Президент Швейцарии агитирует в ООН в пользу мира

Президент Швейцарии, помимо вопросов, связанных с положением женщин и с ситуацией в Совете Безопасности ООН, непостоянным членом которого сейчас является Швейцария, обсудила с А. Гутерришем то, каким образом Берн намерен вносить свой вклад в реализацию положений «Новой повестки дня для мира», в частности, в формате поддержки проектов гуманитарного разминирования в Украине. KEYSTONE/Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Виола Амхерд, министр обороны и президент Швейцарии в 2024 году находится сейчас в Нью-Йорке, где она, в частности, провела консультации с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, обсудив с ним ряд насущных тем, включая «Новую повестку дня для мира».

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Switzerland’s President Viola Amherd advocates for peace at UN meetings Оригинал Читать далее Switzerland’s President Viola Amherd advocates for peace at UN meetings

Напомним, что 20 июля 2023 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил государствам-членам свою аналитическую записку «Новая повестка дня для мира» (на русском языке в формате PDFВнешняя ссылка), в которой излагается его видение многосторонних дипломатических усилий по обеспечению мира и безопасности, основанных на международном праве, а также в целом его взгляд на перспективы мирового сообщества, переживающего сложный «переходный период». В записке изложен обширный и амбициозный набор рекомендаций, признающих взаимосвязанную природу многих проблем, с которыми сталкивается мир в настоящее время.

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В документе представлены 12 конкретных наборов предложений по действиям в пяти приоритетных областях. Президент Швейцарии, помимо вопросов, связанных с положением женщин и с ситуацией в Совете Безопасности ООН, непостоянным членом которого сейчас является Швейцария, обсудила с А. Гутерришем то, каким образом Берн намерен вносить свой вклад в реализацию положений «Новой повестки дня для мира», в частности, в формате поддержки проектов гуманитарного разминирования в Украине.

Об этом Виола Амхерд рассказала в интервью швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA. Ею также обсуждались перспективы мирной конференции по Украине, которую Швейцария планирует провести летом 2024 года. Виола Амхерд также переговорила с Заместителем Генерального секретаря по миротворческим операциям Жаном-Пьером Лакруа (Jean-Pierre LacroixВнешняя ссылка), встретилась с Заместителем Генсекретаря по вопросам функционирования структуры «ООН-женщиныВнешняя ссылка» Симой Сами Искандар Бахус (Sima Bahous) и со Специальным представителем по вопросам сексуального насилия в условиях военно-политических конфликтов Прамиллой Паттен (Pramilla PattenВнешняя ссылка).

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Состоялись встречи швейцарского президента с вице-президентами Гватемалы и Вьетнама, а также с министрами многих других стран. «В рамках моих встреч преобладали сложные темы, мы затронули почти все текущие конфликты. Учитывая нынешнюю ситуацию в мире, я думаю, что тем более важно, чтобы мы обменивались идеями и поддерживали личный диалог», — подчеркнула Виола Амхерд. По ее словам, в современном мире прослеживается четкая связь между гендерным неравенством, бедностью и насилием.

Швейцарии, по ее словам, тоже пока не удалось достичь полного гендерного равенства во всех сферах общества. Виола Амхерд также указала на то, что сексуальное насилие используется в качестве оружия в Украине, в Газе и в Судане, и что мир не может и не должен закрывать на это глаза. «Очень важно документировать эти инциденты, принимать их к сведению и громко говорить о них. Я думаю, это был бы тогда первый шаг в сторону поиска решений всех этих проблем».

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