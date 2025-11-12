Швейцария сможет поставлять оружие воюющим странам?

Профильный Комитет парламента Швейцарии предлагает допустить экспорт вооружений даже в страны, где идут вооружённые конфликты. Keystone-SDA

Швейцарские предприятия оборонной промышленности в будущем смогут поставлять военную продукцию даже в страны, находящиеся в состоянии вооружённого конфликта.

Такое предложение выдвинул Комитет по вопросам безопасности Национального совета (Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats, SIK-N), большой палаты парламента. Как сообщила пресс-служба парламента Комитет 16 голосами против 9 одобрил соотвествующие поправки к Федеральному Закону «О военных материалах» (Kriegsmaterialgesetz).

Это предложение идёт даже значительно дальше инициативы Федерального совета (правительства, Bundesrat), который предлагал лишь разрешать экспорт вооружений в такие страны в исключительных случаях, если того «требуют национальные интересы». В настоящий момент швейцарское законодательство запрещает поставки вооружений в страны, вовлечённые во внутренние или в международные военные конфликты.

Однако, согласно предложению SIK-N, экспорт продукции ВПК станет возможным, но только в государства, применяющие аналогичные экспортные режимы и стандарты, при условии, что внешнеполитические и оборонные интересы Швейцарии, включая критерии нейтралитета, этому не противоречат, и если «отсутствуют чрезвычайные обстоятельства». Кроме того, Комитет предлагает не требовать больше от покупателей швейцарской военной продукции подписывать обязательные «Декларации о нераспространении».

При этом Федеральный совет, по мнению депутатов, должен сохранить за собой право заставлять давать такие гарантии, если того требуют интересы внешней политики, нейтралитета или национальной безопасности. Большинство членов Комитета считают, что в условиях ухудшающейся геополитической обстановки необходимо укреплять обороноспособность Швейцарии. А для этого, как подчёркивается в заявлении SIK-N, стране нужна сильная и конкурентоспособная оборонная промышленность.

Меньшинство депутатов, представленных в этом комитете и выступающих против данной инициативы, считают, что либерализация военно-экспортного режима противоречит принципам швейцарского нейтралитета. По их мнению, страна должна оставаться «на стороне мира и защиты прав человека». Кроме того, отмечают критики, Украина от этих изменений все равно не выиграет, даже с учётом её законного права на самооборону, закреплённого в Уставе ООН. Окончательное решение должен принять Национальный совет (Nationalrat), предположительно в ходе зимней парламентской сессии в декабре 2025 года.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

