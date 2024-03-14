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Внешняя политика

Президент Швейцарии агитирует в ООН в пользу мира

Виола Амхерд (слева) поговорила с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем о приверженности Швейцарии ООН, о Повестке дня для мира и о поддержке Швейцарией гуманитарного разминирования.
Президент Швейцарии, помимо вопросов, связанных с положением женщин и с ситуацией в Совете Безопасности ООН, непостоянным членом которого сейчас является Швейцария, обсудила с А. Гутерришем то, каким образом Берн намерен вносить свой вклад в реализацию положений «Новой повестки дня для мира», в частности, в формате поддержки проектов гуманитарного разминирования в Украине. KEYSTONE/Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Виола Амхерд, министр обороны и президент Швейцарии в 2024 году находится сейчас в Нью-Йорке, где она, в частности, провела консультации с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, обсудив с ним ряд насущных тем, включая «Новую повестку дня для мира».

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Напомним, что 20 июля 2023 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил государствам-членам свою аналитическую записку «Новая повестка дня для мира» (на русском языке в формате PDFВнешняя ссылка), в которой излагается его видение многосторонних дипломатических усилий по обеспечению мира и безопасности, основанных на международном праве, а также в целом его взгляд на перспективы мирового сообщества, переживающего сложный «переходный период». В записке изложен обширный и амбициозный набор рекомендаций, признающих взаимосвязанную природу многих проблем, с которыми сталкивается мир в настоящее время.

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Swiss President Viola Amherd at the World Economic Forum (WEF) in Davos.

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Президент Швейцарии отвергла критику Москвы в связи с саммитом по Украине

Этот контент был опубликован на Виола Амхерд отвергла критику, прозвучавшую из Москвы по поводу возможного мирного саммита по Украине.

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В документе представлены 12 конкретных наборов предложений по действиям в пяти приоритетных областях. Президент Швейцарии, помимо вопросов, связанных с положением женщин и с ситуацией в Совете Безопасности ООН, непостоянным членом которого сейчас является Швейцария, обсудила с А. Гутерришем то, каким образом Берн намерен вносить свой вклад в реализацию положений «Новой повестки дня для мира», в частности, в формате поддержки проектов гуманитарного разминирования в Украине.

Об этом Виола Амхерд рассказала в интервью швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA. Ею также обсуждались перспективы мирной конференции по Украине, которую Швейцария планирует провести летом 2024 года. Виола Амхерд также переговорила с Заместителем Генерального секретаря по миротворческим операциям Жаном-Пьером Лакруа (Jean-Pierre LacroixВнешняя ссылка), встретилась с Заместителем Генсекретаря по вопросам функционирования структуры «ООН-женщиныВнешняя ссылка» Симой Сами Искандар Бахус (Sima Bahous) и со Специальным представителем по вопросам сексуального насилия в условиях военно-политических конфликтов Прамиллой Паттен (Pramilla PattenВнешняя ссылка).

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После обстрела в центре Донецка, 20 февраля 2024 г.

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Президент Украины хочет провести мирный саммит в Швейцарии весной

Этот контент был опубликован на Владимир Зеленский хотел бы, чтобы саммит по Украине в Швейцарии состоялся уже этой весной.

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Состоялись встречи швейцарского президента с вице-президентами Гватемалы и Вьетнама, а также с министрами многих других стран. «В рамках моих встреч преобладали сложные темы, мы затронули почти все текущие конфликты. Учитывая нынешнюю ситуацию в мире, я думаю, что тем более важно, чтобы мы обменивались идеями и поддерживали личный диалог», — подчеркнула Виола Амхерд. По ее словам, в современном мире прослеживается четкая связь между гендерным неравенством, бедностью и насилием.

Швейцарии, по ее словам, тоже пока не удалось достичь полного гендерного равенства во всех сферах общества. Виола Амхерд также указала на то, что сексуальное насилие используется в качестве оружия в Украине, в Газе и в Судане, и что мир не может и не должен закрывать на это глаза. «Очень важно документировать эти инциденты, принимать их к сведению и громко говорить о них. Я думаю, это был бы тогда первый шаг в сторону поиска решений всех этих проблем».

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