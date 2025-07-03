Положение Швейцарии в плане безопасности ухудшилось

Разведка (NDB) предупреждает о растущих рисках, связанных со шпионажем, неконтролируемым распространением военных технологий и терроризмом. Keystone-SDA

Разведка (NDB) предупреждает о растущих рисках, связанных со шпионажем, неконтролируемым распространением военных технологий и терроризмом.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Intelligence report finds Switzerland remains target for spies Читать далее Intelligence report finds Switzerland remains target for spies

Deutsch de Globale Konfrontation hat Auswirkungen auf die Schweiz Оригинал Читать далее Globale Konfrontation hat Auswirkungen auf die Schweiz

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Обстановка в сфере безопасности Швейцарии продолжает ухудшаться. Последствия глобальной конфронтации между США, с одной стороны, и Россией и Китаем — с другой, ощущается в Швейцарии всё острее. Федеральная разведывательная служба страны (Nachrichtendienst des Bundes, NDB) предупреждает о растущих рисках, связанных со шпионажем, неконтролируемым распространением военных технологий и терроризмом.

В актуальном докладе «Безопасность Швейцарии 2025Внешняя ссылка», опубликованном 2 июля, разведывательное ведомство подчёркивает: будучи центром высокотехнологичных инженерных и научных разработок, а также страной, принимающей у себя большое количество влиятельных международных организаций, Швейцария становится всё более привлекательной целью для разведок иностранных государств.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцария обеспокоена российскими спутниковыми помехами Этот контент был опубликован на Швейцария выражает обеспокоенность из-за преднамеренных помех, создаваемых Россией в области спутниковой связи и навигационных сетей. Читать далее Швейцария обеспокоена российскими спутниковыми помехами

Под распространением военных технологий (proliferation) в данном контексте понимается прежде всего попытки незаконного вывоза или ввоза технологий и технологических компонентов, которые могут использоваться для создания оружия массового уничтожения — ядерного, химического или биологического. Также под это определение подпадают поставки так называемых двойных технологий, имеющих как гражданское, так и военное применение.

Угроза терроризма

Особую озабоченность NDB вызывает рост угрозы терроризма. В частности, речь идёт о радикализации молодёжи, происходящей в интернете. По данным доклада, ключевую роль здесь играют лица с исламистскими взглядами. «Швейцария остаётся привлекательной целью для международных террористических сетей», — говорится в докладе «Безопасность 2025».

Кроме того, разведка фиксирует усиление степени противостояния между США и Китаем. Именно это соперничество, по прогнозам NDB, в ближайшие годы и будет определять общую архитектуру международной безопасности. В то же время свое сотрудничество развивают Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Их цель: изменить существующий международный порядок.

Как отмечается в докладе, война России против Украины, скорее всего, продолжится и в 2025 году. Параллельно обостряется конфликт между Израилем и Ираном. Все эти процессы усиливают давление и на нейтральную Швейцарию: страна всё чаще сталкивается с попытками внешнего вмешательства, со шпионажем и действиями, угрожающими её технологическому суверенитету.

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Так же по теме:

Показать больше

Показать больше Спецслужбы Швейцарии будут присутствовать инкогнито в интернете Этот контент был опубликован на Федеральная разведывательная служба Швейцарии (NDB) получила право использовать в онлайн-пространстве виртуальных агентов под прикрытием. Читать далее Спецслужбы Швейцарии будут присутствовать инкогнито в интернете