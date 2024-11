Швейцарские беспилотники и дилемма нейтралитета

Украинский военнослужащий запускает беспилотник разведывательного типа, произведенный немецкой компанией Quantum Systems. В беспилотнике с фиксированным крылом используются важные компоненты и технологии, разработанные швейцарской компанией Auterio. Харьковская область, Украина, 19 июня 2024 года. Reuters

Швейцария по праву гордится своими инновациями, в Европе она позиционирует себя в качестве «европейской кремниевой долины», государство активно инвестирует в передовые исследования и стартапы, занимающиеся в том числе и беспилотниками. Современные войны немыслимы без дронов, для швейцарского ВПК этот рынок очень выгоден, но насколько такой бизнес совместим с политикой нейтралитета?

Компания Auterion была основана в 2017 году Лоренцем Майером (Lorenz MeierВнешняя ссылка). Её основным продуктом тогда был автопилот с открытым программным кодом, применимый в том числе и в области технологий для БПЛА. Этот «гаджет» Майер разработал, ещё будучи студентом Высшей технической школы Цюриха ETHZ / ВТШ.

В июне 2024 года компания объявилаВнешняя ссылка, что с целью поддерживать демократические страны, желающие обеспечить себе возможность защищаться от агрессоров, она разработала «революционную технологию, применимую в области беспилотных летательных аппаратов военного назначения». Тем самым украинская армия вполне может теперь в теории рассчитывать на разработки одного из ведущих технических вузов Швейцарии.

Компания Auterion утверждает, что ее инновационные разработки в области автономных вычислений позволяют беспилотным роботизированным системам выполнять как нестандартные, так и рутинные операции (доставлять заказанные товары), а также оказывать помощь в рамках проведения спасательных операций. droneindustry.ch

Незадолго до этой декларации компания перенесла свою штаб-квартиру из Цюриха в город Арлингтон, штат Виргиния, пригород столицы США Вашингтона, находящийся на правом берегу реки Потомак. Этот регион знаменит своей плотной концентрацией структур, связанных с американским военно-промышленным комплексом. Как говорит Лоренц Майер, который сейчас является генеральным директором фирмы Auterion, его компания в последние годы «тихо создавала» новый компьютер на основе систем искусственного интеллекта и полетный контроллер* Skynode SВнешняя ссылка для дронов-камикадзе, «уже проверенный в бою». Ключевое новшество системы Skynode S заключается в том, что она позволяет дронам летать и поражать цели даже в условиях противодействия вражеских систем РЭБ, осуществляющих глушение сигнала со спутников GPS.

Проверенный в бою? Но как это сочетается с курсом Швейцарии на нейтралитет?

В Швейцарии нет закона о нейтралитете, не закреплен этот принцип и в её Конституции. Единственным четко сформулированным и применимым к её нейтралитету законодательным актом является Гаагская КонвенцияВнешняя ссылка о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны от 18 октября 1907 года. Этот документ обязывает нейтральные страны относиться ко всем сторонам вооруженного конфликта одинаково. В начале 20 века это означало для Швейцарии, что она имеет право поставлять свои вооружения всем сторонам войны в равной степени.

Сегодня Берн трактуетВнешняя ссылка эту норму в прямо противоположном ключе: страна не должна поставлять вооружения и военные материалы никому из тех, кто ведет войну. И это, собственно, единственная эволюция законодательства, регулирующего швейцарский нейтралитет на базовом уровне. Читайте ниже, каким образом этот запрет отражается на современном швейцарском ВПК. Фирма Auterion — не единственная компания из экосистемы швейцарских фирм, создающих современные дроны, чья продукция, намеренно или нет, попала на поле боя.

Компания SenseFly,Внешняя ссылка созданнаяВнешняя ссылка под эгидой лозаннского Политеха (EPFL) и начинавшая свою деятельность с технологий для нужд сельскохозяйственного сектора, недавно была приобретена американской фирмой AgEagleВнешняя ссылка, которая теперь на базе швейцарских разработок производит уже прошедший обкатку в Афганистане тактический картографический дрон eBeeВнешняя ссылка, оснащенный камуфляжной стелс-оболочкой.

