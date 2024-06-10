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«Успех саммита по Украине на Бюргенштоке зависит не только от Швейцарии»

Готова ли Швейцария к саммиту по Украине на Бюргенштоке? Об этом проинформировали на пресс-конференции президент Швейцарии глава МИД.
Готова ли Швейцария к саммиту по Украине на Бюргенштоке? Об этом проинформировали на пресс-конференции президент Швейцарии глава МИД. Keystone / Peter Schneider

Президент Швейцарии Виола Амхерд и министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис проинформировали о состоянии дел в рамках подготовки саммита по Украине на Бюргенштоке.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Кроме того, участие в пресс-конференции приняли министр юстиции и полиции кантона Нидвальден Карин Кейзер-Фручи (Karin Kayser-Frutschi), шеф кантональной полиции кантона Нидвальден и руководитель рабочей группы по обеспечению безопасности участников саммита Штефан Гридер (Stephan Grieder), комдив Даниэль Келлер (Daniel Keller), командир 2-й дивизии теробороны Швейцарии (Territorialdivision 2). Пресс-конференция транслировалась в прямом эфире на сайте телерадиокомпании SRFВнешняя ссылка.

Президент Швейцарии Виола Амхерд и министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис проинформировали о состоянии дел в рамках подготовки саммита по Украине на Бюргенштоке.
Президент Швейцарии Виола Амхерд и министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис проинформировали о состоянии дел в рамках подготовки саммита по Украине на Бюргенштоке. Keystone / Peter Schneider

По словам Виолы Амхерд, министра обороны и президента Швейцарии в 2024 году, подготовка конференции, призванной содействовать миру в Украине, началась уже несколько недель назад при поддержке Евросоюза и многих других стран. С самого начала этого процесса он был положительно воспринят всеми сторонами, будучи призванным заложить основу для устойчивых мирных переговоров, в которых должна будет позже принять участие и Россия.

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Отель на горе Бюргеншток: здесь и должен будет пройти «бал сатанистов» Keystone / Urs Flueeler

Цель саммита, подчеркнула Виола Амхерд, начать масштбаный мирный процесс в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Ключевыми вопросами всеобщего значения являются на данном этапе ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарная помощь. По словам В. Амхерд подготовительная работа к саммиту идет по плану, решение задач в сфере обеспечения безопасности участников конференции, а также прикрытия воздушного пространства и логистики возьмут на себя, в том числе, подразделения Вооруженных сил Швейцарии.

«Иметь смелость говорить о мире»

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис напомнил о том, как два с лишним года назад в феврале мир проснулся и оказался в ситуации настоящего кошмара. Федеральный совет решил тогда что-то предпринять, пусть даже все понимали, что это «что-то» скорее будет походить на тяжелейшее восхождение на самую высокую вершину. Именно поэтому в Лугано в 2022 году была организована первая конференция по Украине. Теперь Швейцария снова включилась в процесс — имея смелость говорить о мире. Готовность вести диалог о мире на самом высоком уровне налицо. Что же будет конкретно происходить на Бюргенштоке?

комдив Даниэль Келлер (Daniel Keller), командир 2-й дивизии теробороны Швейцарии (Territorialdivision 2).
Kомдив Даниэль Келлер (Daniel Keller), командир 2-й дивизии теробороны Швейцарии (Territorialdivision 2). Keystone / Peter Schneider

«Будут проведены глубокие и обстоятельные дискуссии не только по ситуации в Украине, но и во всем мире: будут обсуждены такие вопросы, как положение военнопленных, ядерная и продовольственная безопасность. Россия в саммите не участвует. Её пока не пригласили (к диалогу). Мы были готовы направить приглашение, но Россия не проявила никакого интереса к этой конференции. Тем не менее ясно, что для диалога необходимо участие всех сторон. Бюргеншток должен инициировать мирный процесс, в котором участвовали бы все стороны. Для обеспечения мира необходимо сотрудничество всех вовлеченных сторон. Вообще ничего не делать для мира — это не выход».

«Безопасность участников саммита – приоритет»

Шеф кантональной полиции кантона Нидвальден и руководитель рабочей группы по обеспечению безопасности участников саммита Штефан Гридер отметил, что кантональная полиция считает задачу (обеспечения безопасности участников саммита) приоритетной. План соответствующих мероприятий реализуется уже с конца января, полиция кантона Нидвальден эффективно сотрудничает со всеми службами и структурами сферы безопасности, включая армию, Федеральное Ведомство уголовной полиции (Fedpol) и Федеральное ведомство по вопросам кибербезопасности. Меры безопасности коснутся не только отелей на Бюргенштоке и отеля Villa Honegg, но и всей прилегающей территории.

Штефан Гридер отметил, что кантональная полиция считает задачу (обеспечения безопасности участников саммита) приоритетной.
Штефан Гридер отметил, что кантональная полиция считает задачу (обеспечения безопасности участников саммита) приоритетной. Keystone / Peter Schneider

Постоянно происходит мониторинг и анализ ситуации в области рисков. Безопасность участников конференции будет точно гарантирована. Доступ к месту проведения конференции будет ограничен. Однако жить и работать в «зоне отчуждения» по-прежнему будет можно. Министр юстиции и полиции кантона Нидвальден Карин Кейзер-Фручи отметила, что Бюргеншток — это традиционное место проведения конференций высокого уровня. «Мы постараемся максимально снизить степень негативного воздействия саммита на местное население. Если в Швейцарии в нашем кантоне нам удастся сделать первый шаг к миру, то мы будем очень рады. Но главная цель — обеспечить безопасность местных жителей и участников саммита».

«Только первый шаг к миру»

Отвечая на вопрос об отсутствии России И. Кассис повторил, что мирный процесс возможен только с участием обеих сторон, но данная конференция — это только первый шаг к миру, никто не ожидает, что мирный план по Украине будет окончательно утвержден к вечеру субботы, но в конференции участвуют многие важные государства, итоговая декларация саммита уже находится в работе.

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Ведёт: Яннис Маврис

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Журналистов интересует вопрос участников саммита. Виола Амхерд уточнила, что из примерно 90 стран-участниц около половины будут представлены на самом высоком уровне. Также есть делегаты от международных организаций, но сказать определенно, кто будет присутствовать на конференции, можно будет самое раннее в пятницу вечером 14 июня 2024 года. Но уже сейчас ясно, что половина участников — это европейские страны, США и страны из Азии и Южной Америки. Участие Южной Африки и Турции пока не подтверждено.

Министр юстиции и полиции кантона Нидвальден Карин Кейзер-Фручи отметила, что Бюргеншток — это традиционное место проведения таких конференций высокого уровня.
Министр юстиции и полиции кантона Нидвальден Карин Кейзер-Фручи отметила, что Бюргеншток — это традиционное место проведения таких конференций высокого уровня. Keystone / Peter Schneider

Отвечая на вопрос журналиста от «РИА Новости» о том, почему Россию просто не пригласили, а решение не оставили на усмотрение Кремля, И. Кассис объяснил, что принимающая страна — это Швейцария. Приглашать Россию или нет — это было нашей ответственностью. Решение этого вопроса было сопряжено с двумя рисками. С одной стороны, участие России стало бы (позитивным) сигналом для стран Глобального Юга, однако, с другой стороны, приглашение России означало бы потерять Украину.

Кулуары
Кулуары саммита готовы. Keystone / Gaetan Bally

Однако Украина настаивала на том, что в саммите должны принимать участие только страны, уважающие право Украины на существование в соответствии с международным правом, а Россия, очевидно, этого не делает. Поэтому ключевой вопрос на Бюргенштоке будет заключаться в следующем: когда Россия сможет включиться в процесс, который приведет нас к миру».

Бюргеншток — это традиционное место проведения конференций высокого уровня
Бюргеншток — это традиционное место проведения конференций высокого уровня. SWI SRF

А не является ли конференция на Бюргенштоке просто пиаром? Виола Амхерд с этим не согласна. «У конференции есть своя цель. Речь идет не о том, чтобы провести пропагандистское мероприятие, а о том, чтобы начать диалог, основанный на гуманитарных традициях Швейцарии».

Кибератаки и дезинформация

Отвечая на соответствующий вопрос, Иньяцио Кассис говорит, что в последнее время массово увеличилось количество кибератак на Швейцарию. Он упомянул также о кампаниях дезинформации в СМИ и о фейковых новостях. Виола Амхерд добавила, что Швейцария старается «перебивать» ложные сообщения, предоставляя собственную проверенную информацию.

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«Важно, чтобы мы постоянно предоставляли корректную информацию». Она также отметила, что Швейцария приняла к сведению дезинформационные кампании (имеется в виду передача о Виоле Амхерд на российском телевидении). Однако мы не стали вызывать посла на беседу в МИД. «Это не было в моих интересах. Ввиду абсолютной очевидности всей этой дезинформации необходимости принимать дальнейшие меры просто не было».

Риск провала?

Иньяцио Кассис говорит о возможной второй мирной конференции. Это очень важный вопрос и важная тема для консультаций с другими странами, но пока предоставлять никакой дополнительной информации министр не готов, хотя Швейцария готова, если ее об этом попросят, предложить свою поддержку и сопровождение. Не берет ли на себя Швейцария слишком многого? Иньяцио Кассис не согласен. «Нет, я так не думаю. В этом мире Швейцария должна иметь смелость делать то, в чём она имеет наибольший авторитет. Но успех (саммита) зависит не только от Швейцарии».

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Насколько велик риск того, что конференция закончится ничем? Иньяцио Кассис: «Нет ничего более неопределенного, чем мирная конференция, особенно когда обе стороны конфликта все еще вовлечены в боевые действия. Это — как я уже сказал — похоже на восхождение на вершину. Это трудная миссия. С другой стороны, единственная альтернатива — это вообще ничего не делать. А это как раз совсем не то, чего мы хотели».

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