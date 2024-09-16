Швейцария обеспокоена: страны Евросоюза не покупают ее вооружений

Швейцария — это не только часы с кукушкой и шоколадки, это еще и мощный ВПК. Но вот теперь страны Европы избегают его продукции. Почему? sda-ats

Швейцария — это не только часы с кукушкой и шоколадки, это еще и мощный ВПК. И вот теперь страны Европы избегают его продукции. Причиной тому являются ограничения, обусловленные швейцарским нейтралитетом. Но случай, имевший место недавно в Германии, вызвал в Швейцарии едва ли не панику.

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Германия и Швейцария поддерживают тесные политические и экономические связи и во многом разделяют одни и те же социокультурные и политические ценности. Кроме того, Берлин является крупнейшим покупателем швейцарских вооружений, боеприпасов и другой продукции военного назначения. Однако на прошлой неделе Германия решила официально исключить швейцарские компании сферы ВПК из программы закупок с целью военно-технического и материального снабжения Бундесвера.

Как впервые сообщила швейцарская газета Le TempsВнешняя ссылка, Федеральное ведомство по вопросам материально-технического обеспечения Вооруженных сил Armasuisse получило недавно соответствующее официальное уведомление. В среде оборонной промышленности Швейцарии началась почти что паника, швейцарские политики всех мастей возмущены этим решением Германии, которая-де «не уважает швейцарские демократические процессы и нейтралитет страны». Однако мотивы, на основе которых действует Германия, вполне ясны: Швейцария уже не рассматривается «большим кантоном» в качестве надёжного партнера, причем последний гвоздь в эту дверь забил запрет официального Берна в адрес Германии передавать Украине вооружения швейцарского производства.

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О чем идет речь?

Речь идет о дронах, или БПЛА, в том числе о так называемых fpv-беспилотниках. В настоящее время они являются самой перспективной и быстроразвивающейся технологией, ими пользуются и украинцы, и россияне, и в значительной степени именно они качественно изменили сам характер ведения боевых действий. Беспилотники, в частности, заново изобрели воздушную разведку, а потому, соответственно, значительные средства вкладываются сейчас в новые технологии маскировки, например в системы и устройства, которые препятствуют не только визуальной разведке, но и разведке, производимой с помощью радаров или тепловизоров.

Так называемые мультиспектральные камуфляжные сетиВнешняя ссылка являются на данный момент самым эффективным ответом на этот новый вызов. Немецкие Вооруженные силы хотели бы приобрести 100 000 таких сетей — это очень крупный заказ, в котором была заинтересована и одна швейцарская компания. Однако в ответ на свою заявку она получила в ответ уведомление, в котором говорилось, что ни одна компания из зоны ЕАСТ (в Европейскую ассоциацию свободной торговли входят Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн) такого заказа изначально не получит.

Федеральное ведомство Armasuisse уже получило соответствующее подтверждающее письмо, о чем успела даже сообщить пресса в лице газеты Le Temps. С точки зрения руководства Armasuisse, такой отказ стал явным признаком того, что Швейцария в глазах Германии утратила репутацию «надежного партнера». По информации NZZ, в немецком парламенте в качестве меры по минимизации рисков в области безопасности теперь предлагается избавляться не только от китайских, но и от швейцарских комплектующихВнешняя ссылка.

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Каковы же причины?

В указанном письме из Германии такое решение немецкой стороны обосновывалось фактом запрета Берном Берлину передать Украине 12 400 патронов для зенитных танков Gepard, как раз очень эффективных в противодействии дронам. Германия закупила эти боеприпасы в Швейцарии аж три десятилетия назад, но при этом Швейцария, отказав в праве реэкспортировать их Киеву, сослалась на свое собственное законодательство, регулирующее военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами, прямо запрещающее реэкспорт военных материалов швейцарского производства в воюющие страны.

Заявив о своем четком осуждении агрессии России против Украины, Берн указалВнешняя ссылка, что такого рода нормы, предусмотренные соответствующим федеральным законом, являются для швейцарской сферы ВПК обязательными для исполнения. Данное решение стало причиной резкого недовольства Берлина, который со своей стороны напомнил, что, будучи членом оборонного блока НАТО, Германия должна иметь возможность поддерживать своих партнеров по альянсу, в том числе в сфере военной помощи. И если Швейцария будет препятствовать этому, то Берлину «придется искать другие решения», о чем, по данным газеты NZZ, Германия уже официально уведомила все швейцарские предприятия оборонной сферы.

