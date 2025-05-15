Швейцария запрещает импорт российского алюминия

С четверга 15 мая 2025 года в Швейцарии вступает в силу запрет на продажу и импорт российского необработанного алюминия. Keystone-SDA

С четверга 15 мая 2025 года в Швейцарии вступает в силу запрет на продажу и импорт российского необработанного алюминия. Под аналогичные ограничения попал и белорусский алюминий, а экспортные санкции были дополнительно ужесточены. Об этом сообщило Федеральное правительство Швейцарии.

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Решение принято в рамках приведения швейцарского санкционного режима в соответствие с шестнадцатым пакетом санкций Европейского союза, введенных в ответ на агрессию России против Украины. ЕС утвердил этот пакет в начале 2024 года, а Швейцария присоединилась к нему поэтапно — первая часть была одобрена Берном в марте.

Как пояснило правительство, цель — «обеспечить унифицированное применение санкций и предотвратить обход ограничений, введённых против России». На фоне введения санкций президент Швейцарской алюминиевой ассоциации (Aluminium-Verband Schweiz) Марсель Мене (Marcel Menet) напомнил, что аналогичные меры обсуждались ещё в начале войны три года назад.

Однако, по его словам, российский алюминий по-прежнему попадает в европейские цепочки поставок — в частности, через такие страны, как Турция, выступающие транзитными узлами. Помимо алюминия, Швейцария ввела и другие точечные санкции, связанные с товарами двойного, военного и гражданского, назначения.

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Так, теперь запрещён экспорт в Россию хромовых руд, которые вполне могут использоваться в оборонной промышленности. Также введён запрет на поставку в эту страну программного обеспечения для сферы геологоразведки применительно к добыче нефти и газа.

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