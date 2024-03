Президент Швейцарии агитирует в ООН в пользу мира

Президент Швейцарии, помимо вопросов, связанных с положением женщин и с ситуацией в Совете Безопасности ООН, непостоянным членом которого сейчас является Швейцария, обсудила с А. Гутерришем то, каким образом Берн намерен вносить свой вклад в реализацию положений «Новой повестки дня для мира», в частности, в формате поддержки проектов гуманитарного разминирования в Украине.

