Нигер без Франции и США: Россия и Китай усиливают влияние, Швейцария борется с бедностью

Illustration: Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

В то время как Франция и США были вынуждены уйти из стратегически важного Нигера, что пошло на пользу России и Китаю, Швейцария не прекращает свою работу в этой западноафриканской стране, пытаясь справиться с бедностью, которая лежит в основе многих проблем региона.

9 минут

Клаудио Тоньола помнит, как в 1990-х годах, будучи студентом, он ночевал в саванне Западной Африки. Когда он изучал географию в Университете Лозанны, ему выпала возможность провести полевые исследования в Нигере, после чего он полюбил эту страну.

И вот спустя тридцать лет, благодаря той первой профессиональной поездке, он снова попал в регион, через который теперь пролегают миграционные маршруты в Европу и который раздирает соперничество великих держав и джихадистское насилие.

Клаудио Тоньола, Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству в Нигере. Courtesy of Claudio Tognola

«В те времена я ходил куда угодно, спал где придется. Даже ночевал в кустах. Мы ездили куда хотели, не предпринимая никаких мер безопасности, — рассказывает Тоньола, который работает сейчас в Нигере в Швейцарском агентстве по развитию и сотрудничествуВнешняя ссылка. — Сейчас всё кардинально изменилось».

Регион Сахель — это богатый ресурсами пояс протяженностью 5400 километров от Красного моря до Атлантического океана. Кризис в этой части африканского континента негативно сказывается на усилиях Европы по сдерживанию потоков беженцев через ее границы, по противодействию российской экспансии и террористическим угрозам. Нигер расположен на одном из двух основных миграционных маршрутовВнешняя ссылка, ведущих на север через Алжир и Ливию, а затем через Средиземное море в Европу — начиная с Италии и далее через Швейцарию в другие страны.

Согласно данным, предоставленным Swissinfo из внутреннего отчета Европейского союза, с июня по август в Нигере произошло более 90 насильственных нападений.

И Франция, и США, традиционно имевшие прочные позиции в этой стране, ушли оттуда, и их место заняла Россия. Швейцария же пока решила остаться и продолжать работу над проектами по развитию региона.

«Существует потенциальный риск, что в какой-то момент это насилие может выйти за пределы региона, — говорит Тоньола. — В Европе мы находимся на переднем крае, и поэтому несем ответственность за эту ситуацию».

Серьезным ударом по интересам Запада стал военный переворот 2023 года, когда было свергнуто избранное правительство Нигера во главе с президентом Мохамедом Базумом, который поддерживал хорошие отношения с Францией, бывшей колониальной державой, а также с США. Эта африканская страна сотрудничала с Европейским союзом, пытаясь перекрыть маршруты незаконного ввоза мигрантов, и разрешила французским и американским войскам использовать свои базы для борьбы с джихадистскими группировками.

Террористические группировки в Сахеле «Боко Харам»: некогда доминирующая сила, сейчас значительно ослабленная; наследие этой организации продолжает подпитывать нестабильность в регионе озера Чад. «Исламское государство в Большой Сахаре» (ISGS): филиал ИГИЛ, действующий в основном в Мали и соседних районах. JNIM («Группа поддержки ислама и мусульман»): филиал «Аль-Каиды» в Сахеле, также действующий из Мали. ISGS и JNIM являются основными виновниками насилия, распространяющегося по всему региону Сахель. По данным Совета по международным отношениям, растущая мощь экстремистских групп в Сахеле угрожает усугубить гуманитарный кризис и дестабилизировать Африку, что создает явные риски для безопасностиВнешняя ссылка и интересов Европы.

После переворота отношения ухудшились, в результате чего сначала французские военные, а затем и американские покинули страну, а на их место пришли российское оружие и российские инструкторы. Новые правители Нигера также взяли под свой контроль добычу урана, которой ранее занималась французская государственная атомная компания Orano.

После ухода французов из Нигера в стране остаются сотни американских военнослужащих, а также итальянские и немецкие войска. Afp Or Licensors

В прошлом месяце премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн обвинил французов в «обучении, финансировании и оснащении террористов» с целью дестабилизации ситуации в его стране. Никаких доказательств Зейн в своем выступленииВнешняя ссылка в Организации Объединенных Наций не привел, тогда как Франция ранее опровергала такие обвинения.

Помимо урана, страна обладает значительными запасами нефти, угля, фосфатов и золота, что привлекает интерес со стороны крупных держав, включая европейские страны, а также Россию и Китай. Последний построил самый длинный в Африке нефтепровод протяженностью почти 2000 километров через Нигер и Бенин. В августе нигерийские власти перехватили контрольВнешняя ссылка над единственным в стране промышленным золотым рудником у его австралийского оператора, в то же время российские официальные лица выразили заинтересованностьВнешняя ссылка в добыче урана в Нигере.

Бывший посол Франции в Центральноафриканской Республике Шарль Малинас заявил Swissinfo, что присутствие России в Сахеле направлено на укрепление стратегического влияния: «Получить союзников в Африке для усиления своего веса по отношению к западным странам, обеспечить себе дополнительные голоса в ООН и вернуть позиции, напоминающие советскую эпоху».

В опубликованном на сайте Al Jazeera видеоролике (в нем сторонники переворота маршируют по улицам, размахивая плакатами и российскими флагами) полковник и официальный представитель новых лидеров Нигера Амаду Абдраман обвинилВнешняя ссылка Париж в дестабилизации ситуации в стране.

Российские СМИ, со своей стороны, заявили, что путч «был осуществлен под панафриканскими антиколониальными лозунгами», и что это свидетельствует о растущем сопротивлении западному влиянию в Сахеле. Прокремлевский сайт Pravda.ruВнешняя ссылка описал свержение Базума и его последствия как часть процесса «освобождения Африки от Запада» и предсказал укрепление связей с Россией.

предыдущий следующий Нигер находится под управлением военной хунты с момента переворота 2023 года, в результате которого был свергнут президент Мохамед Базум. (C)Apsatou Bagaya / Ddc (C)Apsatou Bagaya / Ddc (C)Apsatou Bagaya / Ddc (C)Apsatou Bagaya / Ddc (C)Apsatou Bagaya / Ddc Картина 1

Картина 2

Картина 3

Картина 4

Картина 5

Действительно, Нигер — последняя из стран региона, развернувшихся в сторону России после переворотов в соседних Мали и Буркина-Фасо, которые подорвали связи с Западом. В сентябре эти три африканские страны совместно объявили о выходе из юрисдикции Международного уголовного суда. Ранее этот суд выдал ордерВнешняя ссылка на арест президента России Владимира Путина — за военные преступления, связанные с вторжением в Украину.

Пророссийские инфлюенсеры в Африке Натали Ямб, 56 лет, швейцарско-камерунская инфлюенсерка в социальных сетях, родилась в Швейцарии, проживает в Цуге. В конце августа 2025 года Ямб сообщилаВнешняя ссылка на своей странице в Facebook, что получила дипломатический паспорт Нигера и была назначена советником главы хунты. Имея более 1 миллиона подписчиков в социальных сетях, она стала заметной фигурой во франкоязычной Африке благодаря своей панафриканской, антифранцузской и пророссийской риторике. Европейский союз ввел санкции против Ямб, запретив ей въезд в страны ЕС и заморозив ее активы. Ее обвиняют в продвижении российской пропаганды, нацеленной на вытеснение западных стран из Африки. По данным ЕС, Ямб имеет связи с AFRIC, организацией, связанной с российскими частными военными компаниямиВнешняя ссылка. Ямб — одна из нескольких африканских инфлюенсеров, близких к Москве, которые изображают Россию как антиколониальную державу, а президента Владимира Путина — как сильного лидера.

«Франция является одной из главных европейских стран, выступающих против вторжения России в Украину, и Москва использует эту возможность, чтобы подорвать французскую политику, — сказал Swissinfo высокопоставленный французский дипломат, пожелавший остаться неназванным, поскольку он не уполномочен давать комментарии по этому вопросу. — Цель состоит в том, чтобы подорвать популярность Франции и западных стран в Африке, особенно в Сахеле, занять их место и ослабить их позицию, в том числе по Украине. Это геополитическая игра альянсов, связанная также с коммерческими интересами российских горнодобывающих компаний».

Однако, несмотря на ухудшение ситуации для Запада, риски оставить Нигер один на один с бедностью, которая толкает его молодежь к исламскому экстремизму и организованной преступности, очень велики.

«Военные аспекты, несомненно, важны, поскольку они обеспечивают определенный уровень безопасности для населения», — говорит Абдулайе СунайеВнешняя ссылка, руководитель исследовательского отдела берлинского Leibniz-Zentrum Moderner Orient, авторВнешняя ссылка работ о программах дерадикализации, ранее реализованных в Нигере и Сахеле. Однако для стабилизации ситуации в Нигере и во всем регионе также необходимо экономическое и дипломатическое взаимодействие, добавляет он.

Абдулайе Сунайе, руководитель исследовательского отдела берлинского Leibniz-Zentrum Moderner Orient. Courtesy of Abdoulaye Sounaye

«Сегодня дипломатический аспект представляется ключевым», — говорит Сунайе.

Швейцария адаптировала свои программы, чтобы избежать прямой поддержки правительства после переворота, что затронуло около 15% ее инвестиций, которые в настоящее время составляют около 22–23 млн швейцарских франков в год.

«Швейцария признает государства, а не правительства, — говорит Тоньола из Агентства по развитию, расположенного в Берне. — Именно это обстоятельство позволяет нам поддерживать данный диалог».

Эти деньги помогают решать реальные проблемы в Нигере, добавляет он, отмечая, что в этом сезоне от дождей погибли 47 человек, а еще 50 тысяч остались без крова. В то же время они помогают предоставить молодым нигерцам альтернативу преступной жизни и экстремистскому насилию.

«По сути, бедность является основной причиной насилия. Она также облегчает террористическим организациям вербовку безработных молодых людей, — говорит Тоньола. — Проекты швейцарского сотрудничества в Нигере направлены на устранение коренных причин небезопасной обстановки».

Перевод с английского и редактура русскоязычой версии: Екатерина Гликман

