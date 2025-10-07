В России без VPN не открыть даже Swissinfo: как работает «цифровой занавес»

13 августа 2025 года Роскомнадзор частично ограничил голосовые звонки в WhatsApp и Telegram, заявив, что эти сервисы стали «основными голосовыми каналами, через которые обманывают и вымогают деньги, а также вовлекают граждан России в диверсионную и террористическую деятельность». Natalia Kolesnikova / Keystone

Новый доклад Human Rights Watch Внешняя ссылка показывает: все больше россиян не могут обойти блокировки и попасть на зарубежные сайты

С начала войны в Украине в 2022 году российский интернет шаг за шагом стал одним из самых закрытых в мире. Россияне лишены доступа к Facebook, YouTube, Instagram, независимым СМИ и тысячам других сайтов. Так называемый RuNet — российский сегмент интернета со всеми этими ограничениями — распространяется и на оккупированные территории Украины.

Доступ к зарубежным ресурсам становится почти невозможен и с VPN: их блокируют и тормозят.

Как говорится в докладе Human Rights Watch, даже VPN, которые раньше были в простейшим способом обходить блокировки, «больше нельзя считать надёжным инструментом. Более половины населения России не знает, как ими пользоваться». Как действует этот новый цифровой «железный занавес», с VPN и без него, рассказала и показала Swissinfo Ольга Садовская, заместитель председателя правозащитной группы The Crew Against TortureВнешняя ссылка и вице-президент Всемирной организации против пытокВнешняя ссылка. [Спойлер: сайт Swissinfo в России без VPN не открывается.]

В июле 2024 года власти начали тормозить YouTube которым в России ежедневно пользуются 55 млн человек. Этот шаг они назвали «вынужденной мерой».

После этого, согласно опросу «Левада-центра», почти 40% россиян установили себе VPN. Кампания по новым блокировкам коснулась и мессенджеров: 13 августа Роскомнадзор частично ограничил голосовые звонки в WhatsApp и Telegram, заявив, что эти сервисы стали «основными голосовыми каналами, через которые обманывают и вымогают деньги, а также вовлекают граждан России в диверсионную и террористическую деятельность».

В поисках альтернативВнешняя ссылка пользователи обратились к другим возможностям. Как сообщило агентство ТАСС, сервис для видеоконференций Google Meet всего за несколько дней занял второе место среди бесплатных приложений в российском App Store.

Однако независимые российские СМИ, утверждают, что и этот сервис функционирует с перебоями. Один из влиятельных депутатов Госдумы же предупредил: Google Meet тоже может оказаться под запретом.

В деле ограничения доступа к глобальному интернету Россия идёт по пути Китая и других автократий.

В конце 1990-х годов Пекин выстроил «Великий файрвол» — систему, которая постепенно изолировала страну от мирового интернета. За последние десять лет Пекин только усиливал интернет-цензуру и расширял систему блокировок. Сайт Swissinfo в Китае недоступен уже более десяти лет. Полностью заблокированы там и сервисы, которые прежде связывали китайских пользователей с внешним миром, включая Skype и WhatsApp.

В самой России нет единого мнения о блокировках интернет-платформ.

«Чем популярнее была платформа, тем меньше людей готовы были безоговорочно поддержать её блокировку», — отметил директор «Левада-центраВнешняя ссылка» Денис ВолковВнешняя ссылка в интервью российскому Forbes.

Старшее поколение чаще одобряет такие меры: уже в 2018 году около половины россиян выступали за блокировку Telegram.

Разногласия заметны и во внешнеполитических оценках. В мае 2025 года своими главными союзниками россияне назвали Белоруссию, Китай, Казахстан, Индию и Северную Корею. Наиболее враждебными государствами россияне назвали Германию, Великобританию, Украину, США и Польшу. Впервые за двадцать лет Соединённые Штаты опустились в этом списке с первого места на четвёртое.

