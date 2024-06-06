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На российском гостелевидении Швейцария стала мишенью пропаганды

Грубые нападки на Виолу Амхерд в одной из российских телепрограмм на самом деле нацелены на конференцию по Украине на Бюргенштоке. Мнения экспертов.
Грубые нападки на Виолу Амхерд в одной из российских телепрограмм на самом деле нацелены на конференцию по Украине на Бюргенштоке. Мнения экспертов. Keystone

Грубые нападки на Виолу Амхерд в одной из российских телепрограмм на самом деле нацелены на конференцию по Украине на Бюргенштоке. Мнения экспертов.

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Телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

О чем идет речь? Швейцария стала мишенью российской пропаганды. В преддверии конференции по Украине, которая пройдет на Бюргенштоке в середине июня, Кремль делает все возможное, чтобы торпедировать саммит. Президент Швейцарской конфедерации Виола Амхерд стала на российском гостелевидении объектом нападок и очернения. Участники «ток-шоу» говорили, что она, мол, жадна до денег и не особо привлекательна внешне. Оскорбления из уст ведущей передачи на государственном телевидении — это уже «настоящее дно».

Российская пропаганда. Грубый и клеветнический тон — это родовая черта российского государственного телевидения, поэтому особого удивления все это не вызывает. Об этом говорит корреспондент общественного (негосударственного) телерадиоканал SRFВнешняя ссылка по России Калум Маккензи (Calum MacKenzie). Такие личные выпады ниже пояса — обычная практика. Кроме того, президент Виола Амхерд была изображена в качестве могущественного и влиятельного политического деятеля, который принимает важные решения.

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А это совершенно не соответствует реальности швейцарской политической системы, зато демонстрирует образ мысли создателей это передачи, с точки зрения которой президент – это всегда кто-то важный. Одновременно с этим в сознание зрителей внедряется идея, что феминизм на Западе вышел из-под контроля, что там доминируют лживые и жадные до денег женщины, а семейные ценности и мораль больше не играют никакой роли. Все эти нарративы вполне укладывается в пропагандистскую схему российского гостелевидения.

Цель атаки. Этой передачей российское государственное телевидение явно нацелилось даже не столько на саму Виолу Амхерд, сколько на конференцию высокого уровня по Украине. По словам Калума Маккензи, Россия уже давно пытается подорвать легитимность этого саммита, подчеркивая, одновременно, что ее среди участников не будет. И можно подумать, что она не была приглашена. Однако на самом деле Кремль с самого начала подчеркивал отсутствие интереса к саммиту. Москва не готова обсуждать условия мира, предложенные Украиной, указывая на то, что, мол, в любом случае это будет саммит, на котором будут присутствовать только страны, настроенные против России, в том числе и Швейцария, которая, де, отказалась от своего нейтралитета, поддержав санкции ЕС. И это, мол, еще одна причина, по которой конференцию не стоит воспринимать всерьез.

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Возможное влияние на конференцию по Украине. Можно предположить, что российская пропаганда оказывает определенное влияние на саммит. Таково мнение политического обозревателя телеканала SRF Фреди Гштайгера. Очевидно, что конференция в действительности очень мешает России и что в Кремле ее воспринимают всерьез. Кремль пытается сорвать ее, оказывая давление на дружественные себе страны, с тем чтобы те не принимали в ней участия. По словам президента Украины Владимира Зеленского к этой тактике присоединился и Китай. Так что и ожидания, связанные с саммитом, соответственно не слишком велики. Часто используемый термин «мирная конференция» на самом деле является ошибочным, да и даже её официальное наименование «Конференция по вопросу мира в Украине» обещает слишком много. В лучшем случае это будет небольшой шаг к миру, резюмирует Фреди Гштайгер.

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Мнение Швейцарской народной партии. В своем заявлении парламентская фракция правой Швейцарской народной партии (SVP) требует, чтобы Россия получила официальное письменное приглашение на конференцию по Украине на Бюргенштоке. В этом заявлении, по информации телеканала SRF, говорится, что конференция, которая состоится на следующей неделе, не должна превратиться в «одностороннюю конференцию по пропаганде и вооружениям, а Федеральный совет, кабмин, несет ответственность за то, чтобы она не привела к дальнейшей эскалации напряженности».

Учитывая нейтралитет Швейцарии, указывают «народники», правительство страны должно обеспечить участие в конференции всех сторон конфликта, то есть также участие и российской стороны. Федеральный департамент / министерство иностранных дел Швейцарии (EDA) на сайте конференции пишет, что Россия не была приглашена для участия в саммите. Россия со своей стороны также неоднократно публично заявляла, что не заинтересована в участии в этом мероприятии. С точки зрения SVP это является знаком того, что «швейцарский нейтралитет больше не признается всеми сторонами конфликта».

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