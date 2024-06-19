Швейцария должна активнее противодействовать шпионажу
По мнению федерального прокурора Швейцарии Штефана Блеттлера в будущем стране следует приоритетное значение придавать прежде всего противодействию деятельности иностранных разведок, в первую очередь российской и китайской разведок. Недавний арест предполагаемого российского шпиона в Швейцарии — это, по словам прокурора, отнюдь не единичный случай.
В интервью ведущей швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, опубликованном в среду 20 июня 2024 года, Штефан Блеттлер (Stefan Blättler) указал, что Федеральная прокуратура Швейцарии (BA), предоставив прессе информацию о расследовании дела, связанного с арестом накануне конференции по Украине на Бюргенштоке предполагаемого российского агента, хотела подать ясный сигнал: мы в Швейцарии не дадим больше иностранным шпионам водить нас за нос.
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Почему Швейцария либеральничает с иностранными шпионами?
Как стало известно, швейцарская контрразведка за несколько недель до конференции по Украине на Бюргенштоке задержала россиянина, подозреваемого в агентурной деятельности на территории Швейцарии. Первыми об этом сообщили газеты, выходящие под эгидой швейцарского издательского холдинга Tamedia. Согласно их публикациям у задержанного имелись контакты, с помощью которых он пытался приобрести оружие и опасные вещества сразу в нескольких регионах Швейцарии.
Эти вещества и материалы могли быть использованы для совершения терактов и покушений, но никаких признаков или планов подготовки таких акций установлено не было. Об этом заявила во вторник 18 июня 2024 года Федеральная прокуратура Швейцарии в ответ на запрос швейцарского информационного агентства Keystone-SDA.
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Насколько китайские шпионы активны в Швейцарии?
В среду 20 июня в интервью газете NZZ Штефан Блеттлер обосновал свою сдержанность в плане предоставления массмедиа релевантной информации тем обстоятельством, что обычно преступления против государственной безопасности затрагивают интересы несколько иного характера, нежели в случаях с другими видами правонарушений. «Но если мы ничего не говорим, то это вовсе не значит, что мы ничего не делаем», — указал он.
Швейцария является интегральной частью западного мира, и она привержена западным ценностям. «Если эти ценности подвергаются атакам, то такие атаки должны иметь последствия в рамках уголовного права», — указал федеральный прокурор. «Степень угроз, исходящих для Швейцарии со стороны иностранного шпионажа, особенно российского и китайского, остается очень высокой». Об этом агентству Keystone-SDA заявила представительница Федеральной разведывательной службы (NDB) Швейцарии, подтвердив тем самым соответствующие публикации в газетах холдинга Tamedia.
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Наибольшая угроза шпионажа в настоящее время исходит именно от российских спецслужб. В Швейцарии сосредоточено самое большое в Европе количество сотрудников российских спецслужб, работающих под дипломатическим прикрытием. По мнению NDB одной из причин этого является тот факт, что в Швейцарии расположены представительства и штаб-квартиры многих важных международных организаций.
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