Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Внешняя политика

Торговый конфликт США и ЕС: как он отразится на Швейцарии?

Президент Швейцарии считает, что торговый конфликт между США и ЕС не окажет негативного влияния на швейцарскую экономику. Мнения экспертов.
Президент Швейцарии считает, что торговый конфликт между США и ЕС не окажет негативного влияния на швейцарскую экономику. Keystone-SDA

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер в 2025 году заявила, что возможный торговый конфликт между США и Евросоюзом не окажет негативного влияния на швейцарскую экономику. В этом она убедилась в ходе консультаций на саммите министров финансов и глав центральных банков G20, прошедшем в ЮАР.

Этот контент был опубликован на
5 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

«По моей информации, на Швейцарии (возможный торговый конфликт между ЕС и США) никак не отразится», — сказала она в интервью агентству Keystone-SDA. По её словам, министр финансов Польши Анджей Доманский (Andrzej Domanski), чья страна в настоящий момент председательствует в ЕС, заверил её, что любые ответные меры Брюсселя в адрес Вашингтона не затронут Швейцарию.

Тем временем президент США Дональд Трамп усилил давление на ЕС, впервые открыто пригрозив введением торговых пошлин против европейских стран. Это заявление вызвало обеспокоенность среди экспертов и представителей швейцарского бизнеса. «Американцы больше не соблюдают международное торговое право», — считает в интервью SRF Внешняя ссылкаМанфред Элзиг (Manfred Elsig), профессор Бернского университета, специализирующийся на торговой политике. По его мнению, складывающаяся ситуация напоминает «Дикий Запад»: некоторые компании смогут получить выгоду из нового торгового порядка, но общая экономическая стабильность окажется под угрозой.

Читайте также:

Показать больше
Вопрос, который сейчас волнует все мировые столицы, состоит в следующем: каким образом подготовиться к некоторым из наиболее радикальных внешнеполитических идей Трампа?

Показать больше

Как Швейцария должна готовиться ко второму пришествию Трампа?

Этот контент был опубликован на Как она могла бы и дальше поддерживать с Соединенными Штатами, своим ключевым торговым партнером, ровные и конструктивные отношения? Мнения экспертов.

Читать далее Как Швейцария должна готовиться ко второму пришествию Трампа?

В своём последнем отчёте Центр экономических исследований при Высшей технической школе Цюриха (KOF Konjunkturforschungsstelle ETHZ) предупреждает о «глобальном шторме», угрожающем мировой экономике. Президент Швейцарской ассоциации машиностроительной и электротехнической промышленности (Swissmem) Мартин Хирцель (Martin Hirzel) также выразил серьёзные опасения: «Нынешняя ситуация — настоящий кошмар для швейцарских промышленных компаний».

Возможные пути адаптации

Применение таможенных пошлин становится всё более распространённой практикой. Будучи небольшой страной с открытой экономикой, Швейцария особенно уязвима в ситуации таких мер. Под угрозой могут оказаться практически все экспортные сектора — от фармацевтики и машиностроения до электроники. Одним из решений может стать перенос производства в страны с ключевыми рынками сбыта. Однако этот процесс требует значительных затрат и времени, а также не всегда возможен из-за ограниченного доступа к необходимым ресурсам.

Кроме того, глобальная экономика уже давно строится на принципе международного разделения труда, где одни страны специализируются на добыче сырья, а другие — на его переработке и промышленном производстве. Полный пересмотр этой системы привёл бы к резкому росту цен на товары и нарушению цепочек поставок. Манфред Элзиг подчёркивает, что для Швейцарии критически важно заключить соглашения о свободной торговле с ключевыми партнёрами, такими как США. «Бизнесу нужна большая определённость и предсказуемость. Теперь нашему правительству нужно работать именно в этом направлении», — считает эксперт.

