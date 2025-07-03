Положение Швейцарии в плане безопасности ухудшилось
Разведка (NDB) предупреждает о растущих рисках, связанных со шпионажем, неконтролируемым распространением военных технологий и терроризмом.
Показать больше
Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку
Обстановка в сфере безопасности Швейцарии продолжает ухудшаться. Последствия глобальной конфронтации между США, с одной стороны, и Россией и Китаем — с другой, ощущается в Швейцарии всё острее. Федеральная разведывательная служба страны (Nachrichtendienst des Bundes, NDB) предупреждает о растущих рисках, связанных со шпионажем, неконтролируемым распространением военных технологий и терроризмом.
В актуальном докладе «Безопасность Швейцарии 2025Внешняя ссылка», опубликованном 2 июля, разведывательное ведомство подчёркивает: будучи центром высокотехнологичных инженерных и научных разработок, а также страной, принимающей у себя большое количество влиятельных международных организаций, Швейцария становится всё более привлекательной целью для разведок иностранных государств.
Читайте также:
Показать больше
Швейцария обеспокоена российскими спутниковыми помехами
Под распространением военных технологий (proliferation) в данном контексте понимается прежде всего попытки незаконного вывоза или ввоза технологий и технологических компонентов, которые могут использоваться для создания оружия массового уничтожения — ядерного, химического или биологического. Также под это определение подпадают поставки так называемых двойных технологий, имеющих как гражданское, так и военное применение.
Угроза терроризма
Особую озабоченность NDB вызывает рост угрозы терроризма. В частности, речь идёт о радикализации молодёжи, происходящей в интернете. По данным доклада, ключевую роль здесь играют лица с исламистскими взглядами. «Швейцария остаётся привлекательной целью для международных террористических сетей», — говорится в докладе «Безопасность 2025».
Кроме того, разведка фиксирует усиление степени противостояния между США и Китаем. Именно это соперничество, по прогнозам NDB, в ближайшие годы и будет определять общую архитектуру международной безопасности. В то же время свое сотрудничество развивают Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Их цель: изменить существующий международный порядок.
Как отмечается в докладе, война России против Украины, скорее всего, продолжится и в 2025 году. Параллельно обостряется конфликт между Израилем и Ираном. Все эти процессы усиливают давление и на нейтральную Швейцарию: страна всё чаще сталкивается с попытками внешнего вмешательства, со шпионажем и действиями, угрожающими её технологическому суверенитету.
Показать больше
Наша рассылка по теме Внешняя политика
Так же по теме:
Показать больше
Спецслужбы Швейцарии будут присутствовать инкогнито в интернете
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.