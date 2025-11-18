Почему Европа возвращает призывную армию?

Военная угроза со стороны России достигла уровня, невиданного со времён холодной войны. Keystone / Gaetan Bally

В ситуации российской военной угрозы и нехватки кадров европейские страны вновь обсуждают перспективу возвращения всеобщей воинской обязанности и службы по призыву. В Швейцарии такая обязанность существовала всегда, но накануне референдума 30 ноября 2025 года вопросы военного строительства в этой стране снова вышли на первый план.

17 минут

Военная угроза со стороны России достигла уровня, невиданного со времён холодной войны. Российские дроны и самолёты неоднократно уже нарушали воздушное пространство стран НАТО, вынуждая альянс поднимать на их перехват дежурные звенья истребителей. Несмотря на все официальные опровержения, звучащие из Москвы, европейские спецслужбы предупреждают: Россия наращивает интенсивность гибридной войны, используя шпионаж, кибератаки и даже диверсии, целями которых становятся объекты критически важной инфраструктуры.

Показать больше

Мнение Показать больше Внешняя политика Швейцарская стратегия безопасности в эпоху российской агрессии Этот контент был опубликован на Кабмин Швейцарии должен представить основы новой национальной стратеги безопасности. Какой стратегии? Мнение дипломата. Читать далее Швейцарская стратегия безопасности в эпоху российской агрессии

В ответ правительства европейских стран резко увеличивают военные ассигнования. Однако главная проблема — не в технике, а в нехватке людей: ведь воюют не танки, а танкисты, летают не самолёты, а пилоты. Именно поэтому некоторые государства возвращаются к идее всеобщей воинской обязанности, или, по крайней мере, начинают всерьёз рассматривать такую возможность. Как страны Европы отвечают на все эти вызовы и угрозы — и по какому вопросу на самом деле будут голосовать 30 ноября граждане Швейцарии?

Как Европа перешла от разоружения к перевооружению?

Этот разворот выглядит особенно разительным, если вспомнить, что на протяжении последних трёх десятилетий Европа шла в прямо противоположном направлении. После окончания холодной войны позитивные изменения в сфере безопасности побудили многие европейские государства поверить в «конец истории». Они начали сокращать военные бюджеты и отказываться от всеобщей воинской обязанности. Согласно опросу Европейской организации военных ассоциаций (EUROMILВнешняя ссылка), проведённому среди таких объединений из 15 стран, примерно две трети стран европы резко сократили численность своих Вооруженных сил, а в среднем снижение составило около 16% (по данным за период с 2010 по 2020 год).

Эти процессы начались в условиях относительной уверенности в том, что после краха коммунистических режимов в России и Восточной Европе европейские страны больше никогда не будут объектом угроз с востока, поэтому они логично сочли возможным сократить свои оборонные расходы и направить высвободившиеся ресурсы на социальную сферу. Такой подход, приносивший ощутимые выгоды простым гражданам, получил название «дивиденды мира». Однако после новой волны российской агрессии — начиная с вторжения в Украину в 2014 году и аннексии Крыма — такие страны, как Литва (с 2015 года), Швеция (с 2018 года) и Латвия, приняли решение восстановить систему воинской службы по призыву.

Дополнительный импульс этому развороту придаёт и давление со стороны США. Вашингтон активно и давно добивается от европейских союзников решения увеличить долю ВВП, идущей на оборону. На июньском 2025 года саммите НАТО альянс вновь подчеркнул необходимость наращивания своего военного потенциала, обозначив цель: довести оборонные расходы стран-членов НАТО до 5% от ВВП уже к 2035 году. По оценкам брюссельского аналитического центра Bruegel и немецкого Института мировой экономики из города Киль (Institut für Weltwirtschaft / Kiel Institute for the World Economy), Европе дополнительно потребуется в такой ситуации взять откуда-то как минимум 300 000 военнослужащих — особенно если исходить из сценария, в рамках которого США вообще отказываются финансово участвовать в оборонных усилиях старого света.

