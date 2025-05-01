Швейцарская армия не может обеспечить надёжную оборону

По оценке военной разведки (MND), ситуация с безопасностью Швейцарии за последние годы заметно ухудшилась. Keystone / Peter Klaunzer

Военная разведка Швейцарии разработала конкретные сценарии угроз. В случае воздушной атаки с дальности до 2 000 километров Швейцария в настоящее время практически беззащитна. Как заявляют высокопоставленные военные, «наше воздушное пространство похоже на швейцарский сыр».​

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Карин Бауэр (Karin Bauer) и Симон Кристен (Simon Christen), телеканал SRF / портал SWI

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По оценке военной разведки (MND), ситуация с безопасностью Швейцарии за последние годы заметно ухудшилась. По причине выгодного географического положения наземное нападение на Швейцарию в последние годы считалось маловероятным. Однако войны ведутся сегодня и в удалённом формате. Привилегированное расположение Швейцарии в центре Европы и значительные расстояния до текущих и возможных будущих зон конфликтов больше не обеспечивают стране надлежащую защиту.​

Штефан Холленштайн (Stefan Holenstein), полковник Генерального штаба и президент Ассоциации военных Обществ Швейцарии (Präsident Verband militärischer Gesellschaften Schweiz), поясняет: «Баллистическая ракета, например, может быть запущена из российского анклава Калининград. За ней могут последовать крылатые ракеты и боевые дроны. Их основная цель — критическая инфраструктура, такая как аэропорт Цюриха, электростанции, дата-центры или федеральный парламент. Речь идет о стратегических целях.

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Конечно, Путин не попытается реализовать свои имперские амбиции, присоединив Швейцарию путем наземной операции. Но с войной в Украине в мир вернулась политика силы. И необходимо рассматривать даже немыслимые сценарии».​

Возможность российского нападения на Европу после 2027 года

То, что звучит как монолог из плохого военного фильма, соответствует сценарию, который рассматривает и MND. Телеканал SRF располагает презентацией,Внешняя ссылка в которой сказано, в частности: «Военная разведка отмечает, что потенциал для дистанционных атак теперь существует по всему миру.​ Сейчас никто не планирует использовать этот потенциал против Швейцарии. Но намерения могут измениться быстрее, чем армия успеет подготовить необходимые для обороны системы вооружений. Согласно данным иностранных разведок, начиная с 2027 года возможно российское нападение на Европу, например, на страну-члена НАТО Эстонию».​

Танк типа Леопард-2 на полигоне под городом Тун, Швейцария, октябрь 2019 года. © Keystone / Peter Klaunzer

Эти оценки резко контрастируют с актуальным состоянием швейцарской армии, которую граждане в основном видели пока только во время пандемии COVID-19 или в рамках миротворческих миссий за рубежом.​ «Швейцарская армия в своем нынешнем состоянии малоспособна к обороне», — утверждает дивизионный генерал Рольф Андре Зигенталер (Divisionär Rolf André Siegenthaler), начальник всей швейцарской военной логистики (Chef Logistikbasis der Armee). «Нам необходимо восстановить нашу обороноспособность, — вторит ему Томас Зюссли, глава Вооруженных сил страны. — Для этого потребуется 50 миллиардов. Население должно понять: тот самый переломный момент, о котором мы так долго предупреждали, уже наступил».​

Томас Зюссли подчеркивает: «Швейцарская армия всё ещё обладает определёнными возможностями, но для надёжной обороны их недостаточно. Сейчас перед ней стоят две задачи: защищать и помогать. Эта стратегия была в 2003 году одобрена народом в свете тогдашней мировой политической ситуации. В рамках так называемой программы «Армия XXI» акцент с обороноспособности был смещен в сторону оказания помощи гражданскому обществу во время катастроф. Армия обязана была лишь поддерживать оборонное ноу-хау — преимущественно на теоретическом уровне. И до сих пор Федеральный совет (правительство) новой армейской стратегии не определил». ​

Массовое разоружение

В результате армия практически не способна отразить угрозу в рамках самого вероятного сценария («дистанционный воздушный удар»). Штефан Холленштайн: «Воздушное пространство Швейцарии похоже на швейцарский сыр. В настоящее время мы способны прикрыть от воздушных атак максимум 20% территории.​ Хотя система ПВО сейчас и обновляется, но заказанные истребители F-35 и новые системы противовоздушной обороны Patriot будут поставлены только после 2027 года. А как обстоят дела с наземной обороной? Сухопутные войска были по сути разоружены».​

Население должно понять: тот самый переломный момент, о котором мы так долго предупреждали, уже наступил

Например, самоходные артиллерийские установки M109. Они находятся на вооружении швейцарской армии с 1968 года. До падения Берлинской стены армия имела 564 таких орудия, сегодня на бумаге числятся 133 установки, но реально в боеспособном состоянии находится лишь одна батарея. Официально на сайте VBS указано, что в случае войны Швейцарии потребуется четыре артиллерийских дивизиона по 24 установки, всего 96 орудий. Но как показывает журналистское расследование телеканала SRF, официальные данные об оснащённости швейцарской армии есть водящая в заблуждение витрина. Глава армии Томас Зюссли (Thomas Süssli) признаёт: из четырёх артиллерийских подразделений (дивизионов) сейчас может быть полностью укомплектовано только одно. На вооружении формально числятся 133 самоходные артиллерийские установки M109, но их хватает лишь на один двизион из четырёх, при норме — 24 единицы на каждый.

Радар американской системы ПВО «Патриот» в городе Менцинген, кантон Цуг. Keystone / Alexandra Wey

«Эти гаубицы либо уже не передвигаются, либо буквально разваливаются во время использования», — говорит Штефан Холленштайн (Stefan Holenstein). Томас Зюссли уточняет: «Если на учения у нас выходит десять гаубиц, то в боеспособном состоянии возвращаются, как правило, только три из них». Ситуация осложняется не только техническим износом, но и недостатком всего необходимого для эксплуатации артиллерийских систем. «Чтобы применять артиллерию, нужны не только пушки», — подчёркивает Томас Зюссли. Швейцарии не хватает транспортных машин для боеприпасов, «сенсоров» (электронных устройств обнаружения, наведения, целеуказания и оценки обстановки на поле боя) и других средств обеспечения.

Для обычного гражданского лица все это может показаться лишними техническими деталями. Однако сам шеф армии признаёт, что информация на официальном сайте Федерального ведомства обороны (VBS) «могла бы быть уточнена»: «Вместе с цифрой 133 гаубицы мы могли бы добавить, что в полной боевой готовности находится только одно подразделение». Но даже такое уточнение не даёт полной картины. В реальности только 18 процентов этих орудий пригодны к применению в условиях войны. Однако Томас Зюссли отказывается прямо указать, что речь идёт всего о 24 реально боеготовых артиллерийских установках.

Танковые войска — дефицит по всем фронтам

С танками — та же проблема. Чтобы обеспечить оборону, Швейцарии потребуется шесть полноценных танковых батальонов, но в готовности сейчас только два. Для обеспечения всех шести батальонов армия нуждается в 168 боевых танках. На сайте VBS упомянуто наличие 134 танков Leopard 2 (модификация 87 Leo WE), формально отнесённых к числу werterhalten, то есть машин, сохранивших боевую ценность.

Но и здесь Министерство обороны признаёт: лишь 40 процентов из них смогут выдержать боевую нагрузку в условиях реального конфликта. Это означает, что в распоряжении армии будет не более 56 реально боеготовых танков. Тем не менее, Томас Зюссли не видит в этом вводящей в заблуждение информации: «Леопарды» у нас есть. Нам не хватает только средств управления».

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