Но это ещё не всё. Компьютерные чипы, разработанные компанией U-BloxВнешняя ссылка, близкой к Цюрихской ВТШ (ETHZ), были обнаружены в российских беспилотникахВнешняя ссылка «Орлан-10», применяемых в ходе агрессии против Украины. Компьютерный алгоритм, разработанный в Университете Цюриха (UZH) для управления беспилотниками в условиях отсутствия связи со спутниками GPS, уж очень напоминает программное приложение, продвигаемое на рынке израильским оборонным подрядчиком компанией Elbit.

Частно-государственное партнёрство

Возникновение в Швейцарии более сотни лабораторий и стартапов, занимающихся разработкой похожих технологий, не было бы возможным без активного участия Внешняя ссылкатаких вузов, как ETHZ, и швейцарского государственного Инновационного агентства InnosuisseВнешняя ссылка. Все они постоянно подчеркивают, что эти и иные проекты и исследования направлены исключительно на невоенное использование, например на проведение с помощи дронов технических осмотров внешних корпусов АЭС, организацию грузоперевозок или на участие в рамках спасательных операций.

Швейцарский Национальный центр компетенций в области исследований робототехники (National Centre of Competence in Research (NCCR) RoboticsВнешняя ссылка) создан в качестве стратегической инициативы Швейцарского национального научного венчурного фонда (SNFВнешняя ссылка). Бюджет Центра составляет 85 млнВнешняя ссылка швейцарских франков на 12 лет.

Центр подчеркивает, что все его исследования сосредоточены исключительно на роботах, призванных «улучшать качество жизни людей». Программа Innovation Booster RoboticsВнешняя ссылка, финансируемая агентством Innosuisse, направлена, по словам ее руководительницы, профессора Од Биллар (Aude Billard), на организацию трансфера знаний по всей цепочке создания элементной базы для нужд робототехники, но военное применение этих технологий программа не поддерживает.

Отвечая на вопрос портала SWI swissinfo о том, как Auterion стал фирмой, поставляющей технологии военного назначения, вице-президент ETHZ по вопросам трансфера знаний, обмена технологическими решениями и популяризации науки Ванесса Вуд (Vanessa Wood) заявила, что цюрихский Политех ETHZ проводит исследования только для гражданского сектора.

Двойное назначение

«Мы заранее и тщательно изучаем вопрос о том, может ли данный проект и полученные в его результате инженерные решения и идеи быть использованы в военных целях и, следовательно, подпадать под режим экспортного контроля». Авторы этой статьи считают, что беспилотники сейчас используются в войнах как относительно дешевое и эффективное оружие, и на этом фон подобные заявления звучат неубедительно.

Швейцария усилиями государства и частного бизнеса создала передовую исследовательскую экосреду, потенциал которой особенно ярко виден на примере индустрии БПЛА. droneindustry.ch

Однако по словам Эндрю В. Редди (Andrew W. Reddie), руководителя Лаборатории рисков и безопасности при Калифорнийском университете (Berkeley Risk and Security Lab at the University of CaliforniaВнешняя ссылка), технологии, применяемые в беспилотниках, нельзя однозначно отнести к гражданским или военным видам продукции. «Эти технологии по определению имеют двойное назначение, и, конечно, существует опасность, что правительства будут поддерживать развитие основной технологии гражданского назначения, которая потом будет легко перетекать в военную сферу», — указал он в интервью SWI swissinfo.ch.

По его словам, осуществлять экспортный контроль в отношении программного обеспечения (ПО) особенно трудно. «Стоит этой технологии возникнуть, как она вполне может оказаться потом и в военной сфере. Мы видим множество примеров, когда компании доходят буквально до границы, за которой уже начинаются меры по экспортному контролю за товарами двойного назначения, и именно такие виды продукции они и продают потом на внешнем рынке. Любое программное обеспечение, квалифицируемое в качестве гражданской продукции или продукции двойного назначения, легко может быть доработано за пределами Швейцарии и потом использовано с военными целями. Экспорт явных военных материалов контролировать куда проще».

