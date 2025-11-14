Швейцария и США договорились по таможенным тарифам

В Берне поблагодарили президента Дональда Трампа за конструктивное взаимодействие. Keystone-SDA

Правительство Швейцарии сообщило, что Соединённые Штаты Америки согласились снизить пошлины на швейцарский экспорт с 39% до 15%. В Берне поблагодарили президента Дональда Трампа за конструктивное взаимодействие.

В официальном заявлении правительства Швейцарии говорится о том, что «Швейцария и Лихтенштейн подписали с Соединёнными Штатами необязывающий Меморандум о взаимопонимании. На этой основе Соединённые Штаты снизят дополнительный таможенный тариф, установленный для этих стран, до 15%».

В соответствии с этой декларацией Швейцария одновременно с США снизит импортные пошлины на ряд американских товаров. Помимо всех промышленных товаров, рыбы и морепродуктов, речь идёт также о сельскохозяйственной продукции из США, которую Швейцария относит к «некритичным категориям». Как уточнило правительство в Берне, Швейцария предоставит США беспошлинные тарифные квоты на 500 тонн говядины, 1 000 тонн бизоньего мяса и 1 500 тонн мяса птицы [в американской торговой практике такие квоты подразумеваются как годовые, если специально не указани иной период времени, прим. ред. рус.].

External Content Switzerland and the U.S. have successfully found a solution: U.S. tariffs will be reduced to 15%. Thanks to President Trump @POTUSВнешняя ссылка for the constructive engagement. The meeting @USTradeRepВнешняя ссылка with Amb. J. Greer was productive. Further details will be announced at 4pm. 🇨🇭🤝🇺🇸 — Swiss Federal Government (@SwissGov) November 14, 2025 Внешняя ссылка

Кроме того, швейцарские компании планируют осуществить прямые инвестиции в США в объёме 200 миллиардов долларов или 159 миллиардов швейцарских франков) уже к концу 2028 года. Как отметило правительство Швейцарии, эти инвестиции включают и меры, направленные на укрепление в США системы профессионально-технического образования по швейцарскому образцу. Директор Государственного секретариата экономики Швейцарии (Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO) Хелен Будлигер Артьеда (Helene Budliger Artieda) заявила, что значительная часть из указанных 200 миллиардов долларов придётся на фармацевтический сектор.

«Что касается инвестиций, я не могу сейчас говорить о конкретике, но очевидно, что большая часть поступает из фармацевтического сектора, или, я бы сказала, из сферы «наук о жизни», поскольку медтех тоже планирует определённые инвестиции», — указала Будлигер Артьеда журналистам в Берне в пятницу 14 ноября. «Швейцария не сделала никаких уступок, ограничивающих её свободу действий, или её нейтралитет», — заявил член Федерального совета Швейцарии, глава Федерального департамента экономики, образования и научных исследований (Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung, WBF) Ги Пармелен (Guy Parmelin).

Конструктивное взаимодействие, «большое облегчение»

Ранее днём Федеральный совет сообщил на платформе X, что «решение найдено». В этом сообщении швейцарский кабмин поблагодарил президента США Дональда Трампа (Donald Trump) «за конструктивное взаимодействие». Швейцарские власти добавили, что недавняя встреча Ги Пармелена и торгового представителя США Джеймисона Грира (Jamieson Greer) была «продуктивной». В интервью телеканалу CNBC Дж. Грир подтвердил, что США «по сути достигли сделки со Швейцарией».

External Content 🚨 @USTradeRepВнешняя ссылка: "We've essentially reached a [trade] deal with Switzerland, so we'll post details of that today… We're really excited about that deal and what it means for American manufacturing." pic.twitter.com/sxf3LuDOubВнешняя ссылка — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 14, 2025 Внешняя ссылка

Эта сделка приводит уровень американских таможенных тарифов на швейцарские товары в соответствие с тарифами, которые применяются к продукции из стран Европейского союза. Как сообщил Ги Пармелен журналистам в Берне 14 ноября, снижение тарифов «обеспечит облегчение» примерно для 40% всего швейцарского экспорта. Швейцарские промышленные объединения уже приветствовали достигнутую договорённость. «Для промышленного сектора, который с 1 августа находился под действием 39-процентных пошлин, это очень хорошая новость. Впервые у нас на американском рынке такие же условия, как и у наших европейских конкурентов», — указал президент ассоциации Swissmechanic, представляющей малые и средние промышленные и производственные компании, Николя Теттаманти (Nicola Tettamanti).