Согласно даннымВнешняя ссылка European Parliamentary Research Service (EPRS), научно-исследовательской службы Европейского парламента, всеобщая воинская обязанность, даже для женщин, и служба по призыву вновь рассматривается в Европе в качестве ключевого инструмента, позволяющего увеличить численность Вооружённых сил и повысить степень их боеготовности в условиях усиливающейся российской угрозы.

Какие страны недавно вернули призыв?

Хорватия, Германия и Дания уже корректируют свои системы комплектования Вооружённых сил. В Швейцарии всеобщая воинская обязанность для мужчин была введена в середине 19 века после создания современного федеративного государства и сохраняется до сих пор. Тем не менее сегодня и здесь обсуждается вопрос о том, не стоит ли заменить нынешнюю систему на некую «всеобщую гражданскую службу». Именно об этом и пойдёт речь на референдуме, назначенном на 30 ноября 2025 года.

Внешний контент

В октябре 2025 года парламент Хорватии проголосовал за возвращение обязательной службы — после 17-летнего перерыва. Новый закон обязывает всех мужчин, достигших 18 лет, пройти медицинское обследование до конца текущего года, а формат двухмесячной «школы молодого бойца» будет введён уже в 2026 году. Власти рассчитывают ежегодно направлять таким образом на начальную военную подготовку до 18 000 новобранцев ежегодно. Те, кто отказывается от службы по убеждениям, смогут выбрать альтернативную гражданскую службу. Женщины, как и прежде, от призыва освобождены.

Германия в 2025 году запускает новую модель военной службы, сочетающую добровольный набор с возможностью задействовать обязательный призыв в случае, если годовой план по численности набора не будет выполнен. Все мужчины, достигшие 18 лет, будут обязаны заполнить анкету, указав свои профессиональные навыки, состояние здоровья и степень готовности к службе. Цель — выполнить обязательства перед НАТО и увеличить численность Бундесвера на 80 000 человек, доведя её до 260 000 военнослужащих уже к 2035 году. В Дании летом 2025 года были введены единые требования для всех граждан, достигших 18-летия. Женщины впервые включены в систему военной службы, получив равные с мужчинами права и обязанности.

Насколько адекватна швейцарская система службы по призыву сегодня?

Швейцария и по сей день сохраняет систему всеобщей воинской обязанности, созданную в момент создания современного федеративного государства в 1848 году. Все совершеннолетние мужчины обязаны в этой стране пройти военную службу: сначала они проводят около пяти месяцев в учебном подразделении (так называемой рекрутской школе — Rekrutenschule, RS), а затем, как правило, они обязаны ежегодно участвовать в краткосрочных учебных сборах. Женщины могут служить на добровольной основе.

После базовой подготовки военнообязанные продолжают службу в течение 10 лет (раньше — 12-ти), проходя учебные сборы вплоть до выполнения установленной нормы. Закон также определяет возрастные пределы призыва: до 30 лет для солдат и до 35 лет для офицеров. Поэтому те, кто начинает службу позже или проходит подготовку для замещения унтер-офицерских и офицерских должностей, могут оставаться в системе воинской службы дольше формального предельного срока.

>>Читайте больше по теме:

Показать больше

Показать больше Демократия Непрофессиональная политика: уникальный опыт Швейцарии Этот контент был опубликован на Традиции занятия неоплачиваемых общественных и политических должностей является уникальной особенностью швейцарской модели демократии. Читать далее Непрофессиональная политика: уникальный опыт Швейцарии

Существует и альтернативный формат: часть военнообязанных выбирает полную непрерывную службу (Durchdiener) «за один раз». В этом случае весь обязательный срок — около 300 дней — такой военнослужащий проходит сразу и без последующих сборов. Такой путь часто выбирают те, кто хочет выполнить свой воинской долг раньше, например до начала учёбы или профессиональной карьеры. Плановая численность швейцарской армии составляет примерно 100 000 человек.

Это не фиксированное количество действующих военнослужащих, а целевой ориентир, на котором строится структура армии, формируются и распределяются оборонные ресурсы. Помимо тех, кто проходит службу, в категорию так называемой «эффективной численности» входят и резервисты, ещё не выполнившие всех своих обязательств. Закон устанавливает верхний предел такой численности: не более 140 000 человек. Однако в 2024 году, по данным Министерства обороны, этот порог был временно превышен: «фактическая / эффективная численность» достигла 147 000 человек.

Внешний контент

Сокращение срока службы с двенадцати до десяти лет, вступившее в силу в 2018 году, сделало систему воинской обязанности более гибкой, но это решение привело к тому, что квалифицированные военнообязанные стали покидать армию гораздо раньше. В Министерстве обороны предупреждают: после 2028 года «эффективная численность» может опуститься ниже установленного законом уровня. По прогнозам, на восстановление этого показателя потребуется не менее десяти лет — примерно до середины 2030-х годов.

Как работает современная модель службы по призыву?

Современная система службы по призыву в Европе заметно отличается от классических моделей всеобщей воинской обязанности, действовавших в прошлом. Большинство стран перешли на смешанные формулы, когда добровольный набор сочетается с ограниченным обязательным призывом. В Швеции и Литве, например, ежегодно призывают лишь часть молодёжи, соответствующей установленным критериям отбора. По данным European Parliamentary Research Service (EPRS), во всех государствах ЕС, где сохраняется призыв, гарантируется право на отказ от военной службы по убеждениям, а также предусмотрена альтернативная гражданская или невоенная служба.

Внешний контент

Такая альтернатива существует и в Швейцарии. Лица, которые отказываются от военной службы по убеждениям, могут пройти гражданскую службу, например, в сфере ухода за больными или пожилыми людьми, а также в рамках экологических или социальных проектов. Её продолжительность превышает срок действительной военной службы, но государство рассматривает и такую службу в качестве равноценного вклада в общественное благо. При этом число тех, кто выбирает гражданскую службу, в последние годы начало быстро увеличиваться. Это вызывает обеспокоенность властей: речь ведь идёт не об уклонении от обязанности служить вообще, но от нежелания служить именно с оружием в руках. Поэтому правительство и парламент готовят сейчас законодательные поправки, нацеленные на ужесточение условий прохождения гражданской службы.

Призыв или профессиональная армия: что выбирает Европа?

Призыв позволяет быстро увеличивать численность войск в случае наступления военного кризиса. Однако профессиональные армии, как правило, лучше подготовлены и воспринимаются демократическими обществами как более приемлемая модель в соответствии с принципом «солдат — это гражданин в форме». Сторонники призыва подчёркивают, что обязательная служба даёт стране не только дополнительный кадровый ресурс. Она, по их мнению, укрепляет социальную сплочённость и общую устойчивость общества. Тем не менее, по мнению политолога Юлиана Россманна (Julian Rossmann) из Венского университета, такой подход ошибочен.

«Дискуссия насчет призыва демонстрирует тревожную тенденцию современной европейской политики: ответственность за решение социальных проблем всё чаще перекладывается на молодое поколение», — отметил он в интервью SWI swissinfo. Критики также указывают на экономические риски: изъятие граждан трудоспособного возраста из экономики может замедлить промышленный рост в странах, население которых и так становится в среднем всё старше. А поскольку обслуживание госдолга становится сейчас все более накладным делом, то каждое увеличение масштабов военных ассигнований требует перераспределения все более скудных финансовых средств в ущерб социальным программам — а это с политической точки зрения весьма спорное решение.

По оценкам немецкого экономического института ifo, возвращение всеобщего призыва может обойтись в десятки миллиардов евро. Поэтому, по его мнению, вместо возвращения всеобщего призыва куда эффективнее было бы просто повысить зарплаты добровольцам — это привлекло бы больше людей в армию без необходимости введения всеобщей обязательной службы. С другой стороны, неспособность стран Европы поддерживать достаточную численность и адекватную боеспособность своих Вооружённых сил может только подтолкнуть Москву к более амбициозным военным планам на европейском направлении, что поставит под угрозу стабильность прежде всего в Восточной Европе и подорвет в итоге систему коллективной безопасности на базе НАТО.

Параллельно с обсуждением целесообразности вернуть всеобщий призыв Европейский союз активизирует сейчас усилия по укреплению своих собственных оборонных возможностей. Европейская комиссия предложила недавно ряд «флагманских» проектов, направленных на противодействие беспилотникам, на усиление мониторинга границ и на координацию программ закупок вооружений. Эти инициативы стали частью более общей стратегии создания интегрированной европейской системы обороны. На вектор этих реформ также повлияло и новаторское использование Украиной недорогих фронтовых дронов: как показал её опыт, в современных конфликтах решающее значение теперь всё чаще имеют мобильность и способность наносить по врагу прицельные точечные удары — а не просто численность личного состава и количество танков и артиллерийских стволов.

Глобальный кадровый дефицит

Сокращение численности Вооружённых сил — тенденция, выходящая далеко за пределы Европейского союза. Согласно прогнозам, численность британской армии может впервые с начала 19 века опуститься ниже отметки в 70 000 военнослужащих. В Австралии в 2024 году были смягчены требования к набору с целью привлечь в армию больше добровольцев, включая иностранных граждан, имеющих право на военную службу. Демографические сдвиги стали источником дополнительных проблем. В Южной Корее стремительное падение рождаемости за последние шесть лет сократило численность армии примерно на 110 000 человек — в итоге в стране начался новый раунд дискуссий о возможном призыве в армию и женщин.

С нехваткой кадров сталкивается Япония: ее Силам самообороны недостаёт около 23 000 человек (при разрешённой численности в 247 000 военнослужащих). В 2023 году набор составил лишь 51% от целевого показателя — это самый низкий результат за всё время наблюдений. Украина, скоро уже как четвёртый год ведущая полномасштабную оборонительную войну против российского агрессора, также сталкивается с серьёзной нехваткой личного составаВнешняя ссылка на фронте. По оценкам независимых аналитиков, в ряде бригад фактическая укомплектованность составляет около 30 % от штатной. В такой ситуации Украина пошла на расширение возрастных рамок мобилизации, включив в призыв даже граждан старше 60 лет — мера, которая ещё несколько лет назад казалась немыслимой.

Российские фронтовые потери, по данным нескольких западных разведывательных структур и аналитических центров, уже превысили один миллион Внешняя ссылкавоеннослужащих, с учетом и убитых, и раненых. Такие масштабы лишь подчёркивают общую проблему, стоящую перед обеими сторонами: длительный характер войны делает всё сложнее поддерживать необходимую численность войск и сохранять боеспособность армии на должном уровне, особенно в условиях истощения резервов и растущей нагрузки на мобилизационный ресурс.

Должны ли все граждане Швейцарии проходить «гражданскую службу» вместо военной службы по призыву?

На референдуме 30 ноября 2025 года граждане Швейцарии будут решать, что стране нужнее: военная служба по призыву или всеобщая гражданская служба, проходить которую были бы обязаны и мужчины, и женщины. Правительство и парламент рекомендуют отклонить соответствующую народную законодательную инициативу, указывая на крайне высокие финансовые и организационные издержки, связанные с её практической реализацией. Более подробно на эту тему читайте в этом материале:

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Служить в интересах общества и охраны окружающей среды? Этот контент был опубликован на Граждане Швейцарии проголосуют по инициативе, предлагающей заменить военную службу всеобщей гражданской службой. Читать далее Служить в интересах общества и охраны окружающей среды?

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch