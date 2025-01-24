Швейцарские заключенные за границей: кто они?
В тюрьмах других стран, иногда в тяжелейших условиях, содержатся в настоящее время более 200 швейцарских граждан. Кто они?
Швейцария все еще ждет разъяснений от Ирана. Как и почему гражданин Швейцарии умер в иранской камере в начале января 2025 года? Несколько дней назад тело 64-летнего гражданина Конфедерации было возвращено на родину, он содержался в центральной тюрьме города Семнан после того, как был арестован «за шпионаж» в декабре 2024 года. По данным иранских властей, он покончил с собой в своей камере 9 января.
История этого швейцарца остается весьма туманным сюжетом, равно как столь же мало подробностей имеется и о других швейцарских гражданах, находящихся в заключении по всему миру. В настоящее время таковых насчитывается 234 человека, 54 из них находятся в тюрьмах за преступления, связанные с наркотиками. Еще 180 человек содержатся под стражей за другие преступления, характер которых «не уточняется».
Более двух сотен заключенных
Большинство из них, более сотни, находятся в тюрьмах Европы, в основном во Франции и Германии. Другие отбывают наказание в США, Латинской Америке, Азии, Африке и Океании. Федеральный департамент (Министерство) иностранных дел Швейцарии (ФДИД / EDA) также не раскрывает подробностей, якобы «из соображений безопасности и конфиденциальности». Однако если сравнить последние официальные данные властей Швейцарии с нынешними данными, то можно явно заметить тенденцию к увеличению: четверть века назад этот показатель находился на уровне в 160 человек.
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Многие из задержанных граждан Швейцарии находятся в тюрьмах стран, критикуемых правозащитными организациями за совершенно античеловеческие условия содержания в тюрьмах, например, в России. Там сейчас под домашним арестом или в заключении находятся четверо граждан Швейцарии, но только одному из них были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками.
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Одним из самых недавних случаев является арест гражданина Швейцарии в Венесуэле. Он был задержан в начале января вместе со 126 другими иностранными гражданами. Все они якобы были наемниками и участвовали в заговоре с целью свержения правительства президента Николаса Мадуро. Венесуэльские тюрьмы тоже относятся к самым кошмарным в мире. А вот последние новости из Сирии.
Непреклонная позиция
Как указано на сайте ФДИД, МИД Швейцарии известно о трех мужчинах, одной женщине и одном её ребенке, гражданах Швейцарии, содержащихся под стражей де-факто курдскими властями на северо-востоке Сирии. Самым известным, однако, является дело Даниэля Д. Этот 30-летний молодой человек покинул Женеву в 2015 году с целью присоединиться в Сирии к боевикам «Исламского государства». Там он воевал четыре года, начиная с 2019 года он находится в тюрьме на северо-востоке Сирии, жалуется на пытки и жестокое обращение и уже три года просит о репатриации.
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Однако Федеральный совет по таким и схожим случаям занял непреклонную позицию. Активно поддерживать репатриацию лиц, уехавших за границу «по террористическим причинам» правительство не желает. Швейцария в таких случаях рассматривает только вопросы о возможной репатриации т несовершеннолетних лиц, исходя из принципа «наилучших интересов ребенка». При этом родители должны дать свое согласие на выезд детей в Швейцарию, в то же время они сами были бы обязаны оставаться в Сирии.
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