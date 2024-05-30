Политики и дипломаты требуют переосмыслить нейтралитет Швейцарии
Что на самом деле означает швейцарский нейтралитет? Кто стоит за манифестом о нейтралитете? Каково главное требование документа? Чем обоснованы эти требования? Кто критикует этот манифест? Ответы на все эти вопросыВнешняя ссылка.
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Филипп Шрэммли (Philipp Schrämmli), телеканал SRF / портал SWI
Что на самом деле означает швейцарский нейтралитет? В этой стране каждый ребенок уже в школе заучивает наизусть: Швейцария — нейтральная страна! Но что на самом деле означает быть нейтральным государством? С начала агрессии России против Украины прошло уже более двух лет и всё это время Швейцария пытается размышлять над тем, что означает сегодня быть нейтральным? Нужно ли было вводить санкции против России? Следует ли разрешить поставки швейцарских вооружений в Украину? Вчера группа видных политических деятелей, ученых и представителей гражданского общества предложила «перезагрузить» нейтралитет Швейцарии. Все свои идеи они изложили в Манифесте, описав то, как Швейцария должна осуществлять свой нейтралитет в будущем, в программе из 10 пунктов.
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Кто стоит за этим Манифестом? Первыми документ подписали 87 человек, в том числе заслуженные профессора-юристы, дипломаты и многие действующие и бывшие депутаты Национального совета (большой палаты парламента) и Совета кантонов (малая палата). Среди наиболее известных имен — три бывших федеральных министра Йозеф Дайс, Каспар Филлигер и Самуэль Шмид. Подписи под манифестом поставили представители всех политических партий, кроме правой Швейцарской народной партии (SVP) и левой партии «Зелёных» (GPS).
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Каково главное требование Манифеста? В будущем швейцарский нейтралитет больше не должен быть догмой, а лишь одним из нескольких средств внешней политики и политики безопасности. Такое целевое и гибкое определение нейтралитета должно позволять относиться к агрессору иначе, чем к жертве агрессии. Санкции в отношении агрессора были бы разрешены, равно как можно было бы активно поддерживать страну, подвергшуюся нападению. Сотрудничать с военными альянсами, такими как НАТО, так же было бы возможным.
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Чем обоснованы эти требования? Все те, кто подписал манифест, убеждены, что нынешняя трактовка швейцарского нейтралитета становится все менее приемлемой в глазах других европейских стран. А это негативно сказывается на репутации и в целом на позициях Швейцарии на международной арене, тем более что случись какой-то форс-мажор, и она все равно была бы целиком и полностью зависима от европейских партнёров. Целью нейтралитета Швейцарии всегда была гарантия военной безопасности. Однако если слишком жесткое определение нейтралитета приводит к тому, что Швейцария теряет доверие своих в том числе и военных партнеров, то это значит только одно: нейтралитет утратил свою полезность и целесообразность в качестве базовой максимы внешней политики и политики безопасности.
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Кто критикует манифест? Критика раздается со стороны как левых, так и правых сил, а особенно со стороны Швейцарской народной партии SVP. По ее мнению, нейтралитет — один из рецептов исторического успеха швейцарской модели. Швейцария должна вести себя одинаково по отношению ко всем странам, иначе она перестанет быть надежным и предсказуемым партнером. Недавно SVP запустила народную законодательную инициативу, предлагающую закрепить в конституции нейтральный статус страны, каковой запретил бы стране, например, вводить налагать санкции в отношении стран, ведущих агрессивную внешнюю политику. Упомянутый манифест по сути является проектом, оппонирующим данной инициативе «народников».
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