем. Они прошли накануне конференции высокого уровня по Украине, запланированной на середину июня на курорте Бюргеншток рядом с городом Люцерн.
Как сообщило в среду Министерство обороны Швейцарии в центре переговоров двух политиков находилась война России против Украины. Также обсуждался процесс подготовки следующей конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Берлине, также в июне 2024 года. Что касается двусторонних швейцарско-германских отношений, то В. Амхерд и о. Шольц особо подчеркнули высокую степень важности Рейнско-Альпийского транспортного коридора для обеих стран.
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Также обсуждалось сотрудничество Берна и Берлина по таким вопросам, как энергетика и защита климата. Что касается миграционной политики, то Виола Амхерд приветствовал достигнутое в феврале 2024 года Евросоюзом общее согласие по Новому пакту Европейского союза (ЕС) о миграции и убежище. Будучи членом Шенгенской зоны и участником Дублинского соглашения, Швейцария согласна со всеми центральными элементами этой реформы.
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Также обсуждался ход переговоров между Швейцарией и ЕС относительно подписания рамочного основополагающего документа, закрепляющего на долгосрочную перспективу базовые модальности кооперации ЕС и Швейцарии. Виола Амхерд подробно обрисовала вопросы, по которым делегации двух стран ищут сейчас какого-то решения с целью стабилизации и дальнейшего укрепления отношений между Швейцарией и ЕС.
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В четверг В. Амхерд провела консультации с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. На повестке дня находились вопросы сотрудничества Швейцарии и Германии в рамках Организации Объединенных Наций (ООН) и проблематика, связанная с работой Швейцарии в Совете Безопасности ООН в статусе непостоянного члена СБ ООН.
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