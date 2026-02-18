Переговоры России и Украины в Женеве завершились без прорыва

Россия и Украина в течение двух дней вели в Женеве переговоры о параметрах прекращения войны, которая продолжается уже почти четыре года. Ukrainian National Security and Defense Council press office via AP

Россия и Украина в течение двух дней вели в Женеве переговоры о параметрах прекращения войны, которая продолжается уже почти четыре года. Конкретного результата стороны не добились.

Российская делегация покинула переговоры в среду, 18 февраля, после менее чем двух часов консультаций. Об этом сообщило государственное информационное агентство России ТАСС. Стороны не раскрывают детали переговоров, которые проходили при посредничестве Соединённых Штатов Америки. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что стороны проведут новый раунд переговоров в ближайшее время.

Владимир Мединский также подчеркнул: «Переговоры продолжались два дня: вчера состоялась длительная сессия в нескольких форматах, сегодня — ещё около двух часов. Обсуждения были жёсткими, но носили деловой характер». Об этом также сообщает государственное информационное агентство ТАСС. Российские государственные средства массовой информации охарактеризовали атмосферу в Женеве как «очень напряжённую».

Специальный посланник Соединённых Штатов Америки Стив Уиткофф написал в социальной сети X, что усилия президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа по сближению сторон привели к «существенному прогрессу». Главный переговорщик со стороны Украины Рустем Умеров подтвердил завершение двухдневного раунда переговоров. Он охарактеризовал консультации в общих формулировках и назвал их «интенсивными и содержательными». Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил также: «Есть прогресс, но мы не можем раскрывать детали на данном этапе».

Он добавил, что следующим шагом должно стать достижение «уровня согласованности», который позволит представить предложения двум президентам. Обе делегации перед вторым днём переговоров провели консультации со своими столицами. Президент Украины Владимир Зеленский написал в мессенджере Telegram: «Вчерашние встречи были сложными, и очевидно, что Россия пытается затянуть переговоры, которые уже могли бы находиться на финальной стадии». Во вторник 24 февраля 2026 года исполнится четыре года с начала полномасштабной агрессии Российской Федерации против Украины.

Соединённые Штаты Америки в январе и феврале 2026 года организовали в Абу-Даби переговоры между Россией и Украиной. Российская делегация состояла тогда преимущественно из представителей военных и разведывательных структур. В Женеве, как и во время переговоров в Стамбуле в 2022 и 2025 годах, российскую делегацию возглавлял 55-летний Владимир Мединский. Обозреватель издания Axios Барак Равид сообщил, что «политический трек в первый день переговоров оказался в тупике». Он отметил, что ключевым фактором стала как раз позиция Владимира Мединского.

Хотя Женеву порой карикатурно представляют как сонное гнездо с затянутыми обедами и раздутыми расходами, её жители подчёркивают: город продолжает играть ключевую роль в формировании нынешнего миропорядка. Keystone / Salvatore Di Nolfi

В российской политической системе его не рассматривают в качестве самостоятельного центра принятия решений, однако многие воспринимают его как лояльного проводника линии президента Владимира Путина. Владимир Мединский также является одним из авторов новых российских учебников истории, эксперты характеризуют их как «пропагандистские и антизападные». Владимир Зеленский в интервью изданию Axios предостерёг администрацию Соединённых Штатов Америки от попыток подтолкнуть Украину к мирному соглашению, которое будет отвергнуто украинским обществом.

А также по теме:

Он подчеркнул, что Украина не намерена уступать дополнительные территории, но допустил, что украинцы могут поддержать идею замораживания войны по текущей линии фронта. Владимир Зеленский заявил далее: «Думаю, люди могли бы поддержать это на референдуме», и добавил, что такое голосование можно провести одновременно с президентскими выборами. Он также отверг требование Российской Федерации о выводе украинских войск с контролируемых ими территорий Луганской и Донецкой областей.

В интервью изданию Axios украинский президент заявил: «Эмоционально люди этого никогда не простят». Он добавил, что Киев согласовал с Вашингтоном положение о том, что любое мирное соглашение должны одобрить украинские избиратели на референдуме. Президент Украины рассчитывает обсудить позднее территориальные споры напрямую на личной встрече с президентом Владимиром Путиным. Он поручил своей делегации поднять этот вопрос в Женеве.

Кремль также не исключает такую встречу, однако подчёркивает необходимость её тщательной подготовки и пока не предпринимает конкретных шагов. Администрация Соединённых Штатов Америки после возвращения Дональда Трампа к власти в январе 2025 года пытается подтолкнуть стороны к переговорам о завершении войны и сочетает дипломатическое давление с политическим и экономическим давлением.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

