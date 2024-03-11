Страны ЕАСТ подписали договор о свободной торговле с Индией

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен (представляет в кабинете Швейцарскую народную партию SVP) и его коллеги из Исландии, Лихтенштейна и Норвегии подписали соглашение о свободной торговле с министром торговли Индии Пиюшем Гоялом (Piyush Goyal) в Дели в воскресенье 10 февраля 2024 года. KEYSTONE

Спустя почти 16 лет после начала переговоров Индия подписала соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ (Швейцарией, Норвегией, Исландией и Лихтенштейном). Ожидается, что в течение следующих 15 лет договор обеспечит Индии инвестиций на общую сумму 100 миллиардов долларов.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Switzerland signs free trade deal with India Оригинал Читать далее Switzerland signs free trade deal with India

Соглашение так же преследует цель отменить большинство таможенных пошлин на промышленные товары, импортируемые Индией из Швейцарии. Министр экономики Ги Пармелен (представляет в кабинете Швейцарскую народную партию SVP) и его коллеги из Исландии, Лихтенштейна и Норвегии подписали соглашение о свободной торговле с министром торговли Индии Пиюшем Гоялом (Piyush Goyal) в Дели в воскресенье 10 февраля. Об этом сообщил Федеральный департамент / министерство по экономическим вопросам, образованию и исследованиям (WBF), оценивший это соглашение в качестве «важной вехи» в торговой политике Швейцарии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Швейцарии министр обороны Виола Амхерд сопроводили подписание документа своими видеообращениями. Цель теперь состоит в том, чтобы Берн ратифицировал соглашение не позднее 2025 года. Парламент Швейцарии должен еще будет обсудить документ и одобрить его. Как отмечает швейцарское Минэкономики Конфедерации и другим странам ЕАСТ удалось стать первым европейским партнером, заключившим соглашение о свободной торговле с Индией. За эти годы у Швейцарии с Индией установились исключительно доверительные отношения. Об этом Ги Пармелен сообщил на платформе X (бывший Twitter).

Как пояснил министр экономики Индии Пиюш Гоял соглашение предусматривает инвестиции в Индию в размере более 100 млрд долларов в течение следующих 15 лет. Это современное и справедливое торговое соглашение — и беспроигрышное для всех стран-участниц соглашения. Благодаря ему швейцарские экспортеры смогут ежегодно экономить на таможенных пошлинах до 166 млн франков. Такова информация Государственного секретариата по экономическим вопросам (Seco, подразделение Минэкономики).

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Соглашение также предусматривает поощрение инвестиций в Индию со стороны компаний из всех стран ЕАСТ, что стало, по словам швейцарского Минэкономики, ответом на значительную заинтересованность Индии к привлечению дополнительных инвестиций из Швейцарии и других стран ЕАСТ. До сих пор Индия взимала с большинства импортируемых из Швейцарии видов продукции очень высокие импортные пошлины. В соответствии с соглашением о свободной торговле Индия отменит или частично либерализирует таможенные пошлины на 95,3% наименований импортных промышленных товаров из Швейцарии (за исключением золота) либо сразу, либо после соответствующих переходных периодов.

Швейцарии также будет предоставлен беспошлинный доступ на индийский рынок в секторе отдельных видов сельскохозяйственной продукции, но после переходного периода продолжительностью до 10 лет. Эта мера в любом случае заметно повысит степень конкурентоспособности швейцарского экспорта в Индии. По мнению Минэкономики Швейцарии, уступки, предоставленные швейцарской стороной Индии в отношении её аграрной продукции, основаны на предыдущих соглашениях о свободной торговле и полностью соответствуют швейцарской сельскохозяйственной политике.

Соглашение также включает в себя улучшения в области защиты прав интеллектуальной собственности, патентных процедур и в целом исконно швейцарских брендов. Швейцарская ассоциация предприятий металлообработки и машиностроения Swissmem рассматривает заключение соглашения о свободной торговле с Индией в качестве «луча надежды». Ассоциация предпринимателей Economiesuisse указала на достижение важной вехи в истории Швейцарии в качестве страны-экспортёра, кроме того, заключив соглашение о свободной торговле, ЕАСТ и Индия подают четкий сигнал против протекционизма и деглобализации.

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Реакция ассоциации Scienceindustries, представляющей предприятия химической, фармацевтической и медико-биологической отраслей, была более сдержанной. По ее мнению, при правильном подходе соглашение с Индией может стать важным шагом для Швейцарии в качестве мировой деловой площадки, помогая лучше осваивать индийский рынок. Таковы слова директора ассоциации Стефана Мументалера (Stephan Mumenthaler). Понравился материал? Хотите получать в большем объёме и чаще нашу самую свежую информацию, причем в полном соответствии с вашими личными предпочтениями? Тогда здесь мы можете выбрать себе рассылку по душе.