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Внешняя политика

Украинка в Швейцарии: «Я любила Россию… но они выкинули меня» 

Наталья, много лет прожившая в России, сказала полицейским, что выступает за «мир во всём мире». Ответом стал 20-летний запрет на въезд в страну.
Наталья, много лет прожившая в России, сказала полицейским, что выступает за «мир во всём мире». Ответом стал 20-летний запрет на въезд в страну. SWI

Наталья, много лет прожившая в России, сказала полицейским, что выступает за «мир во всём мире». Ответом стал 20-летний запрет на въезд в страну.

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Я освещаю международные отношения с акцентом на Швейцарию, провожу журналистские расследования и беру глубоко личные интервью на сложные темы. Более 25 лет в журналистике. Выпускница факультета журналистики МГУ и Французского института прессы в Париже. Бывшая теле- и радиоведущая во Франции и России. Автор книги и документальных фильмов. Брала интервью у президентов и рок-звёзд.

Я опытная видеожурналистка. Всегда стремлюсь сделать сложные темы доступными и интересными для широкой аудитории, используя для этого эффектные мультимедийные материалы.Создаю видео различных форматов на самые разные темы, касающиеся жизни общества и экологии, специализируясь на пояснительных видеороликах с использованием видеографики и покадровой анимации. Изучая кино, английскую литературу и журналистику, я приобрела опыт работы на радио, телевидении и в печатных изданиях по всей Швейцарии. После работы в службе звукового и визуального оформления кинофестиваля в Локарно присоединилась к SWI swissinfo.ch в 2018 году, где занимаюсь подготовкой репортажей о местных и международных событиях.

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Наталья, 40-летняя украинка, прожившая в Москве более 15 лет. Когда в 2024 году они с мужем-россиянином возвращались домой, в аэропорту Шереметьево сотрудники ФСБ проверяли документы и содержимое телефонов у граждан Украины. Наталье в том числе задали вопрос о т.н. «спецоперации», на что она ответила: «Я за мир во всём мире». Этого оказалось достаточно, чтобы получить 20-летний запрет на въезд в Россию — до 2044 года.

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Так после начала полномасштабной войны Наталья оказалась между двух миров: вернуться в Россию она больше не может. Получить статус S (статус защиты для украинцев) в Швейцарии она тоже не может, поскольку уехала не прямо из Украины, а из Москвы.

В Швейцарии она находится по пермиту F — ограниченному временному допуску. Она разлучена и с мужем, который остался в России с пожилой мамой, и со своими родителями, живущими в другом кантоне. Но несмотря на это, Наталья продолжает бороться за то, чтобы сохранить свою семью — через границы, законы и системы.

История Натальи — часть серии closeUp, нового формата мини-документальных фильмов от SWI swissinfo.ch, где герои рассказывают свои истории от первого лица. Больше видео — на нашем YouTube-канале.Внешняя ссылка Подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски. 

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