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Внешняя политика

Посол Китая: В конференции по Украине должна участвовать Россия

Харьков
Харьков, 5 мая 2024 года, последствия российского удара по жилым домам. KEYSTONE

Китай поддерживает проведение мирной конференции по Украине, но такой, в которой на равных участвовали бы все стороны конфликта. Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью российскому находящемуся под контролем властей информационному агентству РИА.

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Агентства Reuters / Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

«Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, одобренной российской и украинской сторонами, с равным участием всех сторон и честным обсуждением всех вариантов мира», — цитирует российское государственное СМИ РИА слова китайского дипломата. В Швейцарии 15–16 июня 2024 года пройдут консультации в рамках двухдневной «конференции высокого уровня», направленной на достижение мира в Украине. Москва для участия в этом саммите не приглашена.

В понедельник 6 мая 2024 года Председатель КНР Си Цзиньпин, находящийся с визитом во Франции, как показалось, не проявил особого энтузиазма по поводу швейцарской конференции. Москва со своей стороны заявляет, что не видит смысла в мирных переговорах по Украине в Швейцарии, а Киев заявил, что не видит места для России на саммите, который пройдет на курорте Бюргеншток, расположенном рядом со швейцарским городом Люцерн. Более года назад Пекин представил свой документ из 12 пунктов, в котором без особой конкретики излагались общие принципы прекращения войны.

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В то время этот план был встречен сдержанно и в России, и в Украине, а Соединенные Штаты заявили, что Китай выставляет себя в качестве миротворца, но отражает «ложный нарратив» России, не осуждая ее агрессии. Посол Китая в России заявил РИА, что Пекин готов привнести «мудрость Китая» в разрешение этого кризиса. «Чтобы предотвратить эскалацию конфликта и выход его из-под контроля, все стороны должны приложить общие усилия для скорейшего восстановления мира», — цитирует дипломата российское государственное СМИ.

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В своих заявлениях для прессы, сделанных после консультаций президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си в понедельник 6 мая, эти политики подтвердили свои прежние позиции по Украине, не проявив какого-либо заметного сближения. Си Цзиньпин, в частности, не желает играть посредническую роль в войне в Украине, хотя, по его словам, Китай по-прежнему привержен идее «не продавать Москве вооружений и строго контролировать экспорт товаров двойного назначения».

Китай, указал Си, всегда был привержен миру. «Но мы отказываемся использовать этот кризис для того, чтобы обвинять кого-то и разжигать новую холодную войну», — добавил он, не уточнив, какую конкретно страну он имеет в виду. Пекин, по его словам, выступает за организацию «в подходящее время» мирной конференции, в которой согласятся участвовать и Россия, и Украина.

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В Швейцарии предлагают легализовать выращивание и продажу каннабиса 

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