Последствия для швейцарской фармацевтики

Среди потенциальных рисков — возможное введение США торговых пошлин на фармацевтическую продукцию. Это стало бы серьёзным ударом по швейцарским фармацевтическим компаниям, поскольку США являются крупнейшим рынком для их продукции. Американский рынок остаётся крайне важным для швейцарской экономики. Глава Швейцарско-американской торговой палаты (Swiss-American Chamber of Commerce) Рахул Сагал (Rahul Sagal) уверен, что экономика США продолжит расти, всё дальше уходя в отрыв от Европы.

Подробнее:

Показать больше
Согласно исследованию банка UBS, фармацевтическая отрасль Швейцарии может пострадать в особенно сильной степени.

Показать больше

Трамп, торговля и тарифы: фарминдустрия Швейцарии под ударом?

Этот контент был опубликован на Согласно исследованию банка UBS, фармацевтическая отрасль Швейцарии может пострадать в особенно сильной степени.

Читать далее Трамп, торговля и тарифы: фарминдустрия Швейцарии под ударом?

Президент Швейцарско-китайской торговой палаты (Swiss-Chinese Chamber of Commerce) Роберт Вюст (Robert Wüst) считает, что в долгосрочной перспективе Китай представляется более предсказуемым партнёром. «По крайней мере, политика Китая остаётся более стабильной, чем у администрации Трампа», — отметил он. Тем не менее, Европа по-прежнему остаётся крупнейшим торговым партнёром Швейцарии, и дальнейшее развитие отношений с ЕС имеет для неё стратегическое значение.

Если полномасштабный торговый конфликт между США и ЕС действительно разгорится, его последствия неизбежно затронут и Швейцарию. «Европейцы наверняка предпримут ответные меры, и в этом случае нам не удастся избежать последствий», — считает Манфред Элзиг. При этом эксперт подчёркивает важность укрепления экономических связей между Швейцарией и ЕС, поскольку географическая близость по-прежнему играет в торговле ключевую роль.

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?

Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
134 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
45 Отметки «мне нравится»
38 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Мэтью Аллен

Как избежать монополизации ИИ влиятельными странами и компаниями?

Развитием ИИ занимаются прежде всего развитые страны и ТНК. Как можно было бы избежать монополизации ИИ? Сообщите нам о своих мыслях.

Присоединяйтесь к дискуссии
40 Отметки «мне нравится»
25 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Израиль критикует решение Швейцарии провести конференцию по международному гуманитарному праву (МГП) в Женеве.

Показать больше

Израиль критикует Конференцию по МГП в Женеве

Этот контент был опубликован на Израиль критикует решение Швейцарии провести конференцию по международному гуманитарному праву (МГП) в Женеве.

Читать далее Израиль критикует Конференцию по МГП в Женеве
Глава ЦБ Швейцарии против включения биткойна в резервы банка

Показать больше

Глава ЦБ Швейцарии против включения биткойна в резервы банка

Этот контент был опубликован на Президент швейцарского ЦБ отверг предложение о включении биткоина в структуру валютных резервов страны.

Читать далее Глава ЦБ Швейцарии против включения биткойна в резервы банка
Президент Швейцарии осуждает российскую агрессию

Показать больше

Президент Швейцарии осуждает российскую агрессию

Этот контент был опубликован на Кроме того, в Швейцарии с тревогой наблюдают за скандалом, разгоревшимся на самом высоком уровне после переговоров Трампа и Зеленского.

Читать далее Президент Швейцарии осуждает российскую агрессию
С 1 марта 2025 года в Швейцарии вступает в силу ряд поправок и изменений в законодательстве, а также другие нововведения.

Показать больше

В Швейцарии с 1 марта вступили в силу новые законы

Этот контент был опубликован на С 1 марта 2025 года в Швейцарии вступает в силу ряд поправок и изменений в законодательстве, а также другие нововведения.

Читать далее В Швейцарии с 1 марта вступили в силу новые законы
Правительство Швейцарии старается трудоустроить украинцев

Показать больше

Правительство Швейцарии старается трудоустроить украинцев

Этот контент был опубликован на Федеральный совет намерен существенно облегчить процесс трудоустройства украинских беженцев.

