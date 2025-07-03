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Внешняя политика

Положение Швейцарии в плане безопасности ухудшилось

Разведка (NDB) предупреждает о растущих рисках, связанных со шпионажем, неконтролируемым распространением военных технологий и терроризмом.
Разведка (NDB) предупреждает о растущих рисках, связанных со шпионажем, неконтролируемым распространением военных технологий и терроризмом. Keystone-SDA

Разведка (NDB) предупреждает о растущих рисках, связанных со шпионажем, неконтролируемым распространением военных технологий и терроризмом.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
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Обстановка в сфере безопасности Швейцарии продолжает ухудшаться. Последствия глобальной конфронтации между США, с одной стороны, и Россией и Китаем — с другой, ощущается в Швейцарии всё острее. Федеральная разведывательная служба страны (Nachrichtendienst des Bundes, NDB) предупреждает о растущих рисках, связанных со шпионажем, неконтролируемым распространением военных технологий и терроризмом.

В актуальном докладе «Безопасность Швейцарии 2025Внешняя ссылка», опубликованном 2 июля, разведывательное ведомство подчёркивает: будучи центром высокотехнологичных инженерных и научных разработок, а также страной, принимающей у себя большое количество влиятельных международных организаций, Швейцария становится всё более привлекательной целью для разведок иностранных государств.

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Под распространением военных технологий (proliferation) в данном контексте понимается прежде всего попытки незаконного вывоза или ввоза технологий и технологических компонентов, которые могут использоваться для создания оружия массового уничтожения — ядерного, химического или биологического. Также под это определение подпадают поставки так называемых двойных технологий, имеющих как гражданское, так и военное применение.

Угроза терроризма

Особую озабоченность NDB вызывает рост угрозы терроризма. В частности, речь идёт о радикализации молодёжи, происходящей в интернете. По данным доклада, ключевую роль здесь играют лица с исламистскими взглядами. «Швейцария остаётся привлекательной целью для международных террористических сетей», — говорится в докладе «Безопасность 2025».

Кроме того, разведка фиксирует усиление степени противостояния между США и Китаем. Именно это соперничество, по прогнозам NDB, в ближайшие годы и будет определять общую архитектуру международной безопасности. В то же время свое сотрудничество развивают Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Их цель: изменить существующий международный порядок.

Как отмечается в докладе, война России против Украины, скорее всего, продолжится и в 2025 году. Параллельно обостряется конфликт между Израилем и Ираном. Все эти процессы усиливают давление и на нейтральную Швейцарию: страна всё чаще сталкивается с попытками внешнего вмешательства, со шпионажем и действиями, угрожающими её технологическому суверенитету.

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