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А что насчет других стран?

Нидерланды уже пошли именно таким путем. В прошлом году парламент в Гааге принял решение полностью прекратить закупки оборонного оборудования в Швейцарии. Это решение было принято после того, как Швейцария заблокировала реэкспорт 96 танков типа Leopard 1, хранившихся в Италии. Нидерланды были готовы оплатить их ремонт и модернизацию в Германии перед отправкой в Украину. Эти машины могли быть использованы исключительно для восполнения танкового парка Германии и других её партнеров по НАТО или ЕС с целью закрытия лакун, возникших в результате переброски соответствующей немецкой или иной бронетехники в Украину.

По сообщениям СМИ, Испания и Дания также рассматривают возможность в будущем обходиться без продукции швейцарского ВПК: Дания отнюдь не забыла, как два года назад Швейцария запретила Копенгагену передачу Украине колесных бронетранспортеров Piranha III, также ссылаясь на своё законодательство, регулирующее военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами. ИспанияВнешняя ссылка хотела бы передать Киеву импортированные из Швейцарии 35-миллиметровые зенитные ракеты, в чем ей Берном также было отказано.

Что всё это может означать для швейцарской оборонной промышленности?

С политической точки зрения Германия — самый важный союзник Швейцарии в ЕС. Её сосед на севере является ещё и самым важным экономическим партнером Конфедерации — объём торговли Швейцарии только с двумя южными немецкими федеральными землями (субъектами федерации) Баден-Вюртемберг и Бавария превышает весь объем торговли Швейцарии с Китаем. Все то, что происходит сейчас, в целом не имеет для швейцарской оборонной промышленности критического значения, но это был явный «тревожный звоночек».

В Швейцарии многие отмечают, что швейцарские компании сферы ВПК должны быть в состоянии экспортировать свою продукцию — причем даже не столько по финансово-экономическим причинам, сколько для того, чтобы оставаться частью международных производственных и логистических цепочек. В противном случае Швейцария будет «обороноспособна только частично», а это значит, что в перспективе страна утратит свою оборонную автономию. Есть тут и другое мнение: многие указывают на то, что оборонный суверенитет Швейцарии в любом случае давно является иллюзией. При этом, будучи окруженной странами ЕС и НАТО, она и так находится в безопасности. Ничего особенного и дополнительного ей предпринимать в этом смысле не надо.

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Что дальше?

Законодательные основы швейцарского нейтралитетаВнешняя ссылка запрещают Швейцарии поставлять вооружения воюющим странам. И это всем понятно. Непонятно за рубежами Конфедерации иное: почему вооружения швейцарского производства, проданные за рубеж порой десятилетия назад, не могут быть конечными покупателями переданы Украине, осуществляющей свое право на самооборону в соответствии с международным правом и нормами ООН? Это как если бы вы купили в автосалоне машину, но подарить её вы никому не имеете права, так как автосалон запретил вам акт дарения, ссылаясь на свой «нейтралитет». Не понимают этого многие и в самой Швейцарии. Поэтому парламент уже согласился с тем, что в соответствующие законодательные документы следует внести некоторые поправки.Внешняя ссылка

Например, в соответствии с ними правительство (Федеральный совет) должно иметь большую свободу действий при выдаче разрешений на совершение оружейных сделок, точнее, кабмин должен иметь право учитывать «исключительные обстоятельства». Кроме того, предлагается снять запрет на реэкспорт вооружений применительно к странам, приверженным схожим со швейцарскими демократическим ценностям и имеющим аналогичный режим экспортного контроля. Таким странам должно быть разрешено передавать приобретённые в Швейцарии военные материалы любым странам по истечении пяти лет с момента подписания договора купли-продажи.

Эта норма касалась бы и случаев, когда страна-покупатель в соответствии с международным правом использует свое законное и подтвержденное соответствующим заявлением ГА ООН право на самооборону. Насколько эти изменения пойдут на пользу Украине? Пока неизвестно. Ожидается, что эти поправки придется выносить на референдум, который может состояться не раньше конца 2025 года. А это означает, что самое раннее швейцарские военные материалы смогут попасть на Украину только в 2026 году.

Немецкоязычная оригинальная версия материала вышла под редакцией Бальца Ригендингера, русскоязычная адаптированная оригинальная версия отредактирована и адаптирована русскоязычной редакцией SWI / ап.

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