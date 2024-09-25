Швейцария оптимизирует Соглашение о свободной торговле с Китаем

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен начал на прошлой неделе консультации с китайской стороной по вопросу оптимизации действующего между двумя странами Соглашения о свободной торговле. Ги Пармелен провел виртуальную встречу с министром коммерции Китая Ваном Вэньтао, о чем было сообщено на платформе X.
По словам Ги Пармелена приоритетная цель Швейцарии — улучшить рамочные условия хозяйствования швейцарских компаний на китайском рынке. В частности, речь идет о расширении списка таможенных льгот для швейцарских товаров.
Показать больше
Показать больше
Почему Швейцария не вводит санкции в отношении Китая
Этот контент был опубликован на
О решении не присоединяться к санкциям ЕС в отношении Пекина Швейцария постаралась никому особо не сообщать — типичная позиция.
Федеральный департамент / министерство экономики, образования и фундаментальных исследований Швейцарии (Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF) заявил также в ответ на запросы СМИ, что в целом Соглашение предусматривает отмену таможенных пошлин в отношении швейцарских товаров на рынке Китая.
Однако этот режим все еще действует применительно к ряду видов промышленных товаров, среди которых фармацевтическая продукция, пластмассы, оптические приборы, машины, часы и химикаты. Также необходимо улучшить условия взаимного инвестиционного доступа на рынки обеих стран и актуализировать положения Соглашения о свободной торговле в области охраны окружающей среды и трудовых стандартов.
Показать больше
Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch
Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.