«Это большое облегчение в тарифном отношении, однако многие экономические риски для Швейцарии остаются», — отметил директор НИИ изучения проблем промышленной конъюнктуры KOF при Швейцарской высшей технической школе Цюриха (ETH Zürich) Ханс Герсбах (Hans Gersbach). По его словам, наибольшее облегчение ощутят ориентированные на экспорт в США отрасли машиностроения, производства точных приборов и инструментов, часовой промышленности и пищевой отрасли.

Комментарий телеканала SRF Для Швейцарии и ее торговой дипломатии всё это стало настоящей школой выживания и обучения по принципу «падения в холодную воду» — с эмоциональными перепадами, каких страна ещё не видывала. В апреле 2025 года последовал первый шок: объявленный американской администрацией «День освобождения», по итогам которого Швейцария внезапно оказалась в верхней части тарифного списка Дональда Трампа. Затем: короткая пауза, угроза введения 31-процентных пошлин была временно снята, открылось окно для переговоров. Позже стала просачиваться информация о первых промежуточных успехах. Президент страны Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) смогла провести первые разговоры с Трампом на высшем уровне, и стало ясно: Швейцария находится в числе фаворитов в плане «заключения сделки». После тревоги началась почти эйфория, многих в Берне охватило чувство гордости, как важный фактор «успеха» отмечалось прекрасное владение английским языком действующим федеральным президентом (переводчицы с языка Шекспира по первой профессии). Но радость оказалась преждевременной. В свой национальный праздник Швейцария получила сомнительный «подарок»: 39-процентный таможенный тариф. Так она стала единственной страной среди западных стран, испытавшей на себе в полной мере всю непредсказуемость Трампа. Для многих было просто непостижимо: как так вышло, что именно «братская республика» Швейцария и стала мишенью непостоянного характера хозяина Белого дома? Однако этот второй шок показал, что работать на этом направлении надо иначе: что Швейцарии нужно проявить больше выдержки, что тут требуется больше тишины и больше тактической изобретательности. Швейцария попыталась действовать на одном уровне с «мастером сделок» Трампом. Президент ФИФА швейцарец Джанни Инфантино внезапно превратился в фигуру, на которую возлагались особые надежды. Глава бренда Rolex Жан-Фредерик Дюфор (Jean-Frédéric Dufour) даже пригласил Трампа в корпоративную VIP-ложу бренда на теннисном турнире US Open. Часов в подарок тогда, насколько можно понять, Трампу ещё не вручали — их очередь настала позже. А пока Берн следовал простому девизу: бороться и искать подходы, найти и не сдаваться на пути к намеченной цели. По собственной инициативе, но, по всей видимости, согласовав этот шаг с официальным Берном, группа швейцарских миллиардеров отправилась в США и посетила Трампа в Овальном кабинете — с пышной фотографией, опубликованной по итогам визита. Трампу вручили золотые слитки с гравировкой и настольные часы Rolex. Традиционные швейцарские «сыры» тут были уже совершенно недостаточны. Президент США разместил затем пост об этом визите в своей сети Truth Social, что сразу возвело участников этой миссии в ранг «спасителей нации». И наконец — почти часовое «конструктивное» обсуждение создавшегося положения министром экономики Швейцарии Ги Пармеленом (Guy Parmelin) и торговым представителем США Джеймисоном Гриером (Jamieson Greer). И снова фотография: в Вашингтон Ги Пармелен помогает государственному секретарю Хелен Будлигер Артьеда (Helene Budliger Artieda, главе SECO) выйти из представительского лимузина, при этом у неё в руках сумка с огромным логотипом Louis Vuitton. Что в ней? Ещё один подарок? Необычное время требует необычных мер, находящихся на грани, а местами и за гранью этики. По словам Ги Пармелена, в последнем разговоре сторонам «удалось прояснить почти все пункты». И почти наверняка, как только текст соглашение окажется на столе в Берне, в Швейцарии начнутся дебаты: не пошла ли страна на излишние уступки, не «продала ли» она свои «ценности», или же именно таких шагов и требовала ситуация? Одно ясно: хлопать самого себя по плечу в конце не сможет никто. Но уроков все получили очень много. По крайней мере — на данный момент. Источник: телеканал SRFВнешняя ссылка

В последние месяцы швейцарская промышленность несла серьёзные потери из-за ужесточения США таможенно-тарифного режима. В пятницу 14 ноября отраслевое объединение Swissmem сообщило, что всего за три месяца снижение объема экспорта в США продукции компаний этой отрасли составило показатель в 14%, а объем экспорта станкостроительных компаний вообще обвалился на 43%.

Материал был актуализирован по итогам правительственной пресс-конференции в Берне, состоявшейся в пятницу 14 ноября в 16:30 по местному времени.

