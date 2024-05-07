Посол Китая: В конференции по Украине должна участвовать Россия

Харьков, 5 мая 2024 года, последствия российского удара по жилым домам. KEYSTONE

Китай поддерживает проведение мирной конференции по Украине, но такой, в которой на равных участвовали бы все стороны конфликта. Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью российскому находящемуся под контролем властей информационному агентству РИА.

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Агентства Reuters / Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Ukraine peace conference should include Russia, says Chinese ambassador Оригинал Читать далее Ukraine peace conference should include Russia, says Chinese ambassador

«Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, одобренной российской и украинской сторонами, с равным участием всех сторон и честным обсуждением всех вариантов мира», — цитирует российское государственное СМИ РИА слова китайского дипломата. В Швейцарии 15–16 июня 2024 года пройдут консультации в рамках двухдневной «конференции высокого уровня», направленной на достижение мира в Украине. Москва для участия в этом саммите не приглашена.

В понедельник 6 мая 2024 года Председатель КНР Си Цзиньпин, находящийся с визитом во Франции, как показалось, не проявил особого энтузиазма по поводу швейцарской конференции. Москва со своей стороны заявляет, что не видит смысла в мирных переговорах по Украине в Швейцарии, а Киев заявил, что не видит места для России на саммите, который пройдет на курорте Бюргеншток, расположенном рядом со швейцарским городом Люцерн. Более года назад Пекин представил свой документ из 12 пунктов, в котором без особой конкретики излагались общие принципы прекращения войны.

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В то время этот план был встречен сдержанно и в России, и в Украине, а Соединенные Штаты заявили, что Китай выставляет себя в качестве миротворца, но отражает «ложный нарратив» России, не осуждая ее агрессии. Посол Китая в России заявил РИА, что Пекин готов привнести «мудрость Китая» в разрешение этого кризиса. «Чтобы предотвратить эскалацию конфликта и выход его из-под контроля, все стороны должны приложить общие усилия для скорейшего восстановления мира», — цитирует дипломата российское государственное СМИ.

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В своих заявлениях для прессы, сделанных после консультаций президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си в понедельник 6 мая, эти политики подтвердили свои прежние позиции по Украине, не проявив какого-либо заметного сближения. Си Цзиньпин, в частности, не желает играть посредническую роль в войне в Украине, хотя, по его словам, Китай по-прежнему привержен идее «не продавать Москве вооружений и строго контролировать экспорт товаров двойного назначения».

Китай, указал Си, всегда был привержен миру. «Но мы отказываемся использовать этот кризис для того, чтобы обвинять кого-то и разжигать новую холодную войну», — добавил он, не уточнив, какую конкретно страну он имеет в виду. Пекин, по его словам, выступает за организацию «в подходящее время» мирной конференции, в которой согласятся участвовать и Россия, и Украина.

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Президент Э. Макрон заявил, что координация с Китаем мирных усилий «абсолютно важна», при этом речь идет о войне как в Украине, так и в секторе Газа. Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен также выразила «уверенность» в том, что Китай использует свое влияние для деэскалации ситуации, учитывая недавние угрозы России воспользоваться потенциалом своего ядерного оружия. Десятки тысяч людей были убиты, миллионы стали беженцами с тех пор, как два с лишним года Президент России Владимир Путин начал агрессию против Украины. Война длится уже третий год, и конца ей не видно.

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