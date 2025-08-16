«Удача покидает швейцарскую экономику»

Накануне введения США новых таможенных тарифов темпы роста экономики Швейцарии замедляются. Keystone / Gaetan Bally

Во втором квартале 2025 года экономика Швейцарии выросла по сравнению с предыдущим кварталом только на 0,1%, что стало резким замедлением по сравнению с первыми тремя месяцами этого года, когда фармацевтические компании заметно нарастили поставки в США, опасаясь возможного введения президентом Дональдом Трампом таможенных пошлин на продукцию этого сектора.

5 минут

Олаф Шторбек (Olaf Storbeck), Франкфурт-на-Майне, газета Financial Times Доступно на 1 другом языке English en ‘Luck running out’ for Swiss economy as growth slows ahead of US tariff hit Оригинал Читать далее ‘Luck running out’ for Swiss economy as growth slows ahead of US tariff hit

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Предварительная оценка динамики изменения ВВП Швейцарии за период с апреля по июнь 2025 года, опубликованная в пятницу 15 августа, оказалась лучше прогноза экономистов, опрошенных агентством Bloomberg и ожидавших сокращения на 0,1%. Тем не менее, эти данные усиливают давление на Швейцарский национальный (центральный) банк и подталкивают его к возможному снижению процентных ставок, в том числе до отрицательных значений, с тем чтобы стимулировать экономическую активность.

Показать больше

Показать больше «Почему США взяли на прицел Швейцарию, остаётся загадкой» Этот контент был опубликован на Представители политических кругов США выражают сожаление по поводу таможенной политики президента Трампа, однако признают: изменить ее они не могут. Читать далее «Почему США взяли на прицел Швейцарию, остаётся загадкой»

«Удача покидает швейцарскую экономику», — указала Мелани Дебоно (Melanie Debono), экономист консалтинговой компании Pantheon Macroeconomics (зарегистрирована в г. Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания — прим. ред. рус.) в аналитической записке для клиентов компании. Вторая половина 2025 года «будет тяжёлой», предупредила она, отметив, что после того, как Д. Трамп в начале августа 2025 года ввёл 39-процентные пошлины на большинство экспортных швейцарских товаров, страна может войти в «короткую и неглубокую рецессию».

Внешний контент

Эти «взаимные»* пошлины стали шоком для Швейцарии и вызвали критику в адрес президента страны Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), прежде всего за то, как она вела переговоры с Трампом. В пятницу 15 августа Государственный секретариат по экономическим вопросам (Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, автономное подразделение Минэкономики, прим. ред. рус.) опубликовал предварительную оценку ВВП Швейцарии за второй квартал 2025 года. В своём сообщении Федеральное статистическое Ведомство страны (Bundesamt für Statistik, BFS) заявило, что «негативные результаты в сфере промышленности были компенсированы ростом в секторе услуг».

Более подробные данные будут опубликованы 28 августа. В июне 2025 года швейцарский ЦБ снизил ключевую процентную ставку на четверть процентного пункта до нуля процентов. Сейчас на него оказывается сильное давление со стороны общественности, требующей опустить ставки ниже нуля, поскольку сильный швейцарский франк (заметно укрепившийся в этом году на фоне торговой напряжённости между США и Швейцарией) негативно влияет на экономику. Рост ВВП во втором квартале составил 0,1%, что в целом соответствует среднему показателю по зоне евро.

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Тарифы Трампа и пределы швейцарской автономии Этот контент был опубликован на Швейцария редко оказывается на острие глобальных торговых конфликтов. Ещё реже она становится мишенью штрафных мер со стороны своего ключевого партнёра. Читать далее Тарифы Трампа и пределы швейцарской автономии

Годовая инфляция в Швейцарии в последние месяцы 2025 года снизилась почти до нуля. По итогам всего года Центральный банк прогнозирует её на уровне 0,2%, то есть на нижней границе целевого диапазона. «Учитывая сочетание слабого роста, низкой инфляции и сохраняющихся рисков введения тарифов, мы ожидаем, что в сентябре Швейцарский национальный банк снизит свою учётную ставку на 25 базисных пунктов (то есть на 0,25 процентного пункта — прим. ред. рус.)».

Об этом заявили экономисты банка Goldman Sachs в обзоре, опубликованном накануне публикации данных по ВВП Швейцарии. По мнению Мелани Дебоно, хотя некоторые ключевые статьи швейцарского товарного экспорта, включая фармацевтическую продукцию, и были пока исключены из «взаимных» пошлин Трампа, они (пошлины) всё же применяются примерно к 35–40% товаров, экспортируемых из Швейцарии в США.

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Население Швейцарии не готово идти на уступки США Этот контент был опубликован на Новые пошлины США могут ударить по экономике, но большинство швейцарцев выступают против любых уступок Вашингтону: данные ННИ YouGov. Читать далее Население Швейцарии не готово идти на уступки США

Она прогнозирует, что из-за «сохраняющейся неопределённости в международной торговле» объём инвестиций швейцарских компаний останется на низком уровне, а экономисты банка BNP Paribas предупреждают, что к концу 2026 года из-за новых тарифов ВВП Швейцарии может дополнительно сократиться ещё на 0,3 процентного пункта, что доведёт совокупные потери от торговой напряжённости и геополитической неопределённости до одного процентного пункта. Эти опасения недавно уже заметно повлияли на экономическую динамику: в первом квартале 2025 года наблюдалось (по этой причине) резкое увеличение масштабов экспорта фармацевтической продукции из Швейцарии, поскольку компании-контрагенты в США спешили сформировать на случай введения новых таможенных пошлин достаточные складские запасы.

Copyright The Financial Times Limited 2025

*Термин reciprocal tariffs означает «зеркальные» или «симметричные» меры в ответ на тарифы, введенные с другой стороны. В данном же случае в риторике Дональда Трампа речь идёт скорее о политической формулировке, чем о реальной ситуации, — прим. ред. рус.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch