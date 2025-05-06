Украинка в Швейцарии: «Я любила Россию… но они выкинули меня»

Наталья, много лет прожившая в России, сказала полицейским, что выступает за «мир во всём мире». Ответом стал 20-летний запрет на въезд в страну. SWI

Наталья, много лет прожившая в России, сказала полицейским, что выступает за «мир во всём мире». Ответом стал 20-летний запрет на въезд в страну.

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Наталья, 40-летняя украинка, прожившая в Москве более 15 лет. Когда в 2024 году они с мужем-россиянином возвращались домой, в аэропорту Шереметьево сотрудники ФСБ проверяли документы и содержимое телефонов у граждан Украины. Наталье в том числе задали вопрос о т.н. «спецоперации», на что она ответила: «Я за мир во всём мире». Этого оказалось достаточно, чтобы получить 20-летний запрет на въезд в Россию — до 2044 года.

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Так после начала полномасштабной войны Наталья оказалась между двух миров: вернуться в Россию она больше не может. Получить статус S (статус защиты для украинцев) в Швейцарии она тоже не может, поскольку уехала не прямо из Украины, а из Москвы.

В Швейцарии она находится по пермиту F — ограниченному временному допуску. Она разлучена и с мужем, который остался в России с пожилой мамой, и со своими родителями, живущими в другом кантоне. Но несмотря на это, Наталья продолжает бороться за то, чтобы сохранить свою семью — через границы, законы и системы.

История Натальи — часть серии closeUp, нового формата мини-документальных фильмов от SWI swissinfo.ch, где герои рассказывают свои истории от первого лица. Больше видео — на нашем YouTube-канале.Внешняя ссылка Подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски.

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