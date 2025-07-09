Таможенный конфликт с США может стоить Швейцарии 17,5 млрд

Обострение торгового-экономического конфликта между США и другими странами может нанести серьёзный удар по швейцарской экономике. Keystone-SDA

Обострение торгового-экономического и таможенного противостояния США с другими странами может нанести серьёзный удар и по швейцарской экономике. По оценкам Яна-Эгберта Штурма (Jan-Egbert Sturm) из Центра экономических исследований KOF при Высшей технической школе Цюриха (ETH Zürich), к 2026 году потенциальные убытки Швейцарии могут достичь 17,5 миллиарда франков.

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В пересчёте на каждого жителя страны это эквивалентно убытку примерно в 2 000 франков. Эти цифры основаны на сценарии, в рамках которого администрация Дональда Трампа сохранит в силе анонсированные этой весной новые таможенные тарифы. «Неопределённость — это настоящий яд для экономики», — заявил Ян-Эгберт Штурм в интервью газете Blick (выпуск от 30 июня 2025 года). По его словам, в настоящий момент ни бизнес, ни эксперты не имеют чёткого понимания последствий запланированных американской стороной мер.

«Мы не знаем, что произойдёт после 9 июля, какие пошлины в итоге действительно вступят в силу и какими будут их размеры», — подчеркнул эксперт. По его мнению, отсутствие ясности в торговой политике США уже оказывает негативное влияние на инвестиционную активность, особенно в среде экспортоориентированных швейцарских компаний. Эти предприятия не могут планировать свою деятельность на американском рынке, который остаётся ключевым направлением для швейцарского экспорта.

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Напомним, 2 апреля 2025 года Дональд Трамп объявил о введении штрафных пошлин на импорт из всех стран, включая Швейцарию. В частности, для швейцарских товаров был заявлен тариф в размере 31%. Однако сразу после этого Вашингтон приостановил действие этих мер до 9 июля 2025 года. При этом уже с 5 апреля на весь импорт действует дополнительный таможенный сбор на уровне не менее 10%, который также затрагивает и швейцарские компании.

Правительство Швейцарии в последние месяцы вело переговоры с администрацией США с целью добиться смягчения или отмены новых пошлин, однако конкретных результатов на данный момент нет. Ян-Эгберт Штурм сохраняет умеренно оптимистичный взгляд на перспективы швейцарской экономики. На 2025 год он прогнозирует увеличение объема валового внутреннего продукта на 1,4%, чему, по его мнению, будет способствовать стабильный внутренний спрос.

Уровень безработицы может вырасти с нынешнего уровня до 3%, а заработная плата, как ожидается, повысится примерно на 1%. «Швейцарская экономика остаётся гибкой и достаточно хорошо подготовленной к внешним потрясениям», — считает Ян-Эгберт Штурм. Тем не менее он отмечает, что в настоящий момент экономический рост страны «несколько отстаёт» от средних показателей по другим индустриально развитым странам.

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