Читать далее Правительство Швейцарии старается трудоустроить украинцев
Каждый избранный член правительства Швейцарии либо дает клятву, либо приносит присягу, сопровождая этот акт соответствующим жестом — поднятием руки или прикладыванием ее к сердцу.

Показать больше

Клятва или присяга: как в Швейцарии политики вступают в должность

Этот контент был опубликован на Каждый избранный член правительства Швейцарии либо дает клятву, либо приносит присягу.

Читать далее Клятва или присяга: как в Швейцарии политики вступают в должность
В апреле на полигоне Аллентштайг (Allentsteig) они пройдут курсы переподготовки (WK) и повышения квалификации.

Показать больше

Швейцария перебрасывает свои войска в Австрию

Этот контент был опубликован на В апреле на полигоне Аллентштайг (Allentsteig) они пройдут курсы переподготовки (WK) и повышения квалификации.

Читать далее Швейцария перебрасывает свои войска в Австрию
«Большой взрыв» дал старт карнавалу в Люцерне

Показать больше

«Большой взрыв» дал старт карнавалу в Люцерне

Этот контент был опубликован на Карнавал в Люцерне традиционно начался с «Большого взрыва» над озерной бухтой ровно в 5 утра в четверг.

Читать далее «Большой взрыв» дал старт карнавалу в Люцерне
Плохой урожай вина в 2024 году из-за погодных условий

Показать больше

Плохой урожай вина в 2024 году из-за погодных условий

Этот контент был опубликован на Производство вина в Швейцарии в 2024 году резко сократилось из-за неблагоприятных погодных условий и заражения пуховой плесенью.

Читать далее Плохой урожай вина в 2024 году из-за погодных условий

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
ВЭФ важен не только для экономики, но и для политики. Швейцария, будучи страной-организатором, стремится показать себя в наилучшем свете. Keystone / Laurent Gillieron

Показать больше

Швейцария использует ВЭФ в качестве внешнеторговой площадки

Этот контент был опубликован на Форум в Давосе традиционно служит для Швейцарии площадкой торгово-экономической дипломатии. В этом году её активность на ВЭФ была особенно заметной.

Читать далее Швейцария использует ВЭФ в качестве внешнеторговой площадки
Каково место Швейцарии на международной арене в современных нестабильных политических и внешнеэкономических условиях?

Показать больше

Какой путь должна выбрать экономическая политика Швейцарии?

Этот контент был опубликован на Каково место Швейцарии на международной арене в современных нестабильных политических и внешнеэкономических условиях?

Читать далее Какой путь должна выбрать экономическая политика Швейцарии?
Многие в Швейцарии опасаются, что вотум народа США обернется для альпийской республики неприятными последствиями.

Показать больше

Победа Трампа сыграла на нервах Швейцарии

Этот контент был опубликован на Многие в Швейцарии опасаются, что вотум народа США обернется для альпийской республики неприятными последствиями.

Читать далее Победа Трампа сыграла на нервах Швейцарии
Швейцария, страна передовых био- и медтехнологий, с тревогой и надеждой смотрит на второе президентство Дональда Трампа

Показать больше

Дональд Трамп, фарминдустрия Швейцарии и перспективы биотехнологий

Этот контент был опубликован на Швейцария, страна передовых био- и медтехнологий, с тревогой и надеждой смотрит на второе президентство Дональда Трампа

Читать далее Дональд Трамп, фарминдустрия Швейцарии и перспективы биотехнологий
министр финансов Карин Келлер-Зуттер

Показать больше

Банк UBS, Дональд Трамп и швейцарское регулирование финансовой индустрии

Этот контент был опубликован на Это история о двух президентах и о том, как их политика влияет на банковскую сферу.

Читать далее Банк UBS, Дональд Трамп и швейцарское регулирование финансовой индустрии

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR