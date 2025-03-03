Торговый конфликт США и ЕС: как он отразится на Швейцарии?

Президент Швейцарии считает, что торговый конфликт между США и ЕС не окажет негативного влияния на швейцарскую экономику. Keystone-SDA

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер в 2025 году заявила, что возможный торговый конфликт между США и Евросоюзом не окажет негативного влияния на швейцарскую экономику. В этом она убедилась в ходе консультаций на саммите министров финансов и глав центральных банков G20, прошедшем в ЮАР.

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«По моей информации, на Швейцарии (возможный торговый конфликт между ЕС и США) никак не отразится», — сказала она в интервью агентству Keystone-SDA. По её словам, министр финансов Польши Анджей Доманский (Andrzej Domanski), чья страна в настоящий момент председательствует в ЕС, заверил её, что любые ответные меры Брюсселя в адрес Вашингтона не затронут Швейцарию.

Тем временем президент США Дональд Трамп усилил давление на ЕС, впервые открыто пригрозив введением торговых пошлин против европейских стран. Это заявление вызвало обеспокоенность среди экспертов и представителей швейцарского бизнеса. «Американцы больше не соблюдают международное торговое право», — считает в интервью SRF Внешняя ссылкаМанфред Элзиг (Manfred Elsig), профессор Бернского университета, специализирующийся на торговой политике. По его мнению, складывающаяся ситуация напоминает «Дикий Запад»: некоторые компании смогут получить выгоду из нового торгового порядка, но общая экономическая стабильность окажется под угрозой.

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В своём последнем отчёте Центр экономических исследований при Высшей технической школе Цюриха (KOF Konjunkturforschungsstelle ETHZ) предупреждает о «глобальном шторме», угрожающем мировой экономике. Президент Швейцарской ассоциации машиностроительной и электротехнической промышленности (Swissmem) Мартин Хирцель (Martin Hirzel) также выразил серьёзные опасения: «Нынешняя ситуация — настоящий кошмар для швейцарских промышленных компаний».

Возможные пути адаптации

Применение таможенных пошлин становится всё более распространённой практикой. Будучи небольшой страной с открытой экономикой, Швейцария особенно уязвима в ситуации таких мер. Под угрозой могут оказаться практически все экспортные сектора — от фармацевтики и машиностроения до электроники. Одним из решений может стать перенос производства в страны с ключевыми рынками сбыта. Однако этот процесс требует значительных затрат и времени, а также не всегда возможен из-за ограниченного доступа к необходимым ресурсам.

Кроме того, глобальная экономика уже давно строится на принципе международного разделения труда, где одни страны специализируются на добыче сырья, а другие — на его переработке и промышленном производстве. Полный пересмотр этой системы привёл бы к резкому росту цен на товары и нарушению цепочек поставок. Манфред Элзиг подчёркивает, что для Швейцарии критически важно заключить соглашения о свободной торговле с ключевыми партнёрами, такими как США. «Бизнесу нужна большая определённость и предсказуемость. Теперь нашему правительству нужно работать именно в этом направлении», — считает эксперт.

Последствия для швейцарской фармацевтики

Среди потенциальных рисков — возможное введение США торговых пошлин на фармацевтическую продукцию. Это стало бы серьёзным ударом по швейцарским фармацевтическим компаниям, поскольку США являются крупнейшим рынком для их продукции. Американский рынок остаётся крайне важным для швейцарской экономики. Глава Швейцарско-американской торговой палаты (Swiss-American Chamber of Commerce) Рахул Сагал (Rahul Sagal) уверен, что экономика США продолжит расти, всё дальше уходя в отрыв от Европы.

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Президент Швейцарско-китайской торговой палаты (Swiss-Chinese Chamber of Commerce) Роберт Вюст (Robert Wüst) считает, что в долгосрочной перспективе Китай представляется более предсказуемым партнёром. «По крайней мере, политика Китая остаётся более стабильной, чем у администрации Трампа», — отметил он. Тем не менее, Европа по-прежнему остаётся крупнейшим торговым партнёром Швейцарии, и дальнейшее развитие отношений с ЕС имеет для неё стратегическое значение.

Если полномасштабный торговый конфликт между США и ЕС действительно разгорится, его последствия неизбежно затронут и Швейцарию. «Европейцы наверняка предпримут ответные меры, и в этом случае нам не удастся избежать последствий», — считает Манфред Элзиг. При этом эксперт подчёркивает важность укрепления экономических связей между Швейцарией и ЕС, поскольку географическая близость по-прежнему играет в торговле ключевую роль.

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