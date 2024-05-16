Швейцария может смягчить военно-экспортное законодательство

Федеральному совету (правительству Швейцарии) может быть предоставлена большая свобода действий в плане выдачи лицензионных разрешений на заключение военно-экспортных сделок. KEYSTONE/© KEYSTONE / PETER KLAUNZER

Федеральному совету (правительству Швейцарии) может быть предоставлена большая свобода действий в плане выдачи лицензионных разрешений на заключение военно-экспортных сделок. На прошлой неделе в стране началась процедура общественного обсуждения и межведомственного согласования (Vernehmlassung / Procédures de consultation) соответствующих спорных поправок в законодательство.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Об этом сообщает телеканал SRF.Внешняя ссылка Согласно текстам предложенных поправок, Федеральный совет должен иметь возможность отступать от установленных законом критериев лицензирования военно-технического сотрудничества с зарубежными странами «в исключительных обстоятельствах, если это необходимо для защиты интересов внешней политики и политики безопасности Швейцарии». Внести такого рода поправки решил парламент страны, который опасается, что ВПК страны может лишиться зарубежных заказов.

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Одновременно, указали депутаты, Федеральный совет должен будет строго соблюдать действующие законодательные основы нейтралитета и все международные обязательства Швейцарии. Парламент также потребовал от кабинета иметь право сказать свое слово по каждой «исключительной» военно-экспортной сделке. Федеральный совет с этим согласен и указывает, что Парламент должен иметь возможность в полной мере выполнять свою надзорную роль по отношению к исполнительной власти.

Кроме того, лицензии на «исключительные поставки», выдаваемые Федеральным советом, должны иметь ограниченный срок действия. Причиной таких поправок стала ситуация, когда Германия захотела передать Украине танки, которые она первоначально приобрела в Швейцарии. Нейтральный статус Швейцарии до сих пор исключал такого рода реэкспорт. Обсуждаемые поправки дали бы правительству полномочия делать в такой ситуации исключения.

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Противники попрвок обвинили парламент в политически нечестных играх. Они напомнили, что депутаты в свое время исключили такого рода полномочия из текста контрпредложения Федерального совета к народной законодательной инициативе «Против экспорта оружия в страны, охваченные гражданской войной» (Gegen Waffenexporte in Bürgerkriegsländer), в результате чего данная инициатива была отозвана. Консультации и обсуждения поправок продлятся до 4 сентября 2024 года.

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