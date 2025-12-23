Экс-офицер разведки Швейцарии оказался под санкциями ЕС из-за войны в Украине

Жак Бод, полковник швейцарской армии в отставке и бывший стратегический аналитик, специализирующийся на разведке и борьбе с терроризмом. Grégory Yetchmeniza / Keystone

Европейский союз ввел новые санкции против бывшего швейцарского офицера разведки, полковника в отставке Жака Бода, обвинив его в распространении конспирологических теорий и дезинформации о войне в Украине в российских СМИ.

15 декабря был опубликован новый санкционный список Европейского союзаВнешняя ссылка, в который включены компании и физические лица, связанные с Россией. В него попал и 70-летний Жак Бод (Jacques Baud), отставной полковник Генерального штаба швейцарской армии и бывший стратегический аналитик, специализировавшийся на разведке и борьбе с терроризмом.

В Официальном журнале Европейского союза говорится, что Бод действовал «как рупор российской пропаганды и распространял конспирологические теории». В результате Боду будет запрещено передвижение по странам ЕС, а его активы в еврозоне будут заморожены.

Среди тех, на кого нацелился ЕС, — пять экспертов, связанных с Валдайским клубом, российским международным форумом и аналитическим центром, где ежегодно выступает президент Владимир Путин. Grigory Sysoyev / Sputnik / AFP

В общей сложности Евросоюз ввел новые санкции против 12 физических лиц и двух организаций за манипулирование информацией и кибератаки. Среди них есть аналитики и инфлюенсеры, связанные с прокремлевскими сетями, которые продвигали пророссийскую пропаганду, в том числе пять экспертов, сотрудничающих с российским Валдайским клубомВнешняя ссылка — международным форумом и аналитическим центром, где ежегодно выступает президент Владимир Путин.

Последует ли Швейцария примеру ЕС?

До сих пор Швейцария присоединялась к санкциям ЕС в отношении России, которые распространяются более чем на 2600 физических и юридических лиц. Однако страна не применяет европейские меры, направленные против так называемой «дестабилизирующей деятельности», и не будет вводить санкции против Бода.

В Швейцарском секретариате по экономическим вопросам (SECO)Внешняя ссылка Swissinfo сообщили, что им известно о включении гражданина Швейцарии в санкционный список ЕС.

«Швейцария присоединилась к санкциям ЕС, связанным с войной России против Украины, но не переняла режим санкций ЕС в отношении гибридных угроз России, невоенных действий, включая дезинформацию и пропаганду, кибератаки и вмешательство в выборы в октябре 2024 года, — говорится в письменном ответе SECO. — В результате на текущий момент Швейцария не рассматривает возможность применения последних санкционных списков».

Неясно, проживает ли Бод в Швейцарии. Швейцарское издание 24 heures пишет, что Бод проживает в Брюсселе, а его нынешний основной издатель Макс Мило (Max Milo)Внешняя ссылка — француз. В принципе санкции также запрещают Боду получать авторские гонорары на территории ЕС.

Илья Шуманов, управляющий партнер TriTrace Investigations и бывший глава Transparency International Russia, говорит, что, согласно изученным им открытым источникам, Бод все-таки является резидентом Швейцарии. По его словам, это затруднит мониторинг его передвижений между Швейцарией и соседними странами ЕС: систематический контроль на ее границах с Францией, Италией и Германией не проводится.

«Эти границы — “слепая зона” при мониторинге передвижений лиц, находящихся в санкционных списках ЕС, но не включенных в санкционные списки Швейцарии», — говорит Шуманов.

От офицера разведки — до неоднозначного комментатора

С 1983 по 1990 годы Бод работал в швейцарской Службе стратегической разведки, где во время холодной войны, когда Европа была разделена на Восток и Запад, занимался мониторингом военных сил в Восточной Европе и других регионах.

Его анализ текущих событий всегда был довольно спорным. В частности, он прославился своим заявлением о том, что обвинения против Усамы бен Ладена — организатора террористических атак 11 сентября 2001 года в США — основывались на «спекуляциях».

Быстрый поиск Swissinfo в интернете показал, что Бод регулярно выступает в многочисленных теле- и радиопрограммах российских государственных СМИ, где его представляют как специалиста по России и эксперта по «конфликту в Украине».

Он также участвует в видеоподкастах, публикуемых в США и Европе, и появляется на YouTube-канале Dialogue Works. Последний известен своими интервью и аналитическими видео, в которых часто критикуется западная политика и выступают спикеры, придерживающихся пророссийских или антинатовских взглядов.

В эфире Бод регулярно использует ту же терминологию, что и официальные российские власти. Например, он утверждает, что Россия не нарушала Минские соглашения — комплекс договоренностей, которые были подписаны в 2014 году и были направлены на прекращение войны на востоке Украины между вооруженными российскими сепаратистскими группировкамиВнешняя ссылка и УкраинойВнешняя ссылка. Ту же точку зрения продвигает и Россия. Украина опровергает ее, аргументируя тем, что Россия не выполнила условия прекращения огня, в том числе не вывела тяжелое вооружение из Донецкой и Луганской областей.

Бод также фигурирует на сайте аналитического центра CF2R (Французский центр исследований разведки / Centre Français de Recherche sur le Renseignement). За этим названием стоит группа специализирующихся на России экспертов, которые, как правило, занимают пророссийскую позицию. Членов CF2R часто приглашают выступить на телевидении и радио, где они обычно продвигают одностороннюю точку зрения на Россию.

В недавнем видео на YouTube Бод заявил, что «никому в Белом доме нет дела до Украины» и что «Россия выполнит задачу по демилитаризации Украины, чтобы обеспечить будущую безопасность Российской Федерации». А за несколько дней до публикации нового санкционного списка Бод говорил на одном из YouTube-каналов: «Европа еще не осознала, что украинский конфликт закончится на условиях России».

«Для России критически важно, чтобы [на Западе] были альтернативные голоса, которые оправдывают действия Кремля, — говорит Шуманов. — Такие люди часто получают гонорары за свои выступления в СМИ».

Накануне решения Евросоюза внести Бода в список персональных санкций с ним связались журналисты швейцарского издания La Tribune de GenèveВнешняя ссылка. Отставной полковник заявил им, что ему ничего не известно о санкциях и что он не получал никаких предупреждений.

Как сообщил Swissinfo SECO, решения о санкциях ЕС принимаются в рамках правового поля, так что заинтересованные лица имеют право оспаривать их в судебном порядке. Швейцарские власти, как правило, принимают такие решения к сведению.

Редактор: Виржини Манжен (Virginie Mangin)

Перевод на русский: Екатерина Гликман

