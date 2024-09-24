«Пакт во имя будущего» — это «тревожный звонок» для ООН

Пакт должен помочь укрепить приверженность стран многостороннему подходу в решении насущных проблем мира. Keystone-SDA

«Пакт во имя будущего» — это тревожный «звонок» для ООН. Таково мнение президента Швейцарии в 2024 году Виолы Амхерд. Пакт должен укрепить приверженность стран многостороннему подходу в решении насущных проблем мира.

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«Чтобы продвинуть необходимые реформы ООН, нам нужна не только сильная политическая воля, но и восстановленное доверие», — об этом заявила Виола Амхерд на «Саммите БудущегоВнешняя ссылка» в воскресенье 22 сентября 2024 года в Нью-Йорке. Устав ООН, вступивший в силу 80 лет назад, установил, в частности, всеобщий запрет на применение силы в политике и заложил основы международного сотрудничества. «Устав был дальновидным документом и остается таковым по сей день, — сказала президент Швейцарской Конфедерации.

«Сегодня, как никогда раньше, члены ООН должны следовать примеру своих предшественников, а это обязательство идет рука об руку с обязательством государств работать над созданием более стабильного, справедливого и мирного мира. Чтобы сделать „Пакт во имя будущего“ приемлемым для большинства стран, все нам пришлось пойти на компромиссы, некоторые из них были очень болезненными. Но будучи членами международного сообщества, мы обязаны работать сообща, преодолевая наши различия, и добиваться того, чтобы наше общее будущее не определялось исключительно национальными интересами», — сказала В. Амхерд.

«Саммит будущего», на котором страны-члены ООН приняли «Пакт во имя будущего» — это попытка Генерального секретаря ООН продолжить развитие многосторонней системы международной дипломатии. «Швейцария может укрепить ООН, подчеркивая со своей стороны важность многостороннего формата международных отношений и взяв на себя твердые обязательства в области прав человека и миротворчества». Об этом Виола Амхерд заявила в интервью швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA.

Что предусматривает «Пакт во имя будущего»?

В итоге, помимо всего прочего, «Пакт во имя будущего» предусматривает реформирование Совета Безопасности ООН и корректировку международной финансовой системы в пользу более бедных стран. Также ООН намерена принять более жесткие правила противодействия негативным последствиям изменения климата. Документ очень с большим трудом и кропотливо согласовывался начиная с начала 2024 года. В начале церемонии принятия пакта заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, вопреки регламенту, попросил слова и потребовал внести дополнительную поправку в текст.

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«Если наша поправка не будет включена в текст пакта, то мы дистанцируемся от консенсуса по этому документу», — предупредил С. Вершинин. Он посетовал на то, что странам, которые не удовлетворены соглашением, не была, де, предоставлена возможность для дальнейших консультаций. В итоге 143 страны проголосовали за то, чтобы не предпринимать никаких дальнейших действий по российскому предложению и тем самым отклонить его. Вместе с Россией «за» поправки Москвы проголосовали только шесть стран, в том числе Беларусь, Никарагуа, Северная Корея и Сирия.

Москва пыталась «навести шороху» уже в преддверии ГА ООН. Во время работы над «Пактом во имя будущего» Россия уже рассматривалась многими дипломатами как нарушитель спокойствия, отчасти из-за потока возражений со стороны Москвы. Кропотливо согласованный пакт включает в себя декларацию о намерении реформировать Совет Безопасности ООН, и требования скорректировать международную финансовую систему в пользу так называемого Глобального Юга.

Кроме того, он призван заложить первые основы глобального регулирования искусственного интеллекта. Текст выступает против гонки вооружений в космосе. Несмотря на некоторые проблески позитива, окончательный «Пакт», по словам дипломатов, не оправдал весьма амбициозных ожиданий. Об этом говорит и тот факт, что влиятельные державы с правом вето, США, Россия, Китай, Великобритания и Франция, прислали на саммит только своих министров иностранных дел или даже их заместителей.

Аналитика телеканала SRF Внешняя ссылка

Чего можно было и чего не следовало ожидать от «Саммита будущего»?

Дела в мире обстоят не лучшим образом. По крайней мере, ООН может с этим вполне согласиться. Именно поэтому Генеральный секретарь Антониу Гутерриш и инициировал «Пакт во имя будущего». Пакт будет включать в себя «Глобальный цифровой договор» и «Декларацию о будущих поколениях». Цель документов заключалась в том, чтобы государства выработали совместные решения самых насущных проблем, стоящих перед человечеством: войны, бедность, голод, изменение климата, но также мировая финансовая система и искусственный интеллект.

«Пакт во имя будущего» звучит как нечто грандиозное. Так ли это на самом деле?

Нет. Уже с начала текущего 2024 года дипломаты всех стран пытались протолкнуть в заключительный документ свои интересы. Многое из того, что содержалось в изначальном проекте заключительного документа, пришлось перечеркнуть. А. Гутерриш рекламирует этот пакт в качестве «перезагрузки системы» с целью создания лучшего мира. Однако многие из содержащихся в нем деклараций уже можно найти в других документах ООН. И в любом случае «Пакт во имя будущего» не является юридически обязательным к исполнению.

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Почему государствам так сложно решать крупные проблемы сообща?

Много сейчас говорят о «сообществе государств», но чувство общности в ООН найти сейчас сложнее, чем когда бы то ни было. Вместо этого мы имеем глубокий раскол между диктатурами вроде Китая и демократиями вроде США. Затем существует разрыв между Севером и Югом, между богатыми странами Северной Америки и Европы и бедными странами так называемого «Глобального Юга». Договориться о каких-то решениях поверх этих барьеров стало практически невозможно. Страны уже разошлись по силовым блокам, обвиняющим друг друга в несправедливостях в связи, например, с войнами в Украине и Газе.

Получается, что «Саммит будущего» есть не более чем театр?

«Саммит будущего» был изначально задуман в качестве мероприятия в рамках нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а потому все это действительно напоминает театр. Каждый сентябрь в Нью-Йорке собираются президенты, главы правительств и министры иностранных дел со всего мира. Они произносят широковещательные речи на сцене и проводят встречи за кулисами. В этом году в Нью-Йорк пожаловали и мировые политические суперзвезды: от Байдена до Эрдогана, от Лаврова, Лулы и Шольца до Владимира Зеленского. Хорошая новость: они хотя бы разговаривают друг с другом. Плохая новость: они часто друг друга просто не слышат.

Не следует ли реформировать и ООН?

Это также было из тем «Саммита будущего». И в первую очередь речь идет о самом влиятельном органе ООН, а именно, о Совете Безопасности. Помимо десяти непостоянных членов, среди которых сейчас находится Швейцария, в нём работают пять постоянных членов, в том числе Китай, Россия и США. У них есть право вето в Совете Безопасности, которое часто парализует работу всей ООН. Сейчас уже есть несколько предложений по реформированию СБ ООН, например, можно было бы расширить Совет за счет двух постоянных членов от Африки или можно было бы отменить право вето. Однако насколько реально, что обладатели права вето сами откажутся от него?

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Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд будет находиться находится в Нью-Йорке до среды 25 сентября 2024 года, приняв участие в открытии 79-й Генеральной Ассамблеи ООН. В понедельник она приняла участие в мероприятии, посвященном положению женщин в Афганистане. Во вторник 24 сентября президент Швейцарской Конфедерации выступит с обращением к Генеральной Ассамблее. В среду она примет участие в заседании Совета Безопасности на тему «Лидерство во имя мира». Швейцария является непостоянным членом Совета Безопасности до конца 2024 года.

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