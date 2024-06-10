«Успех саммита по Украине на Бюргенштоке зависит не только от Швейцарии»

Готова ли Швейцария к саммиту по Украине на Бюргенштоке? Об этом проинформировали на пресс-конференции президент Швейцарии глава МИД. Keystone / Peter Schneider

Президент Швейцарии Виола Амхерд и министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис проинформировали о состоянии дел в рамках подготовки саммита по Украине на Бюргенштоке.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Switzerland says 90 countries and organisations will attend Ukraine peace summit Оригинал Читать далее Switzerland says 90 countries and organisations will attend Ukraine peace summit

Кроме того, участие в пресс-конференции приняли министр юстиции и полиции кантона Нидвальден Карин Кейзер-Фручи (Karin Kayser-Frutschi), шеф кантональной полиции кантона Нидвальден и руководитель рабочей группы по обеспечению безопасности участников саммита Штефан Гридер (Stephan Grieder), комдив Даниэль Келлер (Daniel Keller), командир 2-й дивизии теробороны Швейцарии (Territorialdivision 2). Пресс-конференция транслировалась в прямом эфире на сайте телерадиокомпании SRFВнешняя ссылка.

Президент Швейцарии Виола Амхерд и министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис проинформировали о состоянии дел в рамках подготовки саммита по Украине на Бюргенштоке. Keystone / Peter Schneider

По словам Виолы Амхерд, министра обороны и президента Швейцарии в 2024 году, подготовка конференции, призванной содействовать миру в Украине, началась уже несколько недель назад при поддержке Евросоюза и многих других стран. С самого начала этого процесса он был положительно воспринят всеми сторонами, будучи призванным заложить основу для устойчивых мирных переговоров, в которых должна будет позже принять участие и Россия.

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Цель саммита, подчеркнула Виола Амхерд, начать масштбаный мирный процесс в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Ключевыми вопросами всеобщего значения являются на данном этапе ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарная помощь. По словам В. Амхерд подготовительная работа к саммиту идет по плану, решение задач в сфере обеспечения безопасности участников конференции, а также прикрытия воздушного пространства и логистики возьмут на себя, в том числе, подразделения Вооруженных сил Швейцарии.

«Иметь смелость говорить о мире»

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис напомнил о том, как два с лишним года назад в феврале мир проснулся и оказался в ситуации настоящего кошмара. Федеральный совет решил тогда что-то предпринять, пусть даже все понимали, что это «что-то» скорее будет походить на тяжелейшее восхождение на самую высокую вершину. Именно поэтому в Лугано в 2022 году была организована первая конференция по Украине. Теперь Швейцария снова включилась в процесс — имея смелость говорить о мире. Готовность вести диалог о мире на самом высоком уровне налицо. Что же будет конкретно происходить на Бюргенштоке?

Kомдив Даниэль Келлер (Daniel Keller), командир 2-й дивизии теробороны Швейцарии (Territorialdivision 2). Keystone / Peter Schneider

«Будут проведены глубокие и обстоятельные дискуссии не только по ситуации в Украине, но и во всем мире: будут обсуждены такие вопросы, как положение военнопленных, ядерная и продовольственная безопасность. Россия в саммите не участвует. Её пока не пригласили (к диалогу). Мы были готовы направить приглашение, но Россия не проявила никакого интереса к этой конференции. Тем не менее ясно, что для диалога необходимо участие всех сторон. Бюргеншток должен инициировать мирный процесс, в котором участвовали бы все стороны. Для обеспечения мира необходимо сотрудничество всех вовлеченных сторон. Вообще ничего не делать для мира — это не выход».

«Безопасность участников саммита – приоритет»

Шеф кантональной полиции кантона Нидвальден и руководитель рабочей группы по обеспечению безопасности участников саммита Штефан Гридер отметил, что кантональная полиция считает задачу (обеспечения безопасности участников саммита) приоритетной. План соответствующих мероприятий реализуется уже с конца января, полиция кантона Нидвальден эффективно сотрудничает со всеми службами и структурами сферы безопасности, включая армию, Федеральное Ведомство уголовной полиции (Fedpol) и Федеральное ведомство по вопросам кибербезопасности. Меры безопасности коснутся не только отелей на Бюргенштоке и отеля Villa Honegg, но и всей прилегающей территории.

Штефан Гридер отметил, что кантональная полиция считает задачу (обеспечения безопасности участников саммита) приоритетной. Keystone / Peter Schneider

Постоянно происходит мониторинг и анализ ситуации в области рисков. Безопасность участников конференции будет точно гарантирована. Доступ к месту проведения конференции будет ограничен. Однако жить и работать в «зоне отчуждения» по-прежнему будет можно. Министр юстиции и полиции кантона Нидвальден Карин Кейзер-Фручи отметила, что Бюргеншток — это традиционное место проведения конференций высокого уровня. «Мы постараемся максимально снизить степень негативного воздействия саммита на местное население. Если в Швейцарии в нашем кантоне нам удастся сделать первый шаг к миру, то мы будем очень рады. Но главная цель — обеспечить безопасность местных жителей и участников саммита».

«Только первый шаг к миру»

Отвечая на вопрос об отсутствии России И. Кассис повторил, что мирный процесс возможен только с участием обеих сторон, но данная конференция — это только первый шаг к миру, никто не ожидает, что мирный план по Украине будет окончательно утвержден к вечеру субботы, но в конференции участвуют многие важные государства, итоговая декларация саммита уже находится в работе.

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Журналистов интересует вопрос участников саммита. Виола Амхерд уточнила, что из примерно 90 стран-участниц около половины будут представлены на самом высоком уровне. Также есть делегаты от международных организаций, но сказать определенно, кто будет присутствовать на конференции, можно будет самое раннее в пятницу вечером 14 июня 2024 года. Но уже сейчас ясно, что половина участников — это европейские страны, США и страны из Азии и Южной Америки. Участие Южной Африки и Турции пока не подтверждено.

Министр юстиции и полиции кантона Нидвальден Карин Кейзер-Фручи отметила, что Бюргеншток — это традиционное место проведения таких конференций высокого уровня. Keystone / Peter Schneider

Отвечая на вопрос журналиста от «РИА Новости» о том, почему Россию просто не пригласили, а решение не оставили на усмотрение Кремля, И. Кассис объяснил, что принимающая страна — это Швейцария. Приглашать Россию или нет — это было нашей ответственностью. Решение этого вопроса было сопряжено с двумя рисками. С одной стороны, участие России стало бы (позитивным) сигналом для стран Глобального Юга, однако, с другой стороны, приглашение России означало бы потерять Украину.

Кулуары саммита готовы. Keystone / Gaetan Bally

Однако Украина настаивала на том, что в саммите должны принимать участие только страны, уважающие право Украины на существование в соответствии с международным правом, а Россия, очевидно, этого не делает. Поэтому ключевой вопрос на Бюргенштоке будет заключаться в следующем: когда Россия сможет включиться в процесс, который приведет нас к миру».

Бюргеншток — это традиционное место проведения конференций высокого уровня. SWI SRF

А не является ли конференция на Бюргенштоке просто пиаром? Виола Амхерд с этим не согласна. «У конференции есть своя цель. Речь идет не о том, чтобы провести пропагандистское мероприятие, а о том, чтобы начать диалог, основанный на гуманитарных традициях Швейцарии».

Кибератаки и дезинформация

Отвечая на соответствующий вопрос, Иньяцио Кассис говорит, что в последнее время массово увеличилось количество кибератак на Швейцарию. Он упомянул также о кампаниях дезинформации в СМИ и о фейковых новостях. Виола Амхерд добавила, что Швейцария старается «перебивать» ложные сообщения, предоставляя собственную проверенную информацию.

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«Важно, чтобы мы постоянно предоставляли корректную информацию». Она также отметила, что Швейцария приняла к сведению дезинформационные кампании (имеется в виду передача о Виоле Амхерд на российском телевидении). Однако мы не стали вызывать посла на беседу в МИД. «Это не было в моих интересах. Ввиду абсолютной очевидности всей этой дезинформации необходимости принимать дальнейшие меры просто не было».

Риск провала?

Иньяцио Кассис говорит о возможной второй мирной конференции. Это очень важный вопрос и важная тема для консультаций с другими странами, но пока предоставлять никакой дополнительной информации министр не готов, хотя Швейцария готова, если ее об этом попросят, предложить свою поддержку и сопровождение. Не берет ли на себя Швейцария слишком многого? Иньяцио Кассис не согласен. «Нет, я так не думаю. В этом мире Швейцария должна иметь смелость делать то, в чём она имеет наибольший авторитет. Но успех (саммита) зависит не только от Швейцарии».

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Насколько велик риск того, что конференция закончится ничем? Иньяцио Кассис: «Нет ничего более неопределенного, чем мирная конференция, особенно когда обе стороны конфликта все еще вовлечены в боевые действия. Это — как я уже сказал — похоже на восхождение на вершину. Это трудная миссия. С другой стороны, единственная альтернатива — это вообще ничего не делать. А это как раз совсем не то, чего мы хотели».

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Последний вопрос: доволен ли кантон Нидвальден структурой распределения расходов на проведение саммита? Карин Кейзер-Фручи говорит, что она благодарна за то, что федеральное правительство берет на себя 80% расходов по обеспечению проведения конференции. «Но при этом содействие посредническим услугам Конфедерации должно быть интересах всех кантонов (субъектов федерации, прим. ред. рус.)».

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