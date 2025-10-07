The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Внешняя политика

В России без VPN не открыть даже Swissinfo: как работает «цифровой занавес»

лд
13 августа 2025 года Роскомнадзор частично ограничил голосовые звонки в WhatsApp и Telegram, заявив, что эти сервисы стали «основными голосовыми каналами, через которые обманывают и вымогают деньги, а также вовлекают граждан России в диверсионную и террористическую деятельность». Natalia Kolesnikova / Keystone

Новый доклад Human Rights WatchВнешняя ссылка показывает: все больше россиян не могут обойти блокировки и попасть на зарубежные сайты

Этот контент был опубликован на
4 минут

Я освещаю международные отношения с акцентом на Швейцарию, провожу журналистские расследования и беру глубоко личные интервью на сложные темы. Более 25 лет в журналистике. Выпускница факультета журналистики МГУ и Французского института прессы в Париже. Бывшая теле- и радиоведущая во Франции и России. Автор книги и документальных фильмов. Брала интервью у президентов и рок-звёзд.

С начала войны в Украине в 2022 году российский интернет шаг за шагом стал одним из самых закрытых в мире. Россияне лишены доступа к Facebook, YouTube, Instagram, независимым СМИ и тысячам других сайтов. Так называемый RuNet — российский сегмент интернета со всеми этими ограничениями — распространяется и на оккупированные территории Украины.

Доступ к зарубежным ресурсам становится почти невозможен и с VPN: их блокируют и тормозят.

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Елена Серветтаз

Насколько свободно вы можете пользоваться интернетом?

Отключения и блокировки интернета могут нарушать повседневную жизнь, ставить под угрозу безопасность, искажать итоги выборов и наносить ущерб экономике.

Присоединяйтесь к дискуссии
Просмотреть обсуждение

Как говорится в докладе Human Rights Watch, даже VPN, которые раньше были в простейшим способом обходить блокировки, «больше нельзя считать надёжным инструментом. Более половины населения России не знает, как ими пользоваться». Как действует этот новый цифровой «железный занавес», с VPN и без него, рассказала и показала Swissinfo Ольга Садовская, заместитель председателя правозащитной группы The Crew Against TortureВнешняя ссылка и вице-президент Всемирной организации против пытокВнешняя ссылка. [Спойлер: сайт Swissinfo в России без VPN не открывается.]

В июле 2024 года власти начали тормозить YouTube которым в России ежедневно пользуются 55 млн человек. Этот шаг они назвали «вынужденной мерой».

После этого, согласно опросу «Левада-центра», почти 40% россиян установили себе VPN. Кампания по новым блокировкам коснулась и мессенджеров: 13 августа Роскомнадзор частично ограничил голосовые звонки в WhatsApp и Telegram, заявив, что эти сервисы стали «основными голосовыми каналами, через которые обманывают и вымогают деньги, а также вовлекают граждан России в диверсионную и террористическую деятельность».

Читайте также:

Показать больше
д

Показать больше

Швейцарская политика

Швейцария прекратит финансировать своё иновещание?

Этот контент был опубликован на Правительство Швейцарии намерено прекратить финансирование национального иновещания: в сети опубликована петиция с призывом «спасти Swissinfo».

Читать далее Швейцария прекратит финансировать своё иновещание?

В поисках альтернативВнешняя ссылка пользователи обратились к другим возможностям. Как сообщило агентство ТАСС, сервис для видеоконференций Google Meet всего за несколько дней занял второе место среди бесплатных приложений в российском App Store.

Однако независимые российские СМИ, утверждают, что и этот сервис функционирует с перебоями. Один из влиятельных депутатов Госдумы же предупредил: Google Meet тоже может оказаться под запретом.

В деле ограничения доступа к глобальному интернету Россия идёт по пути Китая и других автократий.

В конце 1990-х годов Пекин выстроил «Великий файрвол» — систему, которая постепенно изолировала страну от мирового интернета. За последние десять лет Пекин только усиливал интернет-цензуру и расширял систему блокировок. Сайт Swissinfo в Китае недоступен уже более десяти лет. Полностью заблокированы там и сервисы, которые прежде связывали китайских пользователей с внешним миром, включая Skype и WhatsApp.

Внешний контент

В самой России нет единого мнения о блокировках интернет-платформ.

«Чем популярнее была платформа, тем меньше людей готовы были безоговорочно поддержать её блокировку», — отметил директор «Левада-центраВнешняя ссылка» Денис ВолковВнешняя ссылка в интервью российскому Forbes.

Старшее поколение чаще одобряет такие меры: уже в 2018 году около половины россиян выступали за блокировку Telegram.

Разногласия заметны и во внешнеполитических оценках. В мае 2025 года своими главными союзниками россияне назвали Белоруссию, Китай, Казахстан, Индию и Северную Корею. Наиболее враждебными государствами россияне назвали Германию, Великобританию, Украину, США и Польшу. Впервые за двадцать лет Соединённые Штаты опустились в этом списке с первого места на четвёртое.

Показать больше

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR