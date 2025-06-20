Президент федерации еврейских общин поддержал главу МИД

В интервью NZZ Ральф Фридлендер высоко оценил работу Иньяцио Кассиса (Ignazio Cassis) в контексте конфликта на Ближнем Востоке. Keystone-SDA

Президент Швейцарской федерации еврейских общин (Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund SIG) Ральф Фридлендер (Ralph Friedländer) в интервью газете Neue Zürcher Zeitung высоко оценил действия федерального советника (министра) Иньяцио Кассиса (Ignazio Cassis) в контексте конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, глава Федерального департамента / министерства иностранных дел «выполняет свою работу очень хорошо».

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Ральф Фридлендер подчеркнул, что Иньяцио Кассис остаётся привержен Женевским конвенциям (Geneva Conventions) , поддерживает оказание гуманитарной помощи Газе и выступает за дипломатические усилия в пользу мира. Но многое, отметил он, делается без лишнего шума — и не всегда заметно широкой публике. При этом И. Кассис лично знаком с ситуацией на месте и этот факт имеет особую ценность: «В противном случае мы рискуем осуждать события, не зная, что именно произошло».

Он также отверг критику в адрес И. Кассиса за якобы недостаточно чёткую публичную реакцию на предполагаемые нарушения международного права со стороны Израиля. В частности, речь шла о случае, когда израильских военных обвинили в стрельбе по палестинцам, стоявшим в очереди за гуманитарной помощью. По словам Ральфа Фридлендера, Иньяцио Кассис воздержался от комментариев, поскольку не располагал всей полнотой подтверждённой информации.

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Такой подход Ральф Фридлендер назвал взвешенным и обоснованным: «Во время вооружённых конфликтов все стороны склонны продвигать свою версию событий, которая не всегда соответствует действительности». Будучи сам бывшим сотрудником МИД (Дирекции по развитию и сотрудничеству DEZA), Ральф Фридлендер считает дипломатическую сдержанность сильной стороной внешней политики Швейцарии. «Это разумная стратегия: добиваться прогресса в отношениях с другими государствами чаще удаётся именно тогда, когда ты не делаешь (страны) предметом публичных осуждений», — пояснил он.

Открытое письмо главе МИД

Напомним, что 27 мая 2025 года более ста организаций и известных личностей, включая бывших членов Федерального совета (министров) Мишлин Кальми-Ре (Micheline Calmy-Rey, также была главой МИД) и Рут Дрейфус (Ruth Dreifuss), направили открытое письмо Иньяцио Кассису. В нём они призвали его занять более «активную позицию по защите международного гуманитарного права в Газе». Среди их требований — немедленное прекращение огня, беспрепятственный доступ гуманитарной помощи, освобождение всех заложников и чёткое публичное заявление правительства по ситуации в регионе.

В письме также подчеркивается, что Швейцария в качестве депозитария Женевских конвенций (Geneva Conventions) несёт особую ответственность и не может оставаться в стороне перед лицом «систематических нарушений международного права и основ гуманности». Авторы обращения также призвали Федеральный совет (кабмин) пересмотреть свою политику в отношении Ближнего Востока и отчитаться по всем ранее принятым на этом направлении решениям.

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