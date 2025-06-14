Ровно 40 лет назад 14 июня 1985 года в деревне Шенген представители Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии и Люксембурга подписали соглашение о поэтапной отмене пограничного контроля на внутренних границах.
Документ вступил в силу лишь десять лет спустя — в марте 1995 года. Сегодня, спустя четыре десятилетия, Шенгенская зона охватывает 29 европейских государств с совокупным населением более 450 миллионов человек. Каждый день внутренние границы стран Шенгена пересекают около 3,5 млн человек.
Швейцария присоединилась к Шенгенской зоне 12 декабря 2008 года в рамках Второго пакета двусторонних соглашений с ЕС (Bilaterale II). С этого момента граждане и постоянные жители Швейцарии могут свободно пересекать границы с соседними странами без необходимости проходить паспортный контроль. Отмена персональных проверок в аэропортах для шенгенских направлений вступила в силу в конце марта 2009 года.
Тем не менее Шенгенское соглашение Внешняя ссылкапредусматривает возможность временного восстановления пограничного контроля в случае угрозы общественной безопасности. По данным Европейской комиссии, такие меры допустимы только в «исключительных случаях» и должны соответствовать «принципу соразмерности». Этим механизмом в разные годы пользовались многие государства, включая Швейцарию — особенно в период пандемии COVID‑19.
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История отношений Швейцарии и ЕС отмечена взлетами и падениями, но обеим сторонам всегда было ясно: нам не жить друг без друга.
Хотя пандемия уже завершилась, режим контроля на внутренних границах был ослаблен лишь частично. Сегодня внутренний контроль действует в 11 странах, включая почти всех соседей Швейцарии. Исключение составляют Австрия и Италия, которые не осуществляют сплошной контроль на границе со Швейцарией. В качестве обоснования таких мер государства чаще всего ссылаются на «значительный уровень нелегальной миграции».
Недавно Берн публично раскритиковал действия Берлина, который намерен разворачивать на швейцарской границе нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в Германию. Согласно последнему докладу Совета ЕС по вопросам Шенгена (в англоязычных документах — Schengen Council), для окончательной отмены внутреннего контроля необходимо значительно усилить охрану внешних границ. В частности, подчеркивается необходимость цифровой модернизации контроля на внешнем периметре Шенгенской зоны.
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Личные данные лиц, въезжающих в Европу, будут автоматически фиксироваться на границах стран-участниц Шенгенского соглашения.
Все поправки к шенгенскому законодательству являются юридически обязательными для Швейцарии. Взамен Берн имеет право участвовать в заседаниях профильных министров стран ЕС, проходящих несколько раз в год, однако без права голоса. Понятие Schengen Council в современном контексте охватывает сразу несколько институтов Европейского союза, занимающихся вопросами Шенгенского регулирования. Это не отдельный орган, а скорее совокупность структур — включая Совет ЕС, Европейскую комиссию и Европейский парламент, — участвующих в разработке и утверждении норм шенгенских права и политики.
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