Новая гонка вооружений

За период после начала полномасштабной агрессии России против Украины в феврале 2022 году общемировые военные расходы начали увеличиватьсяВнешняя ссылка самыми быстрыми темпами начиная с 2009 года. В 2023 году они увеличились на 6,8% по сравнению с предыдущим 2022 годом, достигнув совокупного показателя в 2443 млрд долларов. Таковы, по крайней мере, данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира. На развитие БПЛАВнешняя ссылка Министерство обороны СШАВнешняя ссылка в 2025 году выделит 2,4 млрд долларов. Основная цель — создать западный противовес китайскому поставщику БПЛА, компании DJI, которая сейчас контролирует более 70% мирового рынкаВнешняя ссылка дронов.

В Институте динамических систем и управления (Institute for Dynamic Systems and Control) при ВТШ / ETH Цюриха, Швейцария, 23 марта 2016 года. Keystone / Gaetan Bally

Как говорит Эндрю В. Редди, применительно к украинскому контекстуВнешняя ссылка существует чрезмерная зависимость от только одной китайской компании, поэтому на Западе было принято решение сделать всё, чтобы вытеснить с рынка дроны от компании DJI. Как сообщает агентство Bloomberg, европейские венчурные фонды активно инвестируют в настоящее время в соответствующие технологии двойного назначенияВнешняя ссылка. По прогнозам маркетингового центра Fortune Business InsightsВнешняя ссылка, мировой рынок военных и гражданских дронов в ближайшее десятилетие вырастет на 14 и 18% соответственно, причем гражданские дроны все чаще переделываются для использования на поле боя.

«Мы считаем своим моральным долгом поставлять нашу продукцию либеральным демократическим странам, чтобы те имели возможность защищать себя»

Как говорится в отчете Ассоциации индустрии беспилотных летательных аппаратов DIAS за 2024 годВнешняя ссылка, в Швейцарии компании, занимающиеся разработкой беспилотных летательных аппаратов, если и испытывают нехватку финансирования, то только уже на поздних этапах. Как указал член правления DIAS Натанаэль Аптер (Nathanael Apter) в интервью газете NZZВнешняя ссылка в июле 2024 года, европейские производители получают от военных заказов из Украины огромную выгоду. «Молодые компании, такие как Quantum-Systems из Германии или Delair во Франции, неожиданно получают дополнительные ресурсы и шансы, которых нет у швейцарских производителей, а все из-за швейцарского нейтралитета».

По словам Ромео Дуршера (Romeo Durscher), входившего в период с 2021 по 2023 год в состав американской команды менеджеров компании Auterion, превращению этой компании в поставщика военной продукции способствовала чисто рыночная логика. «Поначалу ей было довольно трудно завоевать прочные позиции и в военной области, и в области гражданской обороны. Чтобы привлечь инвесторов, компании нужны были возможности, выходящие за рамки чисто мирных систем и решений, таких как технологии борьбы с лесными пожарами. Ведь, чтобы получить реальное финансирование, вам надо ведь проникнуть на рынок, где крутятся миллионы и миллионы долларов».

Чтобы адекватно отразить свою новую роль поставщика военных материалов, компания Auterion изменила свой «этический кодекс», заявив, что она работает только с правительствами, которые избраны демократическим путем и не подавляют гражданские права и свободы, включая свободу слова. «Мы считаем своим моральным долгом поставлять нашу продукцию либеральным демократическим странам, чтобы те имели возможность защищать себя», — указывает Лоренц Майер. Уточнить, какие страны, кроме Украины и США, соответствуют этому требованию, он отказался.

Однако ясно, что не дать этим технологиям попасть в руки авторитарных государств или даже террористических групп будет очень сложно. «Реальность такова, что джинн, к сожалению, покинул свою лампу. Пять лет назад в ходу была фраза: „Мы делаем технологии в мирных целях“. Сегодня мы используем технологии для защиты демократии. Это благодушное заявление, для которой, на мой взгляд, есть очень мало оснований», — говорит Ромео Дуршер. Агентство Innosuisse подтверждает, что продукция, изначально разработанная исключительно для гражданского использования, сможет, намеренно или ненамеренно, со временем превратиться в военную продукцию. Ответственность же за соблюдение норм экспортного контроля несут сами компании.

По данным компании Auterion, сотрудники её цюрихского научно-исследовательского офиса работают исключительно в гражданском бизнесе. В Швейцарии санкционное досье курирует Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECOВнешняя ссылка, автономное подразделение Минэкономики страны). По его данным, даже если штаб-квартира компании находится за границей, все равно любые её разработки, в том числе произведенные в Швейцарии, подпадают под действие швейцарских норм экспортного контроля.

Комментариев по отдельным фирмам SECO не делает, но он находится в курсе дела, а решение о том, в какой степени этот спин-офф ETHZ связан нормами экспортного контроля и положениями, регулирующими режим швейцарских санкций, принимает сам ETHZ.

Лоренц Майер (слева), основатель компании Auterion, стал в 2022 году лауреатом премии Swiss Economic Award 2022 в номинации «Хайтек/Биотех». Премия вручается ежегодно в рамках Швейцарского экономического форума (SEF). Интерлакен, Швейцария, 3 июня 2022 года. Keystone / Anthony Anex

Как говорит Ванесса Вуд, компания Auterion была основана при ETHZ, но она является частной компанией и вуз не имеет возможности оказывать влияние на ее бизнес-решения». А пока власти и вузы пытаются спихнуть друг на друга этот непростой вопрос, швейцарские политические партии продолжают бесконечно дискутировать о том, что есть в современных условиях нейтралитет страны, в том числе применительно к вопросам, связанным с производством в Швейцарии технологий для беспилотников.

Правая Швейцарская народная партия (SVP) выступила недавно с инициативой прописатьВнешняя ссылка наконец нейтралитет, причем в его узком и консервативном толковании, в Основном законе страны, что предполагало бы запрет на присоединение к любым санкциям, введенным в отношении воюющих стран — даже если они являются агрессорами, такими как, например, Россия.

Петер Келлер (Peter Keller), заместитель генерального секретаря этой партии, написал нам в ответ на наш запрос, что сейчас возникает вопрос, в какой степени и как долго Швейцария будет нести ответственность за экспортируемые ею военные материалы. Лоран Верли (Laurent Wehrli), председатель Комитета по иностранным делам большой палаты швейцарского парламента, Национального совета, и член партии «Либералы» (FDP, правый центр), отказался комментировать этот вопрос. По его словам, он не имеет отношения к внешней политике, а связан скорее с политикой безопасности.

Приска Зайлер Граф (Priska Seiler Graf), депутат от партии социал-демократов (SP), возглавляющая парламентский Комитет Национального совета по политике безопасности, сказала, что Швейцария должна «оставаться глобальным центром развития науки и бизнеса, а это означает, что режим контроля за экспортом продукции двойного назначения должен быть усилен». А пока такие фирмы, как Auterion, поставляют свою продукцию Украине, Комитет по политике безопасности малой палаты парламента, Совета кантонов, в августе 2024 года запретилВнешняя ссылка поставлять этой стране бронежилеты и каски — на том основании, что это «не совместимо с законодательными основами швейцарской политики нейтралитета».

*Полетный контроллер — центр управления БПЛА, печатная плата, на которой размещены все инструменты управления и необходимые датчики, помогающие регулировать скорость вращения роторов дрона.

Англоязычная оригинальная версия отредактирована Вержини Манжан (Virginie Mangin/vdv), русскоязычная оригинальная версия отредактирована и подготовлена русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

