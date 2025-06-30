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Внешняя политика

Швейцария обеспокоена российскими спутниковыми помехами

Швейцария выражает обеспокоенность из-за преднамеренных помех, создаваемых Россией в области спутниковой связи и навигационных сетей.
Швейцария выражает обеспокоенность из-за преднамеренных помех, создаваемых Россией в области спутниковой связи и навигационных сетей. Keystone-SDA

Швейцария и 29 европейских государств выражают серьёзную обеспокоенность из-за преднамеренных помех, создаваемых Россией создаваемых Россией в области спутниковой связи и навигационных сетей.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
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На прошлой неделе в четверг 26 июня 2025 года в Женеве они осудили эти действия как серьёзное нарушение международного права. В рамках Международного союза электросвязи (МСЭ, ITU) Швейцария поддержала совместную декларацию с призывом к МСЭ принять соответствующие меры.

Как заявили указанные страны, «систематические и целенаправленные помехи» со стороны России имеют место начиная с 2023 года, постановка таких помех идет с нарастающей интенсивностью, особенно в последний год. Это вмешательство затрагивают прежде всего гражданские европейские спутниковые сети.

Эти «вредоносные» действия были зафиксированы с территории нескольких российских городов, а также из Крыма — региона, аннексированного Москвой у Киева. По данным указанных государств, подобные помехи ставят под угрозу безопасность гражданских лиц, а также безопасность воздушного и морского сообщения. В заявлении говорится, что в июне ситуация значительно ухудшилась: помехами оказалась затронута почти вся территория Польши и Литвы. Также пострадали и другие страны.

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В итоговом документе подчёркивается, что эти помехи нарушают правила МСЭ и подрывают доверие между государствами-членами этой организации. Кроме того, выражается сожаление по поводу того, что усилия ряда международных организаций, включая сам МСЭ, а также отдельных стран по установлению диалога с Россией «были Москвой проигнорированы или не привели к каким-либо позитивным изменениям».

Сообщается, что соответствующие жалобы направлены в комитет МСЭ. Страны, присоединившиеся к декларации, также осудили тот факт, что Россия не предоставила никакого достоверного ответа на их озабоченность. Они призвали Совет МСЭ «признать серьёзность происходящего» и принять меры для сохранения надёжности и безопасности глобальных телекоммуникаций.

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