Последний путь домой погибших на войне в Украине

Человек за рулём называет себя «Бульдозер». Его обязанность: доставлять с фронта тела погибших солдат, сопровождать их в последний путь.

Людмила Клот

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках. Игорь Петров



Я руковожу редакцией и отвечаю за качество всех русскоязычных публикаций, перевод и адаптацию материалов на русский язык, а также за формирование общей информационной картины в соответствии с потребностями нашей аудитории. Изучал историю и социологию в Москве и журналистику в Швейцарии, специалист по германской и швейцарской истории и политике, служил два года в армии, работал 11 лет на дипломатической службе, преподавал в ряде вузов, автор ряда книг, в журналистике уже четверть века. Работаю в SWI с 2012 года. Давид Науэр

Человек за рулём называет себя «Бульдозер» — это его позывной. Он невысок, коренаст. На нём солнцезащитные очки, в уголке рта почти всегда зажата сигарета. Его обязанность — доставлять тела погибших солдат с фронта домой, сопровождать их в последний путь. По разным оценкам, в этой войне уже погибли около ста тысяч украинских солдат.

«Бульдозер» и его люди заботятся о мёртвых, перевезя уже тысячи тел. Сегодняшняя его поездка началась в городе недалеко от фронта. Рано утром солдаты доставили ему погибших — прямо с поля боя. Россияне уже взяли основную трассу на Днепр под огневой контроль, поэтому приходится ехать в объезд по разбитым просёлочным дорогам.

За свою жизнь «Бульдозер» сменил много профессий: был полицейским, директором казино, солдатом. Теперь возглавляет неправительственную организацию, в распоряжении которой 14 рефрижераторов. Почему он этим занимается? Он говорит, что «так сложилось. Эту работу кто-то должен делать. Я могу — значит, я и делаю». Для него это, говорит он, способ отдать последнюю дань погибшим братьям по оружию.

Перед тем как отправиться в путь, «Бульдозер» проводит осмотр тел — ищет ценные вещи. Всё аккуратно записывает и складывает в картонную коробку, вещи потом передадут родственникам. Как он это выдерживает? «Это очень тяжело для психики, — отвечает он. — Я стараюсь забывать потом как можно больше. Не думать. Иначе у меня голова взорвётся».

В Днепре тела перегружают, их повезут дальше, на запад страны. У «Бульдозера» есть немного времени на обед в маленьком придорожном кафе. К нему присоединяется его жена. Она живёт в Днепре. Что она думает о его работе? «Привыкла. Он очень редко бывает дома. Иногда заезжает на час, мы что-то едим — и он снова уезжает». «Бульдозер» смеётся: мгновение нормальной жизни посреди кошмара войны. Пора ехать дальше. «Бульдозер» обнимает жену и садится за руль.

Человек за рулём называет себя «Бульдозер» — это его позывной. Рядом с ним корреспондент телеканала SRF Давид Науэр. SRF

Он и его команда преодолевают в месяц примерно 100 000 километров. И конца этого пути не видно. «Мы доставляем погибших в морг по месту жительства. Там их обмывают, одевают, помещают в гробы», — говорит он. Только после этого тела передают родственникам. Во дворе морга в Харькове: «Бульдозер» привозит сюда последний груз на сегодня. Когда он возвращается в свой дом, недалеко от фронта, уже темно. Возможно, на рассвете привезут новых погибших, которых он снова повезёт в последний путь домой. Он должен быть готов…

