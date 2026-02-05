Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис прибыл в Москву

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis), действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в четверг 5 февраля 2026 года прибыл в Москву с двухдневным визитом.

Цель поездки — диалог «со всеми сторонами». Об этом швейцарский политик написал в социальной сети X. На пятницу 6 февраля запланирована его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам Иньяцио Кассиса, этим визитом ОБСЕ подтверждает готовность «поддерживать усилия по достижению справедливого и прочного мира в Украине в соответствии с международным правом и хельсинскими принципами».

В поездку он отправился вместе с генеральным секретарём ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу (Feridun Sinirlioglu). Как подтвердила представительница МИД Швейцарии в ответ на запрос агентства Keystone-SDA, встреча с Сергеем Лавровым запланирована на пятницу. ОБСЕ уже сообщала, что переговоры в Москве будут посвящены усилиям по прекращению войны в Украине. В частности, предполагается обсудить возможную роль ОБСЕ в содействии достижению справедливого и устойчивого мира.

Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis), слева, и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Х. Синирлиоглу (Feridun H. Sinirlioglu), справа, по прибытии в аэропорт в Москве в четверг, 5 февраля 2026 года. Визит Кассиса и Синирлиоглу в Москву проходит 5–6 февраля 2026 года, в программе визита запланирована встреча с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Keystone / Fdfa / Nicolas Bideau

В сообщении Министерства иностранных дел России о предстоящей встрече война в Украине в качестве темы переговоров не упоминается. В центре консультаций, как говорится в заявлении российской стороны, будет «преодоление глубокого кризиса, в котором в настоящее время находится ОБСЕ». По версии российской стороны, этот кризис вызван «деструктивными действиями некоторых западных стран».

В понедельник 2 февраля Иньяцио Кассис вместе с Феридуном Синирлиоглу посетил украинскую столицу Киев. Там они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Андреем Сибигой. После полномасштабного российского нападения на Украину 24 февраля 2022 года министр иностранных дел Швейцарии не посещал Москву ни разу.

С тех пор лишь немногие европейские главы правительств и министры совершали поездки в российскую столицу. Последний раз Иньяцио Кассис был в Москве в июне 2019 года. Тогда он открыл новое здание посольства Швейцарии и встретился с Сергеем Лавровым. В числе прочего министры тогда также обсуждали ситуацию в Украине.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

