Швейцария оптимизирует Соглашение о свободной торговле с Китаем

Министр экономики Швейцарии начал на прошлой неделе консультации с китайской стороной по вопросу оптимизации Соглашения о свободной торговле. Keystone-SDA

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен начал консультации с китайской стороной по вопросу оптимизации двустороннего Соглашения о свободной торговле.

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Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен начал на прошлой неделе консультации с китайской стороной по вопросу оптимизации действующего между двумя странами Соглашения о свободной торговле. Ги Пармелен провел виртуальную встречу с министром коммерции Китая Ваном Вэньтао, о чем было сообщено на платформе X.

По словам Ги Пармелена приоритетная цель Швейцарии — улучшить рамочные условия хозяйствования швейцарских компаний на китайском рынке. В частности, речь идет о расширении списка таможенных льгот для швейцарских товаров.

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Федеральный департамент / министерство экономики, образования и фундаментальных исследований Швейцарии (Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF) заявил также в ответ на запросы СМИ, что в целом Соглашение предусматривает отмену таможенных пошлин в отношении швейцарских товаров на рынке Китая.

Однако этот режим все еще действует применительно к ряду видов промышленных товаров, среди которых фармацевтическая продукция, пластмассы, оптические приборы, машины, часы и химикаты. Также необходимо улучшить условия взаимного инвестиционного доступа на рынки обеих стран и актуализировать положения Соглашения о свободной торговле в области охраны окружающей среды и трудовых стандартов.

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