Переговоры США и Украины в Женеве оказались «продуктивными».

Госсекретарь США Марко Рубио и руководитель украинской делегации Андрей Ермак заявили, что прошедшие в Женеве мирные переговоры носили «продуктивный» характер.

Госсекретарь США Марко Рубио (Marco Rubio) после переговоров с Украиной и её европейскими партнёрами объявил о намерении внести изменения в мирный план, призванный положить конец войне против Украины. На совместной пресс-конференции с Андреем Ермаком (Andriy Yermak) он заявил, что стороны «добились очень хорошего рабочего результата, основанного на вкладе всех участвовавших сторон».

Андрей Ермак охарактеризовал встречу как «очень продуктивную» и отметил, что переговоры принесли ощутимые результаты. По его словам, процесс движется в направлении «справедливого и устойчивого мира». Окончательные решения, подчеркнул он, будут принимать «наши президенты». Ермак поблагодарил Соединённые Штаты и президента Дональда Трампа, который незадолго до этого вновь упрекал Киев в «недостаточной благодарности».

Марко Рубио выразил уверенность, что в итоге президент США Дональд Трамп одобрит обновлённый план. Госсекретарь участвовал в Женеве во встрече на уровне советников глав государств и правительств — он также исполняет обязанности советника Трампа по национальной безопасности. Представители Германии, Франции, Великобритании, Европейского союза и Украины намеревались на этой встрече обсудить мирный план из 28 пунктов. Европейские правительства стремятся предотвратить такие уступки России, которые, с их точки зрения, являются неприемлемыми.

Марко Рубио заявил, что следующим шагом должно стать сокращение степени разногласий с Россией и выработка решения, которое устроит и Украину, и Соединённые Штаты. Он вновь выразил уверенность, что президент Трамп в конечном итоге поддержит новый вариант документа. Президент Украины Владимир Зеленский (Volodymyr Zelenskyy) ещё до начала женевских переговоров призвал союзников усилить систему противовоздушной обороны страны. Он отметил, что в Швейцарии проходят переговоры представителей США, Германии, Франции и Великобритании.

Госсекретарь США Марко Рубио (Marco Rubio), второй слева, и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Andriy Yermak), второй справа, в начале переговоров в миссии США в Женеве (Швейцария), воскресенье, 23 ноября 2025 года. Соединённые Штаты и Украина провели в Женеве консультации с целью обсуждения мирного плана американского президента, направленного на прекращение войны в Украине Keystone / Martial Trezzini

«Но параллельно с дипломатическим путём мы должны делать всё возможное, чтобы укрепить защиту от таких подлых российских ударов», — сказал он. Владимир Зеленский подчеркнул важность ускорения выполнения договорённостей с партнёрами о поставках систем ПВО. По словам Зеленского, только за последнюю неделю Россия применила против Украины более 1 050 дронов, около 1 000 планирующих авиабомб, а также свыше 60 ракет и крылатых ракет. Он напомнил, что в среду в результате российского удара по жилому дому в Тернополе погибли 33 человека, среди них шестеро детей; пострадали около ста жителей города. Спасательные работы завершились в субботу вечером, шесть человек числятся пропавшими без вести.

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) заявил, что предпринял собственную инициативу, чтобы хотя бы на один шаг приблизить продвижение к миру до четверга. «Я сделал предложение, которое находится „ниже уровня“ полного 28-пунктного документа», — сказал он на саммите G20 в Йоханнесбурге. Деталей он раскрывать не стал, отметив лишь, что этот вопрос обсуждается в Женеве. По его словам, необходимо «по крайней мере сделать первый шаг в четверг». В этот день истекает срок, который президент США Дональд Трамп дал Украине.

«Если все 28 пунктов — слишком много для пяти дней, то я хочу хотя бы попытаться найти один пункт, по которому можно достичь согласия между Украиной, Россией, Соединёнными Штатами и европейскими государствами». При этом Мерц выразил сомнение, что при столь сжатых сроках возможно быстрое достижение полноценного соглашения. «Мы, возможно, продвинемся, но я по-прежнему скептически оцениваю вероятность успеха в столь короткие сроки». Мерц вновь подчеркнул необходимость надёжных гарантий безопасности для Украины.

Последние сто лет Женева играет роль ведущего европейского центра многосторонней дипломатии. Но этот город важен и для самой Швейцарии.

Он сообщил, что в пятничном телефонном разговоре напомнил президенту США Дональду Трампу о нарушенных Россией обязательствах по Будапештскому меморандуму. Украина тогда была третьей по величине ядерной державой мира. «Всё ядерное оружие было демонтировано, вывезено и уничтожено. Взамен Украина получила от России гарантии территориальной целостности. И Россия этого соглашения не выполнила», — сказал Мерц. По его словам, «в 2025 году России тоже нельзя доверять».

Представитель Министерства иностранных дел Швейцарии (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten, EDA) Николя Бидо (Nicolas Bideau) сообщил агентству Keystone-SDA, что Швейцария получила запросы от обеих сторон с просьбой содействовать организации переговоров. По его словам, этот факт подтверждает значение Женевы Международной в качестве ключевой дипломатической и переговорной площадки.

Материал обновлен в 20.27 по среднеевропейскому времени 23 ноября 2025 года.

