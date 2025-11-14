Швейцария ремонтирует в Украине технику для разминирования
Швейцарский фонд, занимающийся разминированием (FSD), объявил о запуске проекта в поддержку Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (укр. Державна служба України з надзвичайних ситуацій, ДСНС). Речь идет о ремонте и модернизации техники разминирования.
Инициатива финансируется Государственным секретариатом экономики Швейцарии (Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, подразделение Минэкономики) и предусматривает общий бюджет в 7,1 миллиона швейцарских франков. Основная цель проекта — создать в Украине устойчивую национальную инфраструктуру обслуживания техники для разминирования.
Как сообщили в женевском офисе FSD, ремонт будет осуществляться на специализированной базе в Полтаве. После восстановления техника будет возвращаться на передовые участки. В распоряжении ДСНС находится около сотни машин механического разминирования. Начиная с 2023 года специалисты FSD обучают украинских инженеров и техников на месте, что позволяет снижать расходы и уменьшать зависимость от международных цепочек поставок.
«Швейцария помогает Украине расширять её возможности в сфере разминирования», — заявил директор FSD Хансйорг Эберле (Hansjörg Eberle). В рамках проекта планируется также тестирование новых технологий, повышающих точность и безопасность механического разминирования, включая использование дронов. Параллельно фонд продолжает собственные работы: 580 сотрудников FSD задействованы в Черниговской, Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.
Читайте также:
Показать больше
Разминирование в Украине: есть позитивные итоги
За последние три года FSD очистил от мин более 3,5 миллиона квадратных метров (350 гектаров) территории, проанализировал свыше 127 миллионов м² (12 700 гектаров), а также проинформировал о минной опасности более 450 000 человек. По данным швейцарского фонда, украинские машины для механического разминирования, находящиеся в распоряжении ДСНС, уже очистили более 2 700 гектаров. Высокая интенсивность эксплуатации техники и нехватка современного оборудования остаются, как указывают в FSD, самыми серьёзными вызовами для украинской системы гуманитарного разминирования.
Показать больше
Наша рассылка по теме Внешняя политика
Показать больше
Швейцарию критикуют за «связанную помощь» Украине
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.