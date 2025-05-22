Президент Косово посетила Швейцарию
Президент Косово Вьоса Османи-Садриу (Vjosa Osmani-Sadriu) и президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) подчеркнули во время своих консультаций в Берне значимую роль косовской диаспоры в рамках отношений между двумя странами.
Во время встречи в среду 21 мая 2025 года обе стороны отметили вклад косовцев, проживающих в Швейцарии, в поддержание плотных и оживленных связей Берна и Приштины. По словам Карин Келлер-Зуттер, в зависимости от метода подсчета, в Швейцарии живут от 160 000 до 250 000 человек, имеющих косовское происхождение.
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Она подчеркнула, что эта община стала неотъемлемой частью швейцарского общества и играет важную роль в экономике страны. В рамках своего визита президент Вьоса Османи-Садриу также провела переговоры с главой Федерального департамента / министерства иностранных дел (ФДИД / EDA) Иньяцио Кассисом (Ignazio Cassis) и министром юстиции и полиции Беатом Янсом (Beat Jans).
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Темами консультаций стали, помимо прочего, агрессия России против Украины, общая геополитическая ситуация и вопросы сотрудничества правоохранительных органов обеих стран. Вьоса Османи-Садриу выразила признательность Швейцарии за проявленную солидарность во время войны в Косово в 1999 году.
По ее словам, ее порадовало присутствие на площади перед зданием парламента в Берне большого количества людей, наблюдавших за официальной церемонией с участием почетного караула, это подтвердило, что косовская диаспора в Швейцарии разделяет её мнение относительно вклада этих людей в отношения Швейцарии и Косова.
Швейцария не была первой страной, признавшей независимость Косово. Косово провозгласило независимость от Сербии 17 февраля 2008 года, и в тот же день Республика Коста-Рика стала первым государством, официально признавшим новое государство. Швейцария признала независимость Косово 27 февраля 2008 года, десять дней спустя. Тем не менее Швейцария ещё в 2005 году она стала первой страной, призвавшей к обсуждению вопроса о независимости Косово на уровне